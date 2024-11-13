騰訊公佈二零二四年第三季業績

香港2024年11月13日 /美通社/ -- 世界領先的互聯網科技公司——騰訊控股有限公司（港交所代碼：00700（港幣櫃台）及80700（人民幣櫃台）,「騰訊」或「本公司」）今天公佈截至二零二四年九月三十日止第三季未經審核綜合業績。

董事會主席兼首席執行官馬化騰表示：「二零二四年第三季，我們的遊戲業務收入實現強勁增長，得益於長青遊戲在全球的穩健表現及具備長青潛力的新遊戲貢獻。我們圍繞微信小店升級了交易平台策略，旨在依託於整個微信生態打造統一且可信賴的交易體驗。我們持續在產品和運營中部署AI，包括營銷服務和雲服務，所帶來的切實可見效益也愈加顯現。我們將持續投資於AI技術、工具和解決方案，以服務用户與合作伙伴。」

二零二四年第三季業績摘要

總收入：同比增長8%；毛利：同比增長16%；按非國際財務報告準則[1]的經營盈利*：同比增长19%

總收入 為人民幣1,672億元（239億美元 [2] ），較二零二三年第三季（「同比」）增長8%。

為人民幣1,672億元（239億美元 ），較二零二三年第三季（「同比」）增長8%。 毛利 為人民幣888億元（127億美元），同比增長16%。

為人民幣888億元（127億美元），同比增長16%。 按 非國際財務報告準則 ，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績： 經營盈利 * 為人民幣613億元（87億美元），同比增長19%；經營利潤率 * 由去年同期的33%上升至37%。 期內盈利 為人民幣609億元（87億美元），同比增長33%。 期內本公司權益持有人應佔盈利 為人民幣598億元（85億美元），同比增長33%。 每股基本盈利 為人民幣6.475元， 每股攤薄盈利 為人民幣6.340元。

，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績： 按 國際財務報告準則 ： 經營盈利 * 為人民幣533億元（76億美元），同比增長20%；經營利潤率 * 由去年同期的29%上升至32%。 期內盈利為人民幣540億元（77億美元），同比增長47%。 期內本公司權益持有人應佔盈利為人民幣532億元（76億美元），同比增長47%。 每股基本盈利為人民幣5.762元，每股攤薄盈利為人民幣5.644元。

： 總現金 為人民幣 4,255 億元（607 億美元）。 自由現金流 為人民幣585億元（83 億美元），同比增長14%。 現金淨額 為人民幣955億元（136 億美元）。

為人民幣 4,255 億元（607 億美元）。 為人民幣585億元（83 億美元），同比增長14%。 為人民幣955億元（136 億美元）。 我們於上市投資公司（不包括附屬公司）權益 [3] 的公允價值為人民幣6,125億元（874億美元），我們於非上市投資公司（不包括附屬公司）權益的賬面價值為人民幣3,277億元（468億美元）。

的公允價值為人民幣6,125億元（874億美元），我們於非上市投資公司（不包括附屬公司）權益的賬面價值為人民幣3,277億元（468億美元）。 於二零二四年第三季，本公司於香港聯交所以約359億港元的總代價回購約9,490萬股股份。

[1] 非國際財務報告準則撇除股份酬金、併購帶來的效應，如來自投資公司的（收益）/ 虧損淨額、無形資產攤銷及減值撥備/（撥回）、集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支、所得稅影響及其他 [2] 美元數據基於1美元兌人民幣7.0074元計算 [3] 包括透過特殊目的公司持有的權益，且按應佔基准計 * 自二零二三年第四季起，若干項目已自經營盈利以上重新分類至經營盈利以下。歷史比較數字已相應重列。詳情請參考業績公告

二零二四年第三季業務回顧及展望

小程序 二零二四年第三季的交易額超人民幣2萬億元，同比增長十幾個百分點，得益於在點餐、電動車充電及醫療服務等應用場景中有更好的覆蓋與更優的解決方案。

二零二四年第三季的交易額超人民幣2萬億元，同比增長十幾個百分點，得益於在點餐、電動車充電及醫療服務等應用場景中有更好的覆蓋與更優的解決方案。 我們通過 微信小店 ，一個商家可以經營索引化和標準化商品店面的平台，為商家提供更多的流量和交易支持。微信小店利用微信的社交互動、內容平台和支付能力，助力商家有效觸達客戶並推動銷售轉化。

