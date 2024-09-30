引正基因宣佈獲得戈壁大灣區戰略投資，以加速推進基因組編輯技術的突破

引正基因聯合創始人兼首席執行官竺添博士表示：「這項投資將使我們能夠保持在基因組編輯和遞送領域的前沿，並推動我們的多個管線項目走向臨床研究。」 「我們感謝投資方的強大支持。他們在公共和私營部門的廣泛合作網絡，以及在生物技術行業深耕多年的專業經驗，將極大的助力我們不斷精進並達到宏偉目標。」

戈壁大灣區管理合夥人唐啓波表示：「我們很榮幸能夠支持引正基因在基因組編輯方面的工作。」 「我們相信他們的創新方法將為該領域帶來重大進步，並對他們的技術為科學進步和患者治療做出貢獻的潛力充滿信心。我們非常期待這次合作，並希望現實彼此願景。」

關於體內研究項目

基於專利的脂質奈米顆粒 (LNP) 遞送技術，並以肝臟為靶器官的 GEB-100 和 GEB-200 項目已經在非人靈長類動物中完成了概念驗證研究。 預計將在 2024 年第三季度篩選出候選藥物。針對遺傳性視網膜疾病的GEB-400專案，預計將在2024年內產生候選藥物名單，並於2025年進入臨床試驗階段，而被稱為下一代遞送技術的 工程蛋白遞送載體(ePDV）將會是該項目的核心創新點。

關於引正基因

成立於2021 年，總部位於中國香港，是一家基因治療初創公司，其總體戰略目標是提供潛在治癒性、一次完成且可編程的體內基因組編輯療法（俗稱為「DNA 手術」），冀為目前缺乏治癒方法或有效治療方法的遺傳疾病提供高安全性、高精確性和可負擔的治療方案。該公司的核心研發領域包括開發新型核酸酶以及利用 LNP 和 ePDV 作安全高效的藥物遞送。我們在香港、北京和波士頓設有研究實驗室和分支辦公室。引正基因得到了頂級生命科學投資者的資金支援，包括啟明創投、方圓資本、晟德創投、順天醫藥、香港特別行政區政府創新科技創業基金和香港科技園創投基金。

關於戈壁創投（戈壁大灣區）

戈壁大灣區成立於2016年，是領先的泛亞創投平台戈壁創投的一部分。 戈壁大灣區是阿里巴巴香港創業者基金 (AEF) 和AEF大灣區創業基金的管理者，並與匯豐銀行、恆生銀行等知名金融機構建立了戰略合作夥伴關係。

截至2023年，戈壁大灣區累計投資80多家初創企業，成功孕育Welab、Airwallex、Amber、Animoca Brands等 8家獨角獸。

SOURCE 引正基因