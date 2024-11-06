山東省委副書記、組織部部長王宇燕率團訪問嶺大

秦校長又向與會者分享近日嶺大29位傑出學者躋身史丹福「全球首2%頂尖科學家」，多名學者在其學術領域更位列全國及全港第一，進一步鞏固大學的科研實力。此外，大學又積極與內地不同單位合作發展科研創新，包括在深圳虛擬大學園設立「深圳市嶺大科技創新研究院」、在深圳前海設立「文化與創意研究院」，以及籌劃設立的「嶺南大學山東研究院」，打造以零碳／負碳和智能驅動「新質生產力」的示範園區，致力促進創新型和專業人才的培養。

王宇燕副書記聽取了秦泗釗校長的介紹，並對嶺南大學快速的發展以及數位時代的研究型博雅大學這個前瞻性定位表示肯定。王宇燕表示，當前，山東正深入學習貫徹中共二十屆三中全會精神和習近平主席視察山東重要講話精神，加快建設綠色低碳高質量發展先行區，打造高水準對外開放新高地，奮力譜寫中國式現代化山東篇章，特別是在綠色低碳、工業4.0數字化轉型、能源及新材料等領域，擁有非常廣闊的應用場景和需求。希望雙方夯實合作基礎，拓展合作領域，熱切歡迎及支持嶺南大學到山東開展各層次的交流與合作。

隨後，嶺大副校長（研究及創新）姚新教授向與會者介紹嶺大如何以「精」和「系統化」的方針，加強對研究生的人才培養，他分享了嶺大目前提供的不同課程，包括人工智能與未來文學碩士、人工智能與商業分析理學碩士、數據科學理學碩士、數據科學哲學碩士，以及數據科學哲學博士都與數字時代接軌，裝備學生實現全人發展的目標。

協理副校長（策略型研究）、研究生院院長、署理數據科學院院長鄺得互教授則介紹大學今年五月新成立的數據科學院的使命和願景，旨在通過跨學科課程培養全面發展的數據科學家，將技術課程與案例研究互相結合，以培養學生的技術和軟技能，並通過博雅基礎課程，幫助畢業生滿足香港和大灣區不同行業的複雜分析需求。

跨學科學院副教授李佳教授和教與學中心總監林敬新教授，分別介紹了跨學科學院和深圳研究院科創影響力的發展方向，以及由嶺南大學領導開發的「IDEAL Gen.AI Platform」人工智能教學項目。

山東省港澳辦、教育廳、科技廳、濟南市、青島市、華魯控股集團等代表分別就雙方進一步的合作提出建議。會面期間，雙方深入探索多個領域未來的合作機遇，包括進行科研合作及拓展人才培養，並期待進一步加強兩地人員交流交往。

出席是次交流活動的山東省參訪代表還包括：山東省委港澳辦主任張連三；山東省教育廳廳長李明、山東省科技廳廳長孫海生；山東省委組織部副部長龔文東；濟南市委組織部部長陳陽；青島市委組織部部長于玉；華魯控股集團黨委書記、董事長樊軍；山東省委組織部人才一處處長、二級巡視員房德山；華魯集團副總經理、香港華魯副董事長、總經理程學展；山東省委組織部辦公室正處級秘書王穎；山東省委港澳辦港澳一處處長吳曲波，以及山東省委組織部人才一處副處長、三級調研員呂婷婷。

SOURCE 嶺南大學