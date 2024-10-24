昆士蘭保險宣佈達成增強大中華區風險工程能力的戰略合作

此外，ERM的風險緩解專業知識將通過引入創新的控制措施、監測工具和技術，優化QBE的現有戰略，進一步提升QBE與客戶一起有效管理風險的能力。此次與ERM的合作還將通過研討會、計劃和聯合項目促進知識轉移和培訓。這些措施將進一步提升承保的精確性、風險管理的可控性及客戶服務質量。

昆士蘭保險北亞地區首席執行官兼亞洲區區域分銷主管于蕾表示：「隨著亞洲保險業的持續發展，QBE一直致力於提供一流的服務，以滿足客戶不斷變化的需求。我們與Eos Rhea Metis等企業的強大網絡專家合作，簡化企業和特定客戶的風險評估與管理流程。Eos Rhea Metis是該領域的佼佼者，其團隊提供各種類型的風險服務。我們的客戶面臨著獨特而複雜的挑戰，因此，作為QBE競爭力產品的一部分，提供簡化且高效的承保服務對於客戶至關重要。 」

Eos Rhea Metis負責人姚大鈞表示：「我們的專家團隊將根據各自的優勢和領域專長，為QBE提供一流的見解和策略，幫助其為客戶和業務合作夥伴提供增強化的風險管理和工程服務。我們很榮幸能與QBE合作，這次合作有望提升我們共同客戶的業務韌性。」

關於 Eos Rhea Metis

Eos Rhea Metis, Ltd.（ERM）是一個企業與工程風險管理專家網絡，與技術精湛的專業人士合作，為各行業提供可定制的優質風險管理服務，對客戶利益進行嚴格保密和專屬保護。其團隊在規模和學科專業知識上各不相同，其動態結構能夠提供卓越的技術支持並解決各種問題。ERM的「全風險管理」是一種創新型管理系統，將風險管理、應急管理、危機管理和業務連續性管理無縫融合，為業務韌性提供終極解決方案。ERM的使命是提高客戶的業務應變能力，實現可持續發展。

關於昆士蘭保險香港

昆士蘭保險香港隸屬於昆士蘭保險集團，服務香港逾一個世紀。目前，昆士蘭保險香港旗下業務包括昆士蘭聯保保險有限公司和昆士蘭按揭保險（亞洲）有限公司。作為一家領先的一般保險公司，昆士蘭保險香港為企業和個人客戶提供全面的非人壽保險解決方案。昆士蘭保險香港通過龐大的專業保險代理及經紀網絡運營。

欲瞭解更多有關昆士蘭保險香港的信息，請訪問www.qbe.com/hk。

SOURCE QBE Insurance Group (Asia)