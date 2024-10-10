十億投資揭幕，星夢湖片區即將變身柬埔寨七星海高端休閒勝地

國公省港2024年10月9日 /美通社/ -- 日前，一項總投資達十億美金的宏大開發專案在風景秀麗的七星海•星夢湖地區正式拉開帷幕。這一專案旨在通過全面升級改造，將星夢湖及其周邊區域轉型為集奢華度假、文化體驗與生態宜居於一體的七星海高端休閒勝地，預示著該區域即將成為國際化濱海理想城市的嶄新標杆，將成為七星海的【CBD】星夢湖•七星海商業示範區。

七星海•星夢湖專案，作為一個綜合性旅遊度假專案的典範，其規劃之精妙、佈局之合理令人矚目。專案以「一環兩心、兩軸兩帶、三核六片區」的多層次空間結構為核心，旨在打造一個功能齊全、特色鮮明的旅遊度假綜合體。

歐洲文化街區作為專案的一大亮點，將原汁原味地復原歐洲古典建築風格與街景。大教堂的莊重、步行廣場的熱鬧、美食街的誘人、威尼斯水街的浪漫以及酒吧夜市的喧囂，都將在這裏一一呈現。遊客們無需遠赴歐洲，即可在東方感受到濃郁的歐洲文化氛圍，品味異國風情。

佛教主題園區——萬佛寺，則是另一番寧靜與祥和的景象。園區內東盟十國+中日韓寺廟林立，媽祖像莊嚴肅穆，和平廣場寬敞開闊。這裏不僅是宗教文化的彙聚地，更是一個供人們尋求精神寄託、修身養性的聖地。

康養度假區則專為追求身心健康與休閒養生的人群量身打造。康養社區舒適寧靜，民宿街溫馨雅致，文創街充滿創意與活力，美食街則彙聚了各地美食。無論是康復療養還是休閒度假，這裏都能滿足遊客的多樣化需求。

濱海旅遊度假區設有綜合接待、咖啡店、海上運動俱樂部、世界美食、綜合零售、咖啡酒吧、免稅店、聽海別墅展示區、洋房展示區、公寓展示區和纜車等功能區。其中，海邊3公頃的土地享有5年無償使用權，但需根據濱海城市發展集團的建議進行建設規劃及後續經營。

此外，特有的奶粉沙灘將重現熱帶風情的海灘景致，為遊客提供一個純淨而舒適的海濱休閒場所。為了強調生態與可持續性發展的理念，專案中還包括了一個中央綠洲公園，旨在為城市提供一個「綠肺」，並成為市民及遊客休閒娛樂的好去處。

星夢湖歷來以其寧靜的自然美景吸引人們的目光，但在近年來，隨著周邊地區的快速發展與旅遊業的蓬勃興起，原有的設施已逐漸不能滿足遊客的需求。因此，此次對星夢湖進行全面升級改造，以期打造出一個達到國際一流水準的休閒度假目的地，推動當地旅遊業與經濟的發展。

Company: COASTAL CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.

Contact Person: Lei Tian

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City: Koh Kong

SOURCE COASTAL CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.