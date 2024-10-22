十年裡程碑：無限極營口工廠打造綠色供應鏈新篇章

在慶典大會上，無限極(中國)有限公司產品供應總經理劉耀軍先生發表了重要講話，回顧了公司十年的發展歷程。無限極營口廠始終堅守產品質量的高標准，勇敢面對各種困難和挑戰，不斷自我成長和突破，取得了令人矚目的成績和榮譽。無限極營口廠會始終堅守著以用戶為中心的發展理念，與全體員工攜手並進，共同邁向下一個十年。

十年發展，綠色理念深入人心

2014年10月16日，無限極營口生產基地正式竣工投產，是無限極（中國）有限公司的第二個生產基地，位於遼寧省營口市，占地面積500畝（約35萬平方米）。覆蓋飲料、多糖、提取、口服制劑、固體制劑五大生產車間，研發了飲料、口服液、膠囊、片劑、粉劑五種系列產品。2014年至今，工廠累計銷售產值達374.8億元，工廠產品遠銷至中國香港、中國澳門、中國台灣、馬來西亞、新加坡、哈薩克斯坦、泰國、韓國。

營口生產基地也是集展示、體驗、交流為一體的沉浸式體驗空間，現已成為無限極的企業文化展示和產品體驗平台，並榮獲國家AAA級旅游景區、全國食品科普教育基地、國家級綠色工廠等稱號。圍繞營口工廠十周年，無限極（營口）有限公司舉辦了十周年主題參觀活動，在展廳回廊設計了工廠介紹及主題打卡，向大家展示一個國際化的生產基地如何被打造成為「一座不像工廠的工廠」。通過線上+線下融合，全方位展示綠色生態園、光伏項目、綠色物流等內容。

「我們的生態園很大一部分場景物料都來自車間廢舊物品的利用，像廢棄木箱做的圍牆、淘汰包材做的綠植容器、廢水過濾循環再利用而做成的噴泉等。」無限極營口生產基地參觀行政負責人高禕璘表示，整個生態園想要對外表達的正是這種「變廢為寶」「節能降耗」的綠色理念，而這些細節更像是綠色工廠、綠色供應鏈的一個縮影，我們用這種「以小見大」的方式，與公司的綠色理念進行結合，讓游客們的視角從「顯微鏡」到「放大鏡」，從這些細節中感受到無限極在綠色環保層面做出的努力和行動以及我們堅持走下去的決心。

光伏二期項目竣工，打造綠色低碳供應鏈

2024年5月20日，無限極（營口）有限公司二期光伏項目正式啟動。經過數月的精心建設，無限極營口生產基地光伏二期項目順利竣工。在竣工儀式上，營口經濟技術開發區黨工委委員管委會副主任張宇、無限極全球首席執行官無限極(中國)有限公司副董事長俞江林、無限極(中國)有限公司行政總裁黃健龍、無限極(中國)有限公司副總裁首席營銷官姚宏睿、無限極(中國)有限公司副總裁首席人才資源官劉翊、無限極(中國)有限公司產品供應總經理劉耀軍、無限極營口生產中心總監源博恩、華能國際電力股份有限公司營口電廠副廠長孫濤等出席嘉賓共同為光伏項目竣工揭幕，活動結束後，嘉賓對光伏等項目進行了現場參觀。

「思利及人是無限極獨特的企業文化，意思是在我們自身發展獲利的同時需要充分考慮相關方的利益。」無限極營口生產中心總監源博恩在活動中表示，無限極一直致力於綠色低碳發展，並將推行ESG納入公司戰略轉型的舉措之一，綠色低碳作為ESG的重要一環，營口生產基地一直踐行無限極綠色低碳供應鏈的整體戰略，核心目標是成為行業內的可持續發展模范。

為了進一步打造「綠色工廠」，無限極營口生產基地在設計、規劃、建設、生產等環節上，都將環保作為首要考慮因素，提高再生能源的比重，並在建設中大量使用環保材料。當前，營口生產基地光伏發電二期項目年發電量580萬kW•h。

在節能降耗方面，將水泵排水改為溢流排水，全年減少耗電量1.5萬度，減少二氧化碳排放量11.78噸。在銷售物流環節，2016年無限極開始使用可循環周轉箱替代紙箱的使用，並在當年獲得專利設計，累計投入原料循環箱10850個，生產循環箱240個，銷售循環箱53132個，相當於每年減少二氧化碳排放1030噸。

營口生產基地現已通過1S09001:2015、FSSC 22000 v5.1、HACCP等多項認證，且檢測中心已通過中國合格評定國家認可委員會（CNAS）實驗室認證。通過推進節能、降碳、減污、環保等措施落實，營口生產基地於2023年10月榮獲國家級綠色工廠稱號。

質量為先，共創健康生活

在綠色生產領域之外，營口生產基地致力於產品質量的提升，秉承「100-1=0」的質量理念，始終以用戶為中心，不斷為顧客提供優質體驗的產品。無限極營口工廠通過建立完善的監控機制，有效降低產品質量風險，自主推動設備質量的改進，持續提升產品質量的穩定性。無限極營口廠始終將質量視為首要任務，並不斷推動質量的持續改進，確保每一批次的產品均達到高質量標准。

除了始終堅守高標准的生產質量，無限極營口工廠在履行社會責任方面也做出了顯著的努力和貢獻。工廠通過多種方式積極回饋社會，展現了企業的社會擔當。在過去十年中，無限極始終扎根於當地，與當地政府和社區保持緊密的合作關系，共同分享發展成果。工廠提供了約1600個就業機會，改善了居民生活，其總產值達53億元，累計納稅超22億元，持續為地方發展注入新動力。

在不斷提升自身實力的過程中，無限極營口工廠始終致力於推廣中華優秀的養生文化，共同創造更加健康、快樂的生活方式。該廠先後榮獲全國食品科普教育基地、遼寧省科學技術普及基地、鱍魚圈區青少年科普教育基地、鱍魚圈區少先隊校外活動實踐基地等多項稱號。迄今為止，已接待全國各地參觀者超過360萬人次，直接促進了當地旅游業經濟的發展。

通過這次十周年慶典系列活動，無限極（營口）有限公司不僅向外界展示了其十年來的發展成就，也向員工和合作伙伴傳遞了公司未來發展的信心和決心。無限極將繼續堅持創新驅動，不斷開拓進取，與所有利益相關方攜手共創更加輝煌的明天。

SOURCE 無限極（中國）有限公司