引正基因宣佈獲得戈壁大灣區戰略投資，以加速推進基因組編輯技術的突破

新聞提供者

引正基因

30 9月, 2024, 20:19 CST

香港2024年9月30日 /美通社/ -- 引正基因（「GenEditBio」）今天榮幸宣佈獲得亞洲領先的創投公司戈壁大灣區管理的AEF大灣區創業基金投資。引正基因由香港城市大學鄭宗立教授聯合創立，是一家專注於精準基因組編輯，並針對目前難以治癒的遺傳疾病提供可負擔的「精準DNA手術」的生物科技公司。該項投資將用於進一步開發和提升基因編輯和遞送技術，推進體內研究項目，以及啟動體內安全性和有效性的臨床研究。

引正基因聯合創始人兼董事長鄭宗立博士表示：「我們很高興能與戈壁大灣區合作，並利用他們在培育初創企業成為成功企業方面的豐富經驗。」 「這項投資將使我們能夠發展和培養創新人才庫，加速研究開發引擎，並將我們尖端的基因組編輯和藥物遞送技術轉化為突破性療法，為那些迫切需要的人提供幫助，帶來新希望。」

左至右：引正基因聯合創始人兼董事長鄭宗立博士、引正基因聯合創辦人兼首席執行官竺添博士、香港科技園公司行政總裁黃克強先生、戈壁大灣區資深執行董事李冠樂先生、香港科技園公司轉化研發所(生醫科技)醫藥與治療高級經理程琪清博士及香港科技園公司投資部副經理石冠熙先生。 (PRNewsfoto/引正基因)
左至右：引正基因聯合創始人兼董事長鄭宗立博士、引正基因聯合創辦人兼首席執行官竺添博士、香港科技園公司行政總裁黃克強先生、戈壁大灣區資深執行董事李冠樂先生、香港科技園公司轉化研發所(生醫科技)醫藥與治療高級經理程琪清博士及香港科技園公司投資部副經理石冠熙先生。 (PRNewsfoto/引正基因)

引正基因聯合創始人兼首席執行官竺添博士表示：「這項投資將使我們能夠保持在基因組編輯和遞送領域的前沿，並推動我們的多個管線項目走向臨床研究。」 「我們感謝投資方的強大支持。他們在公共和私營部門的廣泛合作網絡，以及在生物技術行業深耕多年的專業經驗，將極大的助力我們不斷精進並達到宏偉目標。」

戈壁大灣區管理合夥人唐啓波表示：「我們很榮幸能夠支持引正基因在基因組編輯方面的工作。」 「我們相信他們的創新方法將為該領域帶來重大進步，並對他們的技術為科學進步和患者治療做出貢獻的潛力充滿信心。我們非常期待這次合作，並希望現實彼此願景。」

關於體內研究項目

基於專利的脂質奈米顆粒 (LNP) 遞送技術，並以肝臟為靶器官的 GEB-100 和 GEB-200 項目已經在非人靈長類動物中完成了概念驗證研究。 預計將在 2024 年第三季度篩選出候選藥物。針對遺傳性視網膜疾病的GEB-400專案，預計將在2024年內產生候選藥物名單，並於2025年進入臨床試驗階段，而被稱為下一代遞送技術的 工程蛋白遞送載體(ePDV）將會是該項目的核心創新點。

關於引正基因

成立於2021 年，總部位於中國香港，是一家基因治療初創公司，其總體戰略目標是提供潛在治癒性、一次完成且可編程的體內基因組編輯療法（俗稱為「DNA 手術」），冀為目前缺乏治癒方法或有效治療方法的遺傳疾病提供高安全性、高精確性和可負擔的治療方案。該公司的核心研發領域包括開發新型核酸酶以及利用 LNP 和 ePDV 作安全高效的藥物遞送。我們在香港、北京和波士頓設有研究實驗室和分支辦公室。引正基因得到了頂級生命科學投資者的資金支援，包括啟明創投、方圓資本、晟德創投、順天醫藥、香港特別行政區政府創新科技創業基金和香港科技園創投基金。

關於戈壁創投（戈壁大灣區）

戈壁大灣區成立於2016年，是領先的泛亞創投平台戈壁創投的一部分。 戈壁大灣區是阿里巴巴香港創業者基金 (AEF) 和AEF大灣區創業基金的管理者，並與匯豐銀行、恆生銀行等知名金融機構建立了戰略合作夥伴關係。

截至2023年，戈壁大灣區累計投資80多家初創企業，成功孕育Welab、Airwallex、Amber、Animoca Brands等 8家獨角獸。

SOURCE 引正基因