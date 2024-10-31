全新「數據驅動、科技支援」品牌活動為《勞埃德船舶日報》開啟大膽新篇章

全新品牌設計、全新形象、全新感覺

2025年即將推出的嶄新創新項目

英國倫敦2024年10月31日 /美通社/ -- 《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List Intelligence）專注於海事數據、洞察、分析及技術。該公司今日宣佈全新品牌定位，旨在與其數據驅動及科技支援的當前和未來發展相一致。

全球專業人士依賴《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List Intelligence）提供海運貿易方面的清晰度與透明度，該公司擁有超過290年的商業海事資訊和數據傳遞經驗。近期的世界大事不僅突顯了海運對環球經濟的重要性，還展示了其在地緣政治衝突與全球暖化影響下的獨特作用。在這個瞬息萬變的世界中，《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List Intelligence）始終扮演著不可或缺的角色，幫助用戶在風險與不確定性中找到方向。

我們的品牌長期以來一直是可信數據和專業見解的代名詞。我們正基於這一傳承，不斷完善我們的產品與服務，以確保客戶和合作夥伴能夠自信地作出決策，無論未來帶來什麼挑戰，都能保持其營運的安全與穩定。

全新的形象與未來導向的策略

《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List Intelligence）旨在透過結合數據透明度、創新技術和人類智慧，全力支持海上貿易在變革中持續發展。我們提供可靠的見解、數據和分析，推動商業優勢，評估風險，並支持貿易的安全、高效和合法運輸。我們以數據為動力，藉助科技加以實現，並透過人類的智慧加速推進。

數據驅動、科技支援。

我們全新的形象與定位象徵著《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List Intelligence）邁入了一個大膽創新的新篇章。此外，這也將成為2025年推出一系列令人興奮的全新解決方案的起點。

《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List Intelligence）行政總裁Michael Dell表示：「航運是全球經濟的命脈。若航運受到干擾，影響將波及每個人，尤其是數以千計在航運、保險、金融、大宗商品、政府及法律領域工作的專業人士，他們負責確保全球貿易的順利運行。我們正在不斷發展業務，以便能繼續為這些客戶提供最佳服務。在開創海事資訊概念近三個世紀後，《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List Intelligence）依然引領行業標準，透過我們的數據、分析、工作流程整合及資訊支持客戶的決策。經歷了近三世紀的劇變，我們持續創新的能力得到充分驗證。」

如需進一步資訊，請瀏覽網站www.lloydslistintelligence.com或透過電郵（[email protected]）或電話（07725 996 625）聯絡我們。

SOURCE Lloyd’s List Intelligence