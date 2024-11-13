騰訊公佈二零二四年第三季業績

新聞提供者騰訊
13 11月, 2024, 18:36 CST
香港2024年11月13日 /美通社/ -- 世界領先的互聯網科技公司——騰訊控股有限公司（港交所代碼：00700（港幣櫃台）及80700（人民幣櫃台）,「騰訊」或「本公司」）今天公佈截至二零二四年九月三十日止第三季未經審核綜合業績。
董事會主席兼首席執行官馬化騰表示：「二零二四年第三季，我們的遊戲業務收入實現強勁增長，得益於長青遊戲在全球的穩健表現及具備長青潛力的新遊戲貢獻。我們圍繞微信小店升級了交易平台策略，旨在依託於整個微信生態打造統一且可信賴的交易體驗。我們持續在產品和運營中部署AI，包括營銷服務和雲服務，所帶來的切實可見效益也愈加顯現。我們將持續投資於AI技術、工具和解決方案，以服務用户與合作伙伴。」
二零二四年第三季業績摘要
總收入：同比增長8%；毛利：同比增長16%；按非國際財務報告準則[1]的經營盈利*：同比增长19%
- 總收入為人民幣1,672億元（239億美元[2]），較二零二三年第三季（「同比」）增長8%。
- 毛利為人民幣888億元（127億美元），同比增長16%。
- 按非國際財務報告準則，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績：
- 經營盈利*為人民幣613億元（87億美元），同比增長19%；經營利潤率*由去年同期的33%上升至37%。
- 期內盈利為人民幣609億元（87億美元），同比增長33%。
- 期內本公司權益持有人應佔盈利為人民幣598億元（85億美元），同比增長33%。
- 每股基本盈利為人民幣6.475元，每股攤薄盈利為人民幣6.340元。
- 按國際財務報告準則：
- 經營盈利*為人民幣533億元（76億美元），同比增長20%；經營利潤率*由去年同期的29%上升至32%。
- 期內盈利為人民幣540億元（77億美元），同比增長47%。
- 期內本公司權益持有人應佔盈利為人民幣532億元（76億美元），同比增長47%。
- 每股基本盈利為人民幣5.762元，每股攤薄盈利為人民幣5.644元。
- 總現金為人民幣 4,255 億元（607 億美元）。自由現金流為人民幣585億元（83 億美元），同比增長14%。現金淨額為人民幣955億元（136 億美元）。
- 我們於上市投資公司（不包括附屬公司）權益[3]的公允價值為人民幣6,125億元（874億美元），我們於非上市投資公司（不包括附屬公司）權益的賬面價值為人民幣3,277億元（468億美元）。
- 於二零二四年第三季，本公司於香港聯交所以約359億港元的總代價回購約9,490萬股股份。
|
[1] 非國際財務報告準則撇除股份酬金、併購帶來的效應，如來自投資公司的（收益）/ 虧損淨額、無形資產攤銷及減值撥備/（撥回）、集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支、所得稅影響及其他
|
[2] 美元數據基於1美元兌人民幣7.0074元計算
|
[3] 包括透過特殊目的公司持有的權益，且按應佔基准計
|
* 自二零二三年第四季起，若干項目已自經營盈利以上重新分類至經營盈利以下。歷史比較數字已相應重列。詳情請參考業績公告
二零二四年第三季業務回顧及展望
- 小程序二零二四年第三季的交易額超人民幣2萬億元，同比增長十幾個百分點，得益於在點餐、電動車充電及醫療服務等應用場景中有更好的覆蓋與更優的解決方案。
- 我們通過微信小店，一個商家可以經營索引化和標準化商品店面的平台，為商家提供更多的流量和交易支持。微信小店利用微信的社交互動、內容平台和支付能力，助力商家有效觸達客戶並推動銷售轉化。
- 微信搜一搜利用大語言模型的能力，加強了其對複雜檢索及內容的理解，提升了搜索結果的相關性。微信搜一搜在商業化檢索量與點擊率均實現了同比增長。
- QQ團隊全面升級了平台後端基礎設施，並增加和推廣了騰訊頻道以及AI妙繪和相冊回憶等新功能，推動QQ的移動終端月活躍賬戶數於二零二四年第三季同比增長回正。
- 音樂付費會員數同比增長16%至1.19億[4]，得益於推薦算法優化、內容擴充和音質提升。
- 長視頻付費會員數同比增長6%至1.16億[5]，得益於熱門的動畫與劇集內容。
- 本土市場的旗艦長青遊戲《王者榮耀》及《和平精英》流水實現了健康的同比增長。其他長青遊戲《火影忍者》手遊及《無畏契約》的季均日活躍賬戶數創下新高。我們發佈了首款多端第一人稱射擊遊戲《三角洲行動》，該遊戲實現了較高的用戶日均使用時長和留存率，展示了長青潛力。
- 在國際市場，《VALORANT》從個人電腦端拓展到PlayStation和Xbox，在五個關鍵國際市場推出了主機版本，推動了該遊戲流水於二零二四年第三季同比增長超30%。
