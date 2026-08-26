中國海油聚焦價值創造 2026上半年產量利潤齊創新高

香港2026年8月26日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天公佈2026年中期業績。2026年上半年，面對國際形勢複雜多變、油價寬幅震盪等多重挑戰，中國海油加大生產經營統籌力度，產量、利潤等多項指標創歷史同期新高。

淨產量 398.7 百萬桶油當量，同比增長 3.7%

歸母淨利潤人民幣 858 億元，同比增長 23.4%

中期股息0.94港元/股（含稅），派息額約人民幣388億元

業績回顧

堅持聚焦增儲上產核心使命，油氣資源基礎持續夯實。上半年，公司獲4個新發現，成功評價16個含油氣構造。在中國海域，渤海獲得旅大16-1、秦皇島30-3等新發現，成功評價墾利10-6，展現新領域、新層系良好的勘探前景；南海發現恩平11-1，有望依託現有設施推動快速建產，成功評價文昌19-3，實現珠江口盆地火山岩潛山勘探的重大突破。在海外，圍繞戰略重點區繼續積極佈局，獲巴西、印尼等3個勘探區塊。其中，公司以作業者身份首次在巴西桑托斯盆地鹽下獲得新區塊。

堅持做強做優做大基本盤，油氣田開發效率穩步提升。上半年，公司淨產量達398.7百萬桶油當量，同比增長3.7%，中國和海外淨產量實現雙增長。蓬萊19-3油田1/2/3/8/9區二次調整項目、潿洲10-3油田西區開發項目、惠州25-8油田綜合調整項目、巴西Buzios8等5個新項目投產，產能建設繼續提速提效。公司強化油藏精細管理，推動油氣田生產提質增效，有效控制海上油田自然遞減率，促進採收率穩中有升，鞏固在產油田穩產基礎。此外，調整井及措施作業有序實施，進一步釋放產量增量。

堅持科技創新引領產業創新，不斷增強核心競爭力。上半年，公司聚焦深水、深層等油氣勘探重點領域，持續夯實高效「找油找氣」理論支撐。增儲上產關鍵技術應用成果顯著，鑽井日效率創歷史新高，海上大位移井技術突破有效拓展油氣儲量動用範圍。公司制定「數智海油」建設場景圖譜，整體部署「海能-智擎」數智平台，築牢智能油氣田數字基礎；海上油田生產智能注采聯動場景入選2026世界人工智能大會高價值場景；海上平台無人化率持續提升，助力提質降本增效。

堅持統籌油氣綠色生產與新能源業務發展，扎實推進綠色低碳轉型。公司致力於油氣清潔生產，持續通過岸電工程等擴大綠電使用規模，穩步推進伴生氣回收利用。堅持推進油氣與新能源融合發展，中國首座張力腿浮式風電平台「海油安瀾號」並網發電，預計每年可為油田提供5,400萬度綠色電力。深遠海風電示範項目CZ7建設有序推進。公司持續推動負碳產業發展，中國海上首個CCUS項目全面投用。

堅持聚焦價值創造，經營質效明顯提升。2026年上半年，公司實現油氣銷售收入人民幣2,061億元，同比增長20%，歸母淨利潤人民幣858億元，同比增長23.4%，刷新歷史同期紀錄。桶油主要成本為29.7美元/桶油當量，保持良好的成本競爭優勢。為積極與股東共享發展成果，董事會已決定派發2026年中期股息每股0.94港元（含稅），派息率45.2%，派息額約人民幣388億元，創歷史同期新高。

2026 年經營目標

中國海油全年產量目標為780-800百萬桶油當量，資本支出預算1120-1220億元人民幣。

公司董事長張傳江先生表示：「上半年，中國海油積極統籌生產經營，取得了令人滿意的成績。下半年，公司將全力攻堅增儲上產，深化攻關核心技術，穩步拓展新能源產業，深挖提質增效潛力，努力完成年度生產經營任務，以優良的經營實績回饋全體股東。」

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编者注：

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本新聞稿包含公司的前瞻性資料，包括關於本公司和其附屬公司業務相當可能有的未來發展的聲明，例如預期未來事件、業務展望或財務結果。「預期」、「預計」、「繼續」、「估計」、「目標」、「持續」、「可能」、「將會」、「預測」、「應當」、「相信」、「計劃」、「旨在」等詞匯以及相似表達意在判定此類前瞻性聲明。這些聲明以本公司在此日期根據其經驗以及對歷史發展趨勢，目前情況以及預期未來發展的理解，以及本公司目前相信的其它合理因素所做出的假設和分析為基礎。然而，實際結果和發展是否能夠達到本公司的目前預期和預測存在不確定性，取決於一些可能導致實際業績、表現和財務狀況與本公司的預期產生重大差異的不確定因素，這些因素包括但不限於宏觀政治及經濟因素、原油和天然氣價格波動有關的因素、石油和天然氣行業高競爭性的本質、氣候變化及環保政策因素、公司價格前瞻性判斷、並購剝離活動、HSSE及保險安排、以及與反腐敗、反舞弊、反洗錢及公司治理相關法規變化。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。

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