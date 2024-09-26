嘉里物流聯網連續第三年榮獲環境、社會及企業管治成就大獎殊榮

香港2024年9月26日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」；股份代號0636.HK）在環境、社會及管治，以至可持續發展方面的卓越表現連續第三年獲得環境、社會及企業管治成就大獎2023/2024（「該獎項」）的認可，榮獲環境、社會、企業管治領袖銀獎，以及傑出持續派息獎兩大獎項。

嘉里物流聯網因其在環境、社會及管治的實務表現受到讚譽，此外亦因其在實現可持續發展方面的包容性、重大性和回應性，以及在管治問責、報告數據的完整性，和在各國與行業管理風險的能力而受到認可。

嘉里物流聯網執行董事及可持續發展委員會主席鄭志偉表示：「感謝環境、社會及企業管治成就大獎對我們堅守環境、社會及管治最高標準的決心予以認可，並肯定我們在實踐可持續物流解決方案方面取得的進展。我們在調整可持續發展策略的同時，一直持續加大對環境及社會的承擔與貢獻。於2023年，我們完成第一階段氣候風險評估，並開發一套精密工具，協助分析排放數據並鎖定排放熱點，以減低影響最大的排放領域。展望未來，我們將繼續致力為持份者、環境及社會整體創造長期價值，並與商業合作夥伴攜手共進，力求肩負企業責任，同時為企業帶來正面的增長。」

該獎項今年踏入第四屆，乃由環境社會企業管治及基準學會舉辦的年度盛事。今屆主題為「推動正向轉變：永續實踐及負責任風險管理之創新」，以表揚透過可持續發展實務，為社會帶來正面影響的機構及專業人士。

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

嘉里物流聯網是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

嘉里物流聯網有限公司於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於環境社會企業管治及基準學會

環境社會企業管治及基準學會（The Institute of ESG & Benchmark，IESGB）是一家於2020年在香港成立的非牟利機構，目標是提升來自各行業的持股人對環境、社會、企業管治的關注及認識。透過舉辦環境、社會、企業管治相關的訓練及活動，IESGB希望領導並加強全港對於環境、社會、企業管治的標準和發展。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司