，一個商家可以經營索引化和標準化商品店面的平台，為商家提供更多的流量和交易支持。微信小店利用微信的社交互動、內容平台和支付能力，助力商家有效觸達客戶並推動銷售轉化。 微信搜一搜 利用大語言模型的能力，加強了其對複雜檢索及內容的理解，提升了搜索結果的相關性。微信搜一搜在商業化檢索量與點擊率均實現了同比增長。

利用大語言模型的能力，加強了其對複雜檢索及內容的理解，提升了搜索結果的相關性。微信搜一搜在商業化檢索量與點擊率均實現了同比增長。 QQ 團隊全面升級了平台後端基礎設施，並增加和推廣了騰訊頻道以及AI妙繪和相冊回憶等新功能，推動QQ的移動終端月活躍賬戶數於二零二四年第三季同比增長回正。

團隊全面升級了平台後端基礎設施，並增加和推廣了騰訊頻道以及AI妙繪和相冊回憶等新功能，推動QQ的移動終端月活躍賬戶數於二零二四年第三季同比增長回正。 音樂 付費會員數同比增長16%至1.19億 [4] ，得益於推薦算法優化、內容擴充和音質提升。

付費會員數同比增長16%至1.19億 ，得益於推薦算法優化、內容擴充和音質提升。 長視頻 付費會員數同比增長6%至1.16億 [5] ，得益於熱門的動畫與劇集內容。

付費會員數同比增長6%至1.16億 ，得益於熱門的動畫與劇集內容。 本土市場的旗艦長青遊戲 《王者榮耀》 及 《和平精英》 流水實現了健康的同比增長。其他長青遊戲 《火影忍者》手遊 及 《無畏契約》 的季均日活躍賬戶數創下新高。我們發佈了首款多端第一人稱射擊遊戲 《三角洲行動》 ，該遊戲實現了較高的用戶日均使用時長和留存率，展示了長青潛力。

及 流水實現了健康的同比增長。其他長青遊戲 及 的季均日活躍賬戶數創下新高。我們發佈了首款多端第一人稱射擊遊戲 ，該遊戲實現了較高的用戶日均使用時長和留存率，展示了長青潛力。 在國際市場， 《 VALORANT 》 從個人電腦端拓展到PlayStation和Xbox，在五個關鍵國際市場推出了主機版本，推動了該遊戲流水於二零二四年第三季同比增長超30%。

從個人電腦端拓展到PlayStation和Xbox，在五個關鍵國際市場推出了主機版本，推動了該遊戲流水於二零二四年第三季同比增長超30%。 我們發佈了使用異構混合專家架構（MoE）的升級版基礎模型騰訊混元Turbo，相較於上一代模型騰訊混元Pro，其訓練和推理效率提升了一倍，且推理成本減半。

經營資料



於二零二四年 九月三十日 於二零二三年 九月三十日 同比變動 於二零二四年 六月三十日 環比變動

（百萬計，另有指明者除外） 微信及WeChat的 合併月活躍賬戶數 1,382 1,336 3 % 1,371 0.8 %











QQ的移動終端月活躍賬戶數 562 558 0.7 % 571 -2 %











收費增值服務註冊賬戶數# 265 243 9 % 263 0.8 %













# 自二零二四年第一季起調整為季度賬戶數的日均值

[4] 二零二四年第三季每月最後一日的平均付費會員數 [5] 二零二四年第三季付費會員數的日均值，同比增長率已按修改後口徑計算

二零二四年第三季管理層討論及分析

增值服務業務二零二四年第三季的收入同比增長9%至人民幣827億元。國際市場遊戲收入為人民幣145億元，同比增長9%（或按固定匯率計算增長11%），乃由於包括《PUBG MOBILE》及《荒野亂鬥》在內的遊戲表現強勁。國際市場遊戲收入增速顯著落後於總流水增速，因為部分遊戲的留存率提高，我們相應延長了收入遞延週期。本土市場遊戲收入同比增長14%至人民幣373億元，得益於包括《無畏契約》、《王者榮耀》、《和平精英》及《地下城與勇士：起源》在內的遊戲驅動。社交網絡收入同比增長4%至人民幣309億元，得益於手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵銷。

