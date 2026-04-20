從旅遊到貿易：富國島星灣皇冠假日酒店為2027年APEC峰會搭建舞台

越南富國島2026年4月20日 /美通社/ -- 富國島已確定為2027年亞太經合組織(APEC)峰會主辦地，這座島嶼正吸引著眾多尋覓既能承載戰略會議、又可適配高管休養的東南亞會獎旅遊(MICE)目的地的機構的高度關注。富國島星灣皇冠假日酒店(Crowne Plaza Phu Quoc Starbay)精準契合市場需求升級，憑借貼合MICE旅行需求的服務，成為此類團體的優選之地。

酒店配套設施與服務貼合日益增長的需求，擁有多個靈活多變的活動場地，包括可容納400人的大型宴會廳、分組會議室，以及超1000平方米的海濱戶外活動空間。加之島嶼基礎設施持續完善、直飛航班便捷通達、免簽入境政策利好，這家酒店正助力富國島成為越南高端企業會議的新興優選地。