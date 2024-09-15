中國海油成功抵禦超強颱風「摩羯」

香港2024年9月15日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天宣佈，得益於公司長期以來對安全環保的高度重視以及成熟的防颱預案，此次超強颱風「摩羯」來襲未造成任何人員傷亡或溢油污染事故。

颱風「摩羯」影響南海東部、南海西部區域，在颱風來臨前，公司已有序啟動防颱預案。一方面及時撤離海上平台員工，累計動用直升機289架次、船舶51船次，提前撤離海上作業人員8600余人，有力保障人員健康和安全。另一方面，通過陸地中控系統遠程操作海上平台的颱風模式，實現颱風期間少停產甚至不停產，確保油氣田生產經營穩步運行。

此次颱風過境，部分作業區域風力達到17級以上，公司海上設施總體經受住了超強颱風的考驗，未發生人員傷亡或較大財產損失。

公司首席執行官及總裁周心懷先生表示：「中國海油秉承『安全第一、環保至上，人為根本、設備完好』 的核心價值理念，始終把保障員工生命安全放在首位，成功應對了超強颱風『摩羯』的考驗。目前，公司正有序組織員工復原和油氣田複產工作。我們將儘快恢復正常生產，優化生產計劃，全力以赴實現全年產量目標。」

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編者注：

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因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。

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