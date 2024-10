中國愛瑪電動車巴基斯坦旗艦店正式開業

深耕清潔能源,賦能中巴合作「一帶一路」

巴基斯坦拉合爾2024年10月17日 /美通社/ -- 中國電動兩輪車行業頭部品牌愛瑪的巴基斯坦旗艦店在Lahore(拉合爾)隆重開業,IRFAN QADIR (CEO SIWA INDUSTRIES & Qadir Group of Companies), Imran Qadir( MD SIWA INDUSTRIES) and some good dealers等重要嘉賓、多家主流媒體記者參加了開業典禮。

本次開業儀式還邀請了Bike Mate PK、TALOOT ARTS、Pak Vloggers等當地知名網絡意見領袖出席,並在典禮現場向在巴黎奧運會上獲得男子標槍金牌的巴基斯坦運動員NADEEM Arshad贈送了一輛愛瑪電動車,在當地社交網絡上引發了廣泛關注與熱議。

這家位於Building No.596 A Block, Faisal town, Mulana Shaukat Ali Road Lahore的中國愛瑪電動車旗艦店開業,見證了中國愛瑪科技全球化戰略的有力推進。多年來,愛瑪電動車頻繁亮相海外頂級車展,逐步設立海外分公司、海外工廠、未來計劃設立海外研發中心,通過積極佈局本土化,深入研究當地的法律法規、使用習慣,通過科技創新,進一步提升出海產品的技術、安全保障水平,以穩健和從容的態勢佈局海外市場。

近年來,中國與巴基斯坦的雙邊務實合作穩步推進,高質量共建中巴經濟走廊取得豐碩成果。作為極具靈活性的新能源載體,電動兩輪車在全球清潔能源產業發展進程中發揮出越來越大的潛力。此次愛瑪電動車的成功進入,更充分彰顯出中國綠色科技出行的實力和影響力,以綠色經濟積極賦能中巴經濟走廊這一「一帶一路」倡議的旗艦項目。

未來,隨著更多愛瑪電動車專賣店的陸續開業,愛瑪電動車在巴基斯坦的清潔能源產業發展進程中將有望發揮更為重要的作用,推動中巴經濟走廊能源合作深入巴基斯坦社會民生的「毛細血管」,在「一帶一路」倡議的框架之下,以綠色出行為抓手,幫助巴基斯坦在清潔能源領域把握更多可持續發展機遇,中巴兩國攜手奔向更清潔、更美好的明天。

SOURCE 愛瑪科技集團股份有限公司