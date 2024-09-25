益博睿推出全球最終受益權報告，助力盡職調查、運營合規及客戶需求洞察

香港2024年9月25日 /美通社/ -- 全球領先的信息服務公司益博睿今日正式發佈全球最終受益權報告。該報告涵蓋客戶引入、投資組合管理及客戶生命週期管理等關鍵環節，提供全球200多個市場中最終受益權的詳盡信息和評估，幫助企業和金融機構更從容地應對合規監管和風險管理的挑戰。

隨著全球化與規範化進程的加速，深入瞭解國際市場上的最終受益權變得尤為重要。益博睿通過全球最終受益權報告，提供標準化、詳盡的分析，為客戶的科學決策提供關鍵支持，並滿足最高級別的盡職調查、合規與KYC（瞭解你的客戶）標準。

益博睿大中華區及東南亞總裁劉雪斌表示：「益博睿全球最終受益權報告的推出，標誌著金融機構和企業在提高業務透明度方面邁出了重要一步。我們通過提供全面的評估，幫助客戶建立堅實有效的合規框架，並更有效地進行風險管理。」

益博睿全球最終受益權報告可從以下方面為客戶賦能：

增強版盡職調查：通過全面評估，識別潛在風險，確保在客戶引入過程中進行徹底審查。

優化資產管理：提升風險管理和決策效能，打造更安全穩定的投資組合。

提升客戶生命週期管理：深入的洞察確保組織遵循不斷變化的法規，並保持高水準的客戶關係管理。

益博睿全球最終受益權報告是金融機構、監管機構和企業保持合規、加強風險管理的關鍵工具。借助這一報告，這些機構能夠更從容地應對合規監管挑戰，降低風險，並提升整體運營的誠信水平。

瞭解更多關於益博睿全球最終受益權報告的詳細信息，請訪問：www.experian.com.hk。

SOURCE 益博睿