「登場皆英雄，人生何處不『香』『洪』•南昌歡迎您！」南昌文化旅遊（香港）推介會走進香港

會上，李松殿部長誠邀廣大香港同胞走進南昌、體驗南昌。南昌將以多元的文化體驗、熱情的旅遊服務、動感的城市氛圍、熱辣的地道美食，等候大家的到來。為迎接香港同胞，南昌還精心準備了一大批精彩非凡的文旅盛宴，涵蓋登閣誦序、穿越遇侯、升旗觀禮、重走小道、臨湖看鳥、嗦粉吃辣六大經典場景，讓香港遊客充分感受這座城市的獨特魅力。

推介會現場播放了南昌文旅宣傳片，內容涵蓋了文化遺產、自然風光、民俗風情等。通過精彩的視聽盛宴和互動體驗，讓現場嘉賓沉浸式感受南昌豐富的文化旅遊資源。南昌市文旅推介官還帶來了「品讀南昌•穿越千年」、「生態南昌•物華天寶」、「鮮辣南昌•美食暢享」、「夜遊南昌•動感都市」、「出發南昌•周遊江西」五條精品旅遊線路，既有深入探尋歷史文化的厚重之旅，也有輕鬆愜意的休閒度假之行，為香港遊客提供了多樣且豐富的旅遊選擇。

推介會上，李松殿部長給「萬名香港學子南昌行」研學首發團授旗。南昌市文化廣電旅遊局與香港教育工會交換了合作協議，為10家南昌文旅（香港）推廣中心授牌，為共謀發展構建了工作平台。

活動最後，南昌漢代海昏侯國遺址管理局進行了「大漢文明看海昏」品牌推介，展現了漢代海昏侯國遺址國家考古遺址公園的文化之光、文物之珍、生態之美，並為香港市民送上一萬張免費門票。海昏侯墓考古領隊研究員以《探秘海昏侯墓——考古呈現的劉賀和漢代社會》為題，帶來一場精彩的講座，詳細介紹了海昏侯墓的重大考古價值和發現海昏侯背後的故事。

推介會現場，南昌市旅遊集團展示了滕王閣神獸滕寶、黑貓白貓系列等品類豐富、獨居地域特色的「南昌禮物」，每一件都蘊含著南昌的歷史文化底蘊與創新元素，展現了南昌歷史文化名城的獨特韻味與現代活力，充分展現了南昌城市魅力。

此次推介會全面展示了「物華天寶的生態都市、人傑地靈的英雄南昌」的良好面貌，推動了南昌市文化旅遊業邁向更廣闊的舞台。未來，「東方之珠」香港，「洪都新府」南昌將繼續攜手並肩，深化文旅領域的交流與合作，打造文旅合作新典範，使兩地人民人生處處要相逢。

媒體聯繫： 丁一寧 電話：86+17278670227 郵箱：[email protected]

SOURCE 南昌市文化廣電旅遊局