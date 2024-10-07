香港寬頻任命葉成輝博士為集團總裁及營運總裁

葉博士持有加州大學柏克萊分校電機工程和計算機科學理學學士及碩士學位，以及金門大學工商管理碩士學位和美國管理科技大學工商管理博士學位。

香港寬頻持股管理人、執行副主席及集團行政總裁楊主光表示：「葉成輝的豐富經驗和多元化背景，以及在創新方面的卓越領導才能，將有助我們繼續推動業務增長及長遠持續盈利。我期待與他緊密合作，專注於以客戶為中心的創新和營運效率。」

葉成輝博士對於新職務表示熱情：「我很高興能成為香港寬頻的一份子，並熱切期待在這個發展蓬勃的市場與我們的優秀人才合作。我希望憑藉在科技創新方面的豐富經驗為香港寬頻帶來有意義的影響、促進增長，以及帶領業務更上一層樓。」

想更了解葉博士，請參閱：https://www.hkbn.net/group/tc/our-story/management-committee

關於香港寬頻集團

香港寬頻集團總部設於香港，業務遍及香港、澳門、中國內地，是具領導地位的綜合電訊及科技服務供應商。集團提供全方位的一站式優質資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻的三重光纖網絡覆蓋香港超過257萬住戶及8,100幢商業樓宇及設施。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，於2024年獲MSCI ESG 最高AAA評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻有限公司的詳情，請瀏覽 www.hkbn.net/。

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