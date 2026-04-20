從旅遊到貿易：富國島星灣皇冠假日酒店為2027年APEC峰會搭建舞台

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Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

20 4月, 2026, 09:00 CST

越南富國島2026年4月20日 /美通社/ -- 富國島已確定為2027年亞太經合組織(APEC)峰會主辦地，這座島嶼正吸引著眾多尋覓既能承載戰略會議、又可適配高管休養的東南亞會獎旅遊(MICE)目的地的機構的高度關注。富國島星灣皇冠假日酒店(Crowne Plaza Phu Quoc Starbay)精準契合市場需求升級，憑借貼合MICE旅行需求的服務，成為此類團體的優選之地。

酒店配套設施與服務貼合日益增長的需求，擁有多個靈活多變的活動場地，包括可容納400人的大型宴會廳、分組會議室，以及超1000平方米的海濱戶外活動空間。加之島嶼基礎設施持續完善、直飛航班便捷通達、免簽入境政策利好，這家酒店正助力富國島成為越南高端企業會議的新興優選地。

富國島星灣皇冠假日酒店坐落於島嶼西北部靜謐的Bai Dai海灘，將頂級待客服務與絕美自然風光相融。這裡有遍佈海星的原生態海灘、聯合國教科文組織生物圈保護區，配套豐富娛樂選擇與兩座高爾夫球場，為遊客提供獨具特色的獎勵旅遊與團隊建設體驗。

作為富國島的會議活動場地，酒店提供靈活而專業的場地、配套設施與服務。無論是企業會務、婚禮慶典，還是團體晚宴、董事會議，專屬會獎策劃團隊都會全程精細統籌，保障活動流暢無憂。

酒店配備無柱式宴會廳等多功能場地，可靈活打造海濱招待會、日落雞尾酒會、海邊晚宴等精彩活動，全程提供完備宴會支持。除此之外，酒店特色餐飲與海濱餐廳為團體社交活動提供理想場景，可定制融合國際與亞洲風味的專屬菜單。

從會務接待到入住休憩，酒店設有308間客房、套房與別墅，均含每日自助早餐，另配備水療中心、24小時健身中心及海濱休閒設施。

依托洲際酒店集團(IHG Hotels & Resorts)及皇冠假日(Crowne Plaza)品牌的全球口碑與服務標準，酒店的會議活動禮賓服務、標誌性Dare to Connect（敢為連接）服務，搭配洲際商悅會(IHG Business Rewards)獎勵計劃，可提供專業支持、專屬禮遇與定制激勵方案，助力每一場活動圓滿舉辦（具體視供應情況及條款而定）。

更多信息，請訪問：https://phuquoc.crowneplaza.com/meeting-events/

SOURCE Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

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