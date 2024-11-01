香港寬頻任命梁成琯博士為企業方案行政總裁

香港2024年11月1日 /美通社/ -- 香港寬頻集團（「香港寬頻」或「集團」；香港交易所股份代號：1310）欣然宣布任命梁成琯博士為企業方案行政總裁。梁博士將負責領導及推動集團的企業服務策略，提升企業方案業務的競爭優勢，加速香港及中國內地業務發展。梁博士的加入將進一步鞏固集團在電訊及通訊科技（ICT）行業的領導地位。

梁博士在資訊及通訊科技領域擁有逾30年的豐富領導經驗。他作為香港通訊業聯會副主席，於打造高品質電訊基建及高效能網絡服務領域擁有豐富管理經驗及卓越見解，深受業界肯定。他曾任Hewlett Packard Enterprise香港及澳門董事總經理，並致力推動本地ICT產業及培育通訊科技人才。

梁博士畢業於英國伯明翰大學，獲得電子及電氣工程學士學位，隨後於香港理工大學獲取工商管理博士學位，並為香港電腦學會院士。梁博士還積極參與行業與社區服務，擔任香港特別行政區政府創新及科技基金研究項目評審委員會成員、香港電腦學會理事會成員及副會長、以及香港通訊業聯會副主席等要職。

在梁博士的領導下，香港寬頻將運用前瞻性的數碼方案及系統整合能力，為企業客戶打造更智能化、高效的營商環境，助力本港及中國內地企業在不斷變化的市場中提升競爭優勢。

香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝博士表示：「梁成琯的專業背景與創新思維為香港寬頻的發展注入新活力。他對數碼科技行業趨勢的深刻理解將幫助我們更有效地應對未來的機遇和挑戰，同時他卓越的領導能力將在提升我們的營運效率和市場拓展方面發揮關鍵作用。」

梁成琯博士充滿熱情地表示：「我熱切期待加入香港寬頻，與優秀的人才團隊一起在這個充滿活力的市場上共同努力。我希望運用在科技創新方面的經驗，協助香港及區域內的企業加速數碼轉型，實現競爭優勢，為香港寬頻創造價值，推動增長，並帶領業務邁向新高。」

欲了解更多有關梁博士的資訊，請參閱：https://www.hkbn.net/group/tc/our-story/management-committee

關於香港寬頻集團

香港寬頻集團總部設於香港，業務遍及香港、澳門、中國內地，是具領導地位的綜合電訊及科技服務供應商。集團提供全方位的一站式優質資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻的三重光纖網絡覆蓋香港近260萬住戶及8,200幢商業樓宇及設施。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，於2024年獲MSCI ESG 最高AAA評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻有限公司的詳情，請瀏覽 www.hkbn.net/。

SOURCE 香港寬頻有限公司