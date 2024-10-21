嘉里物流聯網於亞洲供應鏈大獎九度蟬聯「年度亞洲最佳第三方物流」

香港2024年10月21日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」；股份代號0636.HK）於泰國曼谷舉行的2024年亞洲供應鏈大獎（「該獎項」）中第九度榮膺「年度亞洲最佳第三方物流」殊榮，再次奠定嘉里物流聯網作為亞洲領先物流服務供應商的地位。

嘉里物流聯網第九度榮獲「年度亞洲最佳第三方物流」，印證其持之以恆的卓越服務、強大的亞洲網絡覆蓋，以及對市場動態的應變能力。在2024年上半年，嘉里物流聯網在亞洲的綜合物流業務受到新加坡、越南、菲律賓及印度的增長，以及泰國Kerry Siam Seaport的穩定業績所帶動而錄得升幅。嘉里物流聯網據點遍佈東南亞的優勢，亦有助其把握供應鏈從中國內地遷往東南亞的機遇。

嘉里物流聯網執行董事及行政總裁張炳銓表示：「感謝亞洲供應鏈對嘉里物流聯網長久以來的支持，以及對我們在亞洲的成就予以認可。作為一家以亞洲為基地的國際第三方物流服務供應商，我們致力保持供應鏈流通，並提供量身定制的創新物流解決方案，以滿足客戶特定需要。我們堅守卓越服務的承諾，並會繼續竭盡所能服務客戶，為其提供解決方案以應對瞬息萬變的物流形勢，協助其業務茁壯成長。」

該獎項是由亞洲供應鏈主辦的年度盛事，至今已舉辦近二十屆。該獎項旨在表彰物流及供應鏈業界的傑出成就，以及加強業界之間的聯繫。「年度亞洲最佳第三方物流」獎項屬於企業競賽類別，旨在嘉許企業的超卓表現及創新，由業界專才組成的評審團投票選出。

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

嘉里物流聯網是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

嘉里物流聯網有限公司於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於亞洲供應鏈大獎

亞洲供應鏈大獎是由非牟利專業機構亞洲供應鏈自成立以來每年主辦的盛事，旨在匯聚物流和供應鏈行業內的專業人士，至今已成為表彰供應鏈及物流業的重要平台之一。多年來，該獎項已成為表揚業内成就，以及高級管理人員、資深從業員和業界專業人士等行業領袖聚首的年度盛會。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司