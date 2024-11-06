富國島星灣皇冠假日酒店誠邀遊客前往世界最美島嶼之一開啟難忘旅程

適合情侶和家庭的度假勝地

富國島被《Travel + Leisure》評為世界第二美麗的島嶼，是製造珍貴回憶的理想之地。

對於追求浪漫之旅的情侶來說，度假村內帶私人泳池的雅致別墅可讓他們在鬱鬱蔥蔥的花園或壯闊的海景中盡享私密時光。情侶可在度假村的私人海灘上漫步，或在Amber Sands Beach Club享受燭光晚餐，這裡的海濱場地可以欣賞到富國島北部最迷人的日落美景，營造出完美的浪漫氛圍。

家庭遊客可以選擇寬敞的雙臥室套房，套房設有連通房、客廳和露臺，還可以在Horizons Restaurant & Bar餐廳酒吧享用全日餐食，該餐廳酒吧每日供應豐盛的自助早餐。度假村技藝精湛的烹飪團隊精心呈獻亞洲美食與國際佳餚的美妙融合，除了設有專門的點心檔口，還供應當地特色美食，如焦烤富國魷魚，以及越南風味美食「Cha Ca La Vong」等，確保每道菜品都能滿足每一位客人的口味。孩子們可以在兒童俱樂部、遊戲室和戶外遊樂區盡情玩耍，或者參加收費活動，如雕像繪畫、蠟燭製作和陶藝工坊等有趣的項目。

度假村還提供多種休閒活動，包括放風箏、射箭和付費的編織工藝工作坊。客人可以在24小時開放的健身房健身，或在奧運會規格的泳池中暢遊一番。經過一天的探索之後，客人可以在Hoa Sim Spa放鬆身心，這裡是一片寧靜的綠洲，提供從傳統按摩到特色療法等多種護理項目。

除了度假村，富國島還有許多老少皆宜的景點，是家庭團聚或即將到來的節日或農曆新年等慶祝活動的理想目的地。家庭遊客可以遊覽東南亞首屈一指的主題公園VinWonders或越南最大的野生動物保護區Vinpearl Safari。您還可以探索The Quintessence of Vietnam的魅力，這裡有氣勢磅礴的表演和古老的建築奇觀；您也可以在海星海灘(Starfish Beach)悠閒漫步，在這裡能看到海星在清澈的淺水中茁壯成長。

「住得越久，花得越少」

參與「住得越久，花得越少」(Stay Longer, Pay Less)促銷活動，入住四晚或以上最多可節省25%，該促銷活動包含每日自助早餐，所有房型適用。須提前至少四天預訂。

作為洲際酒店及度假村(IHG Hotels & Resorts)大家庭的會員，客人可透過IHG優悅會(IHG One Rewards)計劃享受專屬禮遇，在全球6000多家洲際酒店集團旗下酒店兌換積分和享受獎勵。

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SOURCE Crowne Plaza Phu Quoc Starbay