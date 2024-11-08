因美納與相達生物科技簽署戰略合作協議

相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾博士表示：「相達非常榮幸能與因美納達成戰略合作協議，成為因美納在香港的合作夥伴。作爲植根香港，並在美國及大灣區均設有分部的生物科技公司，相達的產品在三地均已開拓成熟的市場，結合因美納在基因測序的行業領先地位，我們有信心發揮香港特區超級聯繫人及增值人的角色，與因美納共同推進、提升大灣區的癌症基因檢測技術，為精準診療帶來新突破，為大眾健康作貢獻，助力健康中國建設。」

因美納憑藉領先的基因測序和芯片技術，秉持「以基因的力量改善人類健康」的使命，持續推動基因組學的創新發展。因美納研發的腫瘤基因檢測產品和技術，已在全球範圍內獲得廣泛認可與應用。

相達生物科技作為紮根香港、立足內地﹑香港及美國的創新生物科技企業，在癌症和傳染病檢測領域擁有獨特優勢。相達自主研發的專利技術，以高效率方式、快速濃縮樣本中目標測試物提升科研和臨床檢測、診斷效果著稱。

透過因美納與相達的強強聯手，充分發揮各自優勢，預期對大灣區的癌症檢測市場帶來創新力量，惠及行業和廣大患者，為大灣區醫療健康產業發展注入動能。

SOURCE Illumina 因美納