營銷服務業務[6]二零二四年第三季的收入同比增長17%至人民幣300億元，得益於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，以及巴黎奧運會相關品牌廣告的較小幅度貢獻。遊戲及電商行業的廣告開支同比有所增長，超過房地產及食品飲料行業縮減的開支。

金融科技及企業服務業務二零二四年第三季的收入同比增長2%至人民幣531億元。金融科技服務收入總體較去年同期基本保持穩定，其中理財服務收入因用戶規模擴大及客戶資產保有量增長而同比增長，而支付服務收入因消費支出疲軟而有所下降。企業服務業務收入同比上升，乃由於雲服務收入及商家技術服務費增長。

有關更詳細的披露，請瀏覽https://www.tencent.com/zh-hk/investors.html或通過微信公眾號（微信號：Tencent_IR）關注我們。

關於騰訊

騰訊以技術豐富互聯網用戶的生活。

通過通信及社交服務微信和QQ，促進用戶互相連接，並助其連接數字內容、網上及線下服務。通過定向廣告服務，助力廣告主觸達數以億計的中國消費者。通過金融科技及企業服務，促進合作夥伴業務增長，助力實現數字化升級。

騰訊大力投資於人才隊伍和推動科技創新，積極參與互聯網行業協同發展。騰訊於 1998 年在中國深圳成立，騰訊2004 年於香港聯合交易所上市。

投資者查詢：[email protected]

媒體查詢：[email protected]

[6] 自本季起，我們將該收入分部從「網絡廣告」更名為「營銷服務」，以更好地體現我們的線上營銷平台提供的廣泛營銷解決方案及配套技術服務。

非國際財務報告準則財務計量

為補充根據國際財務報告準則編制的本集團（「本公司及其附屬公司」）綜合業績，若干額外的非國際財務報告準則財務計量（經營盈利、經營利潤率、期內盈利、本公司權益持有人應佔盈利、每股基本盈利及每股攤薄盈利）已於本公佈內呈列。此等未經審核非國際財務報告準則財務計量應被視為根據國際財務報告準則編制的本集團財務業績的補充而非替代計量。此外，此等非國際財務報告準則財務計量的定義可能與其他公司所用的類似詞彙有所不同。

本公司的管理層相信，非國際財務報告準則財務計量藉排除若干非現金項目及投資相關交易的若干影響為投資者評估本集團核心業務的業績提供有用的補充資料。此外，非國際財務報告準則調整包括本集團主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整，此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。

重要注意事項

本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本集團的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃及發展策略。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑑於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。

簡明綜合收益表 人民幣百萬元（特別說明除外）

未經審核

未經審核

3Q2024



3Q2023 經重列*

3Q2024



2Q2024



收入 167,193 154,625

167,193 161,117 增值服務 82,695 75,748

82,695 78,822 營銷服務 29,993 25,721

29,993 29,871 金融科技及企業服務 53,089 52,048

53,089 50,440 其他 1,416 1,108

1,416 1,984 收入成本 (78,365) (78,102)

(78,365) (75,222) 毛利 88,828 76,523

88,828 85,895 毛利率 53 % 49 %

53 % 53 % 銷售及市場推廣開支 (9,411) (7,912)

(9,411) (9,156) 一般及行政開支 (29,058) (26,289)

(29,058) (27,491) 其他收益╱（虧損）淨額 2,974 2,026*

2,974 1,484 經營盈利 53,333 44,348*

53,333 50,732 經營利潤率 32 % 29%*

32 % 31 % 投資收益╱（虧損）淨額及其他 3,066 618*

3,066 (654) 利息收入 3,996 3,509*

3,996 3,850 財務成本 (3,531) (2,784)

(3,531) (3,112) 分佔聯營公司及合營公司盈利╱ （虧損）淨額 6,019 2,098

6,019 7,718 除稅前盈利 62,883 47,789

62,883 58,534 所得稅開支 (8,900) (11,008)

