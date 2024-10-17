達美樂中國宣布關鍵進展及與達美樂比薩相關的股東結構更新

香港2024年10月17日 /美通社/ -- 达势股份有限公司(「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」)(1405.HK) 是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂中國在2024年下半年繼續推動強勁增長，並宣布與全球最大的比薩公司Domino's Pizza, Inc.（「達美樂比薩」）（NYSE: DPZ）的子公司相關的股東結構更新。

2024年上半年，達美樂中國出色地實現了稅後淨利潤及稅後經調整淨利潤的雙雙轉正，這一成績凸顯了其面對充滿挑戰的宏觀經濟環境時，管理團隊的有效策略和堅定執行力。進入2024年第三季度，達美樂中國門店數量已成功擴展至978家，並計劃在今年11月突破1,000家的重要里程碑。此外，達美樂中國已連續第29個季度實現了同店銷售的正增長，這一成就彰顯了其對產品品質及客戶滿意度的不懈追求和承諾。在達美樂比薩全球逾21,000家門店的首30日銷售排行榜中，達美樂中國的門店占到了前30名中的28席，充分證明了達美樂比薩品牌的強大實力以及達美樂中國卓越的運營管理能力。此外，達美樂中國的會員計劃「達人荟」已成功吸納了2,170萬會員，彰顯了其通過個性化獎勵和提升客戶體驗來增加客戶參與度的有效策略。

作為達美樂比薩的間接全資子公司，Domino's Pizza LLC近期已同意通過場外大手交易方式，將其持有的1,000萬達美樂中國的股份，約占達美樂中國截至2024年10月17日已發行股本總額的7.66%，轉讓給一組機構投資者。此次股份轉讓之後，Domino's Pizza LLC仍保留有約810萬股股份，約占達美樂中國已發行股本總額的6.21%，並承諾其剩餘股份將在本次交易交割後鎖定90天。達美樂中國與達美樂比薩之間穩固且持久的關係回溯至2017年6月簽訂的長期總特許經營協議，這將持續為達美樂中國的增長戰略提供堅實後盾。

「我們對达势股份的業務表現和增長感到激動，」達美樂比薩首席執行官Russell Weiner表示，「對达势股份的股權投資一直是我們的一項強勁投資，但更重要的是，我們為达势股份提供了成長資本，同時也幫助其管理團隊保持專注，推動他們的業務發展，他們在這方面做得非常出色。隨著达势股份的成功上市、即將邁入1000家門店的里程碑以及2024年上半年顯著的盈利能力，我們認為現在是開始部分退出該股權投資的合適時機。达势股份和中國市場一直對達美樂比薩品牌的增長至關重要，我們期待在未來與达势股份繼續合作。」

达势股份首席執行官(CEO)王怡女士補充道：「我們對公司業務的持續強勁表現和所達到的重要里程碑感到興奮。達美樂比薩一直以來都是一位傑出的合作夥伴，我們對其投資深表感激，這次投資為我們提供了成長的基礎。我們看好這次股東結構的變動，因為它將增強我們的交易流動性和吸引世界級、長期的投資者，從而多元化我們的股東基礎。我們期待繼續與達美樂比薩合作，進一步發展這一卓越品牌。」

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2024財年第三季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過21,000多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下,达势股份通過持續打造創新及具有本土化特色的以比薩為主的菜單,加之專業、領先的外送服務,以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式,形成市場領先的差異化優勢。截至2024年9月30日，达势股份已在中國33個城市經營978家門店。

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公司官方公告，請訪問：www.hkexnews.hk

關於達美樂比薩

成立於1960年的達美樂比薩是全球最大的比薩公司，在配送和外帶比薩業務方面均占有重要地位。作為全球領先的上市餐飲品牌之一，其在全球90多個市場擁有超過21,000家門店。截至2024年9月8日的前四個季度，達美樂比薩全球零售銷售額超過189億美元。其系統由獨立的加盟商組成，截至2024年第三季度末，加盟商佔據了達美樂比薩門店數的99%。在美國，達美樂比薩在2023年通過數字渠道實現了超85%的美國總銷售額，並開發了多個創新的訂購平台，包括七種獨特的達美樂比薩的訂購方式。

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SOURCE DPC Dash Ltd