粉絲奇妙之旅：體育賽事和音樂盛會吸引粉絲前往新的目的地

Priority Pass分享了運動和音樂愛好者對旅行體驗的期望。

• 亞太區超過四分之三 (80%) 的體育迷和樂迷在過去 3 年內曾經或在未來 12 個月內計劃坐飛機前往目的地觀看賽事或演出

• 世界各地最熱門的五種體育賽事分別是足球、籃球、奧運、F1 車賽和網球。Rock in Rio 巴西里約熱內盧搖滾音樂節、Coachella 科切拉音樂節和 Taylor Swift 推動了音樂旅遊的發展

• 亞太區半數以上為參加體育或音樂活動而旅行的人會使用機場貴賓室室、睡眠艙和水療設施等機場體驗

新加坡2024年9月17日 /美通社/ -- Priority Pass 的所有者和營運商 Collinson 科領盛國際集團 (Collinson International) 發佈了題為《運動旅遊和音樂旅遊的價值》的最新調查報告，揭示人們為了到現場觀看自己喜愛的運動隊伍比賽或藝人的演出而旅行的意願，以及在此類旅行中他們的意向消費金額。此研究發現，隨著夏季體育賽事和大型音樂活動的蓬勃進行，在亞太區的受訪者之中，在過去 3 年內曾經或在未來 12 個月內計劃坐飛機到現場觀看體育賽事和音樂演出的人占比分別達到 85% (超過五分之四) 和 74%。在這些旅客中，超過一半 (53%) 的人每年旅行一次以上，19% 的人每年參加三次甚至更多的活動。

激發對旅行的渴望

作為全球最大的體育運動，足球無疑擁有最忠實的球迷群體。亞太區 70% 的球迷都會旅行到現場觀看自己喜愛的球隊比賽。亞太區的網球迷是第二大最有可能旅行到現場觀賽的人群 (28%)，其次是觀看籃球比賽 (25%)、F1 車賽 (23%) 和奧運 (22%)。吸引全球樂迷人數最多的音樂活動包括 Rock in Rio 巴西里約熱內盧搖滾音樂節、Coachella 科切拉音樂節和 Tomorrowland 明日世界電子音樂節，Taylor Swift、Travis Scott、Vasco Rossi 和 Ed Sheeran 是最受歡迎的藝人。

最吸引亞太區旅客到現場觀看體育賽事和音樂盛會的目的地之中，雪梨位居第一 (35%)，其次是倫敦 (21%)、紐約 (17%)、巴黎 (16%) 和杜拜 (15%)。

體育和音樂活動激發了人們對旅行的渴望，吸引旅客前往世界各地。亞太區 82% 的受訪者曾為了到現場觀看體育賽事或音樂演出而前往某個自己從未去過的城市或國家。這讓他們在享受體育和音樂激情的同時，有機會體驗不同的目的地和文化。

亞太區大多數體育迷 (87%) 和樂迷 (89%) 喜歡在活動前一至三天抵達目的地，而 85% 的體育迷和 86% 的樂迷喜歡在活動後繼續逗留一至三天。這不僅為旅客創造了新的體驗和回憶，也為目的地當地的企業帶來巨大的經濟增長機會。

提升旅行體驗

亞太區超過一半 (52%) 的受訪者在為參加某個活動而旅行時享受過機場體驗，包括使用機場貴賓室 (34%)、遊戲室 (15%)、睡眠艙 (16%) 和水療設施 (13%)。亞太區的受訪者使用機場貴賓室的首要原因是在觀看球隊比賽或藝人演出之前或之後放鬆身心 (58% 的體育迷和 59% 的樂迷)，其次是為了享受機場的餐飲服務 (56% 的體育迷和 57% 的樂迷)。

全球范圍內，在整個旅程中消費較多的旅客，使用機場貴賓室的機率也更高。有趣的是，為觀看籃球賽事 (48%)、F1 比賽 (45%) 和奧運 (44%) 而旅行的人，更有可能使用貴賓室，而且也是這些人的消費最高。

一擲千金的消費群體

在決定是否旅行前往現場觀看自己喜歡的球隊比賽或藝人演出時，粉絲不僅要考慮目的地，還要考慮旅途中的體驗。體育迷是最大的消費群體，亞太區 57% 的體育迷每人每次旅行花費超過 500 美元。全球范圍內，25-34 歲年齡段的人總體消費最高，其中三分之一 (33%) 的人在旅行參加體育活動時消費超過 1,000 美元，31% 的人在旅行參加音樂活動時消費超過 1,000 美元。此外，只有不到一半 (44%) 的粉絲在機場的花費一般僅 100 美元。

"無論是觀看大型體育比賽，還是去音樂節看自己喜愛的明星表演，活動現場的體驗都是無可比擬的——尤其是當這樣的體驗與旅行相結合時。人們比以往任何時候都更加熱衷於透過國內外旅行到現場觀賽和欣賞演出。今年更是特殊，因為今年夏季全球各地將舉行眾多的大型活動，" Priority Pass 的所有者和營運商 Collinson International科領盛國際執行長 Christopher Evans 說道。"我們最新的全球調查報告顯示，人們不僅會為了參加體育和音樂活動而遠行，還希望提升旅行體驗，讓旅程更加難忘。Priority Pass 提供順暢、優質的機場體驗，讓每一次旅行都更令人愉悅。我們在全球 145 個國家與地區的 725 個機場提供眾多的機場貴賓室和旅行體驗項目。今年夏天，無論旅客去哪裡，都有豐富的選擇。"

"在亞太區，我們看到許多旅客希望他們的旅程與他們參加的活動一樣令人難忘，" Collinson International科領盛國際全球首席商務官兼亞太區總裁 Todd Handcock 補充說。"我們理解旅客渴望探索的那份熱情，且感同身受。我們透過 Priority Pass 提供機場貴賓室和豐富的旅行體驗項目，讓會員享受高級的旅行權益，確保整個旅程的各方面都愉快、無憂，讓旅行變得更加特別，甚至在某些時候成為他們一生難忘的回憶。"

如需瞭解更多內容，請 點擊此處閱讀完整報告 。

編輯須知：

此項研究受 Priority Pass 的所有者和營運商 Collinson International科領盛國際的委託獨立進行。研究報告未得到文中提及的任何一方的背書。

研究方法：此獨立研究由 Priority Pass 計劃的所有者和營運商 Collinson International 科領盛國際委託執行，樣本包含 8,537 名旅客，來自 17 個國家和地區，包括：澳大利亞 (505)、巴西 (502)、哥倫比亞 (503)、法國 (501)、德國 (503)、香港 (501)、印度 (502)、義大利 (504)、墨西哥 (502)、秘魯 (503)、沙烏地阿拉伯 (501)、新加坡 (503)、西班牙 (501)、泰國 (503)、阿拉伯聯合大公國 (501)、英國 (502) 和美國 (500)。調查以線上問卷的形式於 2024 年 6 月完成。

貨幣單位：美元。

關於 Priority Pass

Priority Pass 是全球首創且領先市場的機場體驗計劃。我們 在 145 個國家的 725 個機場為旅客提供 1,600 多個機場貴賓室和體驗項目。會員可以享受越來越多的高級體驗，包括水療、睡眠艙、餐飲等，讓每一次旅行都成就特別的回憶。我們與其他領先品牌構建合作關係，為世界帶來更優質的旅行體驗。

Priority Pass 由國際私有企業 Collinson International科領盛國際 營運，後者致力於讓旅行更輕鬆，讓旅程更從容。

SOURCE Collinson International