(8,900) (10,168) 期內盈利 53,983 36,781

53,983 48,366











下列人士應佔：

本公司權益持有人 53,230 36,182

53,230 47,630 非控制性權益 753 599

753 736











非國際財務報告準則經營盈利 61,274 51,668*

61,274 58,443 非國際財務報告準則 本公司權益持有人應佔盈利 59,813 44,921

59,813 57,313











本公司權益持有人應佔 每股盈利（每股人民幣元）









- 基本 5.762 3.828

5.762 5.112 - 攤薄 5.644 3.752

5.644 4.994

* 自二零二三年第四季起，若干項目已自經營盈利以上重新分類至經營盈利以下。歷史比較數字已相應重列。詳情請參考業績公告

簡明綜合全面收益表 人民幣百萬元（特別說明除外）



未經審核



3Q2024 3Q2023 期內盈利

53,983 36,781 其他全面收益（除稅淨額）：





其後可能會重新分類至損益的項目





分佔聯營公司及合營公司其他全面收益 155 278 處置以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產後轉至損益 - 1 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產的公允價值變動收益/（虧損）淨額 20 (3) 外幣折算差額

(2,909) (7,303) 對沖儲備變動淨額

(880) (897) 其後不會重新分類至損益的項目





分佔聯營公司及合營公司其他全面收益

52 564 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產的公允價值變動收益/（虧損）淨額

33,578 (25,417) 外幣折算差額

(153) (720) 對沖儲備變動淨額

19 -



29,882 (33,497) 期內全面收益總額

83,865 3,284 下列人士應佔：





本公司權益持有人

82,179 3,526 非控制性權益

1,686 (242)











其他財務資料 人民幣百萬元（特別說明除外）

未經審核

3Q2024 2Q2024 3Q2023 EBITDA (a) 64,397 62,902 55,824 經調整的EBITDA (a) 69,656 68,518 61,301 經調整的EBITDA比率 (b) 42 % 43 % 40 % 利息及相關開支 3,145 2,918 3,061 現金/(債務)淨額 (c) 95,462 71,757 36,431 資本開支 (d) 17,094 8,729 8,005

附註: (a) EBITDA乃按經營盈利扣除其他收益/（虧損）淨額，加回物業、設備及器材、投資物業及使用權資產的折舊、以及無形資產及土地使用權的攤銷計算。經調整的EBITDA乃按EBITDA加按權益結算的股份酬金開支計算。 (b) 經調整的EBITDA比率乃按經調整的EBITDA除以收入計算。 (c) 現金/（債務）淨額為期末餘額，乃根據現金及現金等價物加定期存款及其他，減借款及應付票據計算。 (d) 資本開支包括添置（不包括業務合併）物業、設備及器材、在建工程、投資物業、土地使用權以及無形資產（不包括長視頻及音樂內容、遊戲特許權及其他內容）。

簡明綜合財務狀況表





人民幣百萬元（特別說明除外）







未經審核 經審核

於二零二四年 九月三十日 於二零二三年 十二月三十一日 資產





非流動資產





物業、設備及器材 69,583

53,232 土地使用權 23,310

17,179 使用權資產 17,793

20,464 在建工程 12,801

13,583 投資物業 738

570 無形資產 178,773

177,727 於聯營公司的投資 266,057

253,696 於合營公司的投資 7,113

7,969 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 209,200

211,145 以公允價值計量且其變動計入 其他全面收益的金融資產 283,632

213,951 預付款項、按金及其他資產 27,995

28,439 其他金融資產 848

2,527 遞延所得稅資產 31,214

29,017 定期存款 70,134

29,301

1,199,191

1,058,800







流動資產





存貨 9,823

456 應收賬款 47,336

46,606 預付款項、按金及其他資產 103,135

88,411 其他金融資產 4,950

5,949 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 9,773

14,903 以公允價值計量且其變動計入 其他全面收益的金融資產 2,132

- 定期存款 197,995

185,983 受限制現金 3,554

3,818 現金及現金等價物 145,468

172,320





524,166

518,446 資產總額 1,723,357

1,577,246 簡明綜合財務狀況表（續上）





人民幣百萬元（特別說明除外）







未經審核 經審核

於二零二四年 於二零二三年

九月三十日 十二月三十一日 權益





本公司權益持有人應佔權益





股本 -

- 股本溢價 37,201

37,989 庫存股 (2,571)

