學生運用人工智能建議出行解決方案

為什麼選擇人工智能作為今屆的比賽題目

根據世界銀行的數據，全球超過56%的人口居住在城市，這一比例預計到2050年將增長至近70%。當前快速城市化和全球人口增長的速度可能給城市基礎設施帶來壓力，導致擁堵加劇、污染增加以及公共交通不足。這些挑戰在弱勢社區和有特殊需求的人群中可能更加嚴重。

「人工智能已經在重塑交通。它正在推動自動駕駛汽車、優化交通流量，甚至幫助無人機為有需要的人提供包裹和藥物。」奧的斯高級副總裁兼首席技術官Ezhil Nanjappan表示。「我們正處於人工智能革命的邊緣，我很高興將這一變革性技術引入『Made to Move Communities』比賽，為當今和未來的出行問題集思廣益，激發年輕人的靈感，並幫助縮窄STEM技能差距。」

首次推出全球冠軍

自2020年以來，奧的斯的年度「Made to Move Communities」全球學生比賽已吸引了超過750名學生和數百名奧的斯同事，目標是解決城市不同的出行挑戰，同時激發學生對STEM的興趣。多年來，參與的學校已經從奧的斯獲得了近100萬美元的資助，以促進學校的STEM學習和項目。

過去，學生主要是在每個奧的斯地區比賽。今年，我們將加設一輪比賽，讓四支地區的冠軍爭取全球總冠軍。學生團隊需要分享他們如何將解決當地挑戰的方案擴展到全球，全球冠軍團隊將獲得額外的奬金。

來自香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的七名學生將代表香港參加此次比賽。這是該校第二次代表香港參賽。該校的署理首席副校長暨國際部總監古頌德女士表示：「我們很榮幸再次代表香港參加奧的斯的『Made to Move Communities™』比賽。這是一個絕佳的機會，讓我們的學生能夠運用人工智能技術來解決現實世界的城市交通問題。我們期待看到他們如何將創新思維轉化為具體解決方案，並在全球舞台上展示他們的才華。」

觀看此視頻以了解更多有關「Made to Move Communities」及今年挑戰賽的資訊：https://youtu.be/c1FwYeGhLp4

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關於奧的斯

奧的斯推動世界前行，致力於讓人們在更高、更快、更智能的世界接軌、成長茁壯。我們是全球知名的升降機和電扶梯製造商、安裝和服務供應商，每天運送乘客約23億，維修保養升降機和電扶梯超過230萬台，數量在業界首屈一指。在世界各地許多知名的地標、交通樞紐、商業大樓和住宅等，都可以看到奧的斯電梯的身影。奧的斯總部位於美國康乃狄克州，全球員工約71,000人，其中包括約42,000名維修保養工程師，致力於滿足全球200多個國家和地區的客戶和乘客需求。瞭解更多資訊，請瀏覽www.otis.com 並在LinkedIn，Instagram 和Facebook上關注我們。

Michelle Mak

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SOURCE 奧的斯電梯 (香港) 有限公司