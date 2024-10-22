場所即劇場，日常即藝術丨首屆新天地藝遊季重磅開啟

作為新天地對城市藝術生態構建的全新嘗試，「Art To Gather新天地藝遊季」邀請近90組海內外演出團體，打破劇場邊界，讓藝術走入線下日常場景，以戲劇、音樂、舞蹈、巡遊、快閃、工作坊等多元藝術形式為觀眾呈上一場流動的視聽盛宴。

首屆新天地藝遊季將多元文化融合推向新高度，將呈現法國音樂喜劇《鱒魚》、經典歌劇《費加羅的婚禮》，法國藝術家Franck Vigroux與Antoine Schmitt也將帶來融合震撼的視聽現場，在中法建交60周年之際獻上美好祝願。更有曾獲得BBC電臺世界音樂大獎的日本新古典探戈組合Mama!Milk將帶來《夢蝶物語——音畫音樂會》、影子戲《愛麗絲的光影仙境》、俄羅斯小醜劇《傑克叔叔的冰淇淋》等將不同地域的文化融入創作，讓藝遊季成為全世界朋友的聚會。

同時，藝遊季鼓勵藝術家積極創新，多種音樂媒介形式將在舞臺上融合新生。中國內地實驗新貴INNOUT安雨肖駿、跨媒介電子樂隊法蘭克福頭盔等樂隊打破傳統局限，為觀眾帶來耳目一新的藝術體驗；卡西恩Cacien、絕對純潔、SummerVapour夏至夢、電氣櫻桃等年輕本土創作人也將帶來流行、搖滾、電子的活力表達；更有上海學生戲劇聯盟的學生演員們帶領您在音符之海中穿梭，引領觀眾進入一個無邊界的藝術世界。

深入消費者日常，喚醒文化生活新潛力

隨著人們對文化生活的熱情不斷升溫，音樂節、演唱會、展覽和戲劇等文化內容已成為社交的重要場景。新天地深入研究消費者需求，充分發揮自身場域特色，讓公眾、消費者、商戶、藝術家和諧共融，通過藝術與商業的有機結合，為消費者帶來更為立體的品質社區生活。

在新天地藝遊季期間，消費者可以在鴻壽坊體驗養生概念與潮流藝術共融的 「來松趟經骨」市集，也可以在上海新天地具有城市氣質的外擺位與藝術家親密互動；武漢天地則與商戶品牌commune一同打造酒水市集，讓消費者在音樂與松弛感中自在歡聚，擁抱靈感社交時刻；嶺南天地推出旅客友好、港澳友好福利活動，入會即贈千元旅客權益包等好禮，吸引港澳居民共享藝術之美。此外，為豐富消費者體驗，藝遊季期間多個項目還將推出滿額超值贈禮、百元出行券包、VIP觀演套餐、多倍積分等互動禮遇，還有機會通過「藝起拼拼」互動小程序贏取三折屏手機、藝人簽名照等驚喜禮品，解鎖線上線下場景互動，助推文化消費活力。

以藝術為核，持續構建多元活力社區生態

「Art To Gather 新天地藝遊季」深掘每座城市獨有的精神脈搏，並將全球的藝術精粹與城市的文化底色巧妙碰撞融合，共同構築一個多元而活力四射的藝術社區。

新天地品牌一直致力在工作、學習、生活、玩樂的融合與碰撞中為消費者拓展生活的更多可能性，未來亦將繼續以文化藝術為核心，立足城市，深入挖掘線下場景，銳意革新藝術形式與體驗，真正做到將場所變劇場，讓藝術融入日常，通過持續激發公眾好奇心和探索欲，用藝術構建更具活力與生命力的城市社區生態，打造更多人參與、分享、共融的藝術新天地。

SOURCE 新天地