(4,740) 股份獎勵計劃所持股份 (4,976)

(5,350) 其他儲備 21,113

(33,219) 保留盈利 861,819

813,911

912,586

808,591







非控制性權益 67,921

65,090 權益總額 980,507

873,681







負債





非流動負債





借款 151,600

155,819 應付票據 127,285

137,101 長期應付款項 12,227

12,169 其他金融負債 7,904

8,781 遞延所得稅負債 15,561

17,635 租賃負債 14,023

16,468 遞延收入 6,473

3,435

335,073

351,408







流動負債





應付賬款 142,665

100,948 其他應付款項及預提費用 73,036

76,595 借款 42,767

41,537 應付票據 8,403

14,161 流動所得稅負債 19,044

17,664 其他稅項負債 4,873

4,372 其他金融負債 4,823

4,558 租賃負債 5,583

6,154 遞延收入 106,583

86,168

407,777

352,157 負債總額 742,850

703,565 權益及負債總額 1,723,357

1,577,246

















非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編制的最近計量之間的調節

已報告 調整 非國際財務

報告準則

人民幣百萬元 百分比除外 股份酬金 (a) 來自投資公司的 (收益)/虧損淨額 (b) 無形資產攤銷 (c) 減值撥備/(撥回) (d) SSV及CPP (e) 其他 (f) 所得稅影

響 (g)





未經審核截至 2024 年 9 月 30 日止三個月

經營盈利 53,333 6,377 – 1,324 – 240 – – 61,274

分佔聯營公司及合營公司盈利/

（虧損）淨額 6,019 985 60 1,433 12 – – – 8,509

期內盈利 53,983 7,362 (6,610) 2,757 3,788 304 – (653) 60,931

本公司權益持有人應佔盈利 53,230 7,180 (6,664) 2,591 3,766 304 – (594) 59,813

經營利潤率 32 %













37 %





未經審核截至 2024 年 6 月 30 日止三個月

經營盈利 50,732 6,213 – 1,305 – 190 3 – 58,443

分佔聯營公司及合營公司盈利/

（虧損）淨額 7,718 926 (91) 1,313 20 – – – 9,886

期內盈利 48,366 7,139 (3,672) 2,618 3,526 1,025 3 (561) 58,444

本公司權益持有人應佔盈利 47,630 6,981 (3,726) 2,418 3,492 1,025 3 (510) 57,313

經營利潤率 31 %













36 %





未經審核截至 2023 年 9 月 30 日止三個月

經營盈利（經重列）* 44,348 5,655 – 1,434 – 231 – – 51,668

分佔聯營公司及合營公司盈利/

（虧損）淨額 2,098 1,293 138 1,232 25 – – – 4,786

期內盈利 36,781 6,948 (565) 2,666 346 301 – (640) 45,837

本公司權益持有人應佔盈利 36,182 6,833 (583) 2,458 309 301 – (579) 44,921

經營利潤率（經重列）* 29 %













33 %



附註: (a) 包括授予投資公司僱員的認沽期權（可由本集團收購的投資公司的股份及根據其股份獎勵計劃而發行的股份）及其他獎勵 (b) 包括視同處置/處置投資公司、投資公司的公允價值變動的（收益）/虧損淨額以及與投資公司股權交易相關的其他開支 (c) 因收購產生的無形資產攤銷 (d) 主要包括於聯營公司、合營公司、商譽及收購產生的其他無形資產的減值撥備/（撥回） (e) 主要包括本集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支 (f) 主要為本集團及/或投資公司的非經常性合規相關成本及若干訴訟和解產生的費用 (g) 非國際財務報告準則調整的所得稅影響

* 自二零二三年第四季起，若干項目已自經營盈利以上重新分類至經營盈利以下。歷史比較數字已相應重列。詳情請參考業績公告

SOURCE 騰訊