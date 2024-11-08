因美納與相達生物科技簽署戰略合作協議

新聞提供者Illumina 因美納
08 11月, 2024, 22:17 CST
攜手推進大灣區腫瘤基因檢測 為健康中國注入新動力
上海2024年11月8日 /美通社/ -- 全球基因測序領軍企業因美納（Illumina）與紮根香港、在美國及大灣區設有分部的生物科技公司相達生物科技（Phase Scientific）， 11 月 7日在第七屆中國國際進口博覽會簽署為期三年的戰略合作協議，雙方將在大灣區展開深度合作，共同制定「全景變異分析」產業標準與策略，並將提升因美納腫瘤檢測產品在大灣區的市場認可度。
因美納全球高級副總裁兼大中華區總經理鄭磊女士表示：「作為全球基因測序的引領者，因美納致力透過創新實現精準健康的願景。我們與全球各地的合作夥伴建立廣泛而深遠的合作，期望透過合作擴大創新的影響力，惠及更多社群。我們很高興與相達生物科技合作，在大灣區提高因美納腫瘤檢測產品的知名度和採用率。相達總部設於香港，是極具實力的著名生物科技公司，不僅在研發領域，且在市場商業化、國際化，乃至在提升人類健康新產品方面的成績，均有目共睹。我們熱切期待與相達在大灣區開創新局面。」
相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾博士表示：「相達非常榮幸能與因美納達成戰略合作協議，成為因美納在香港的合作夥伴。作爲植根香港，並在美國及大灣區均設有分部的生物科技公司，相達的產品在三地均已開拓成熟的市場，結合因美納在基因測序的行業領先地位，我們有信心發揮香港特區超級聯繫人及增值人的角色，與因美納共同推進、提升大灣區的癌症基因檢測技術，為精準診療帶來新突破，為大眾健康作貢獻，助力健康中國建設。」
因美納憑藉領先的基因測序和芯片技術，秉持「以基因的力量改善人類健康」的使命，持續推動基因組學的創新發展。因美納研發的腫瘤基因檢測產品和技術，已在全球範圍內獲得廣泛認可與應用。
相達生物科技作為紮根香港、立足內地﹑香港及美國的創新生物科技企業，在癌症和傳染病檢測領域擁有獨特優勢。相達自主研發的專利技術，以高效率方式、快速濃縮樣本中目標測試物提升科研和臨床檢測、診斷效果著稱。
透過因美納與相達的強強聯手，充分發揮各自優勢，預期對大灣區的癌症檢測市場帶來創新力量，惠及行業和廣大患者，為大灣區醫療健康產業發展注入動能。
SOURCE Illumina 因美納
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