- 我們發佈了使用異構混合專家架構（MoE）的升級版基礎模型騰訊混元Turbo，相較於上一代模型騰訊混元Pro，其訓練和推理效率提升了一倍，且推理成本減半。
經營資料
|
於二零二四年
九月三十日
|
於二零二三年
九月三十日
|
同比變動
|
於二零二四年
六月三十日
|
環比變動
|
（百萬計，另有指明者除外）
|
微信及WeChat的
合併月活躍賬戶數
|
1,382
|
1,336
|
3 %
|
1,371
|
0.8 %
|
QQ的移動終端月活躍賬戶數
|
562
|
558
|
0.7 %
|
571
|
-2 %
|
收費增值服務註冊賬戶數#
|
265
|
243
|
9 %
|
263
|
0.8 %
|
# 自二零二四年第一季起調整為季度賬戶數的日均值
|
[4] 二零二四年第三季每月最後一日的平均付費會員數
|
[5] 二零二四年第三季付費會員數的日均值，同比增長率已按修改後口徑計算
二零二四年第三季管理層討論及分析
增值服務業務二零二四年第三季的收入同比增長9%至人民幣827億元。國際市場遊戲收入為人民幣145億元，同比增長9%（或按固定匯率計算增長11%），乃由於包括《PUBG MOBILE》及《荒野亂鬥》在內的遊戲表現強勁。國際市場遊戲收入增速顯著落後於總流水增速，因為部分遊戲的留存率提高，我們相應延長了收入遞延週期。本土市場遊戲收入同比增長14%至人民幣373億元，得益於包括《無畏契約》、《王者榮耀》、《和平精英》及《地下城與勇士：起源》在內的遊戲驅動。社交網絡收入同比增長4%至人民幣309億元，得益於手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵銷。
營銷服務業務[6]二零二四年第三季的收入同比增長17%至人民幣300億元，得益於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，以及巴黎奧運會相關品牌廣告的較小幅度貢獻。遊戲及電商行業的廣告開支同比有所增長，超過房地產及食品飲料行業縮減的開支。
金融科技及企業服務業務二零二四年第三季的收入同比增長2%至人民幣531億元。金融科技服務收入總體較去年同期基本保持穩定，其中理財服務收入因用戶規模擴大及客戶資產保有量增長而同比增長，而支付服務收入因消費支出疲軟而有所下降。企業服務業務收入同比上升，乃由於雲服務收入及商家技術服務費增長。
有關更詳細的披露，請瀏覽https://www.tencent.com/zh-hk/investors.html或通過微信公眾號（微信號：Tencent_IR）關注我們。
關於騰訊
騰訊以技術豐富互聯網用戶的生活。
通過通信及社交服務微信和QQ，促進用戶互相連接，並助其連接數字內容、網上及線下服務。通過定向廣告服務，助力廣告主觸達數以億計的中國消費者。通過金融科技及企業服務，促進合作夥伴業務增長，助力實現數字化升級。
騰訊大力投資於人才隊伍和推動科技創新，積極參與互聯網行業協同發展。騰訊於 1998 年在中國深圳成立，騰訊2004 年於香港聯合交易所上市。
投資者查詢：[email protected]
媒體查詢：[email protected]
|
[6] 自本季起，我們將該收入分部從「網絡廣告」更名為「營銷服務」，以更好地體現我們的線上營銷平台提供的廣泛營銷解決方案及配套技術服務。
非國際財務報告準則財務計量
為補充根據國際財務報告準則編制的本集團（「本公司及其附屬公司」）綜合業績，若干額外的非國際財務報告準則財務計量（經營盈利、經營利潤率、期內盈利、本公司權益持有人應佔盈利、每股基本盈利及每股攤薄盈利）已於本公佈內呈列。此等未經審核非國際財務報告準則財務計量應被視為根據國際財務報告準則編制的本集團財務業績的補充而非替代計量。此外，此等非國際財務報告準則財務計量的定義可能與其他公司所用的類似詞彙有所不同。
本公司的管理層相信，非國際財務報告準則財務計量藉排除若干非現金項目及投資相關交易的若干影響為投資者評估本集團核心業務的業績提供有用的補充資料。此外，非國際財務報告準則調整包括本集團主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整，此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。
重要注意事項
本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本集團的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃及發展策略。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑑於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。
|
簡明綜合收益表
|
人民幣百萬元（特別說明除外）
|
未經審核
|
未經審核
|
3Q2024
|
3Q2023
經重列*
|
3Q2024
|
2Q2024
|
收入
|
167,193
|
154,625
|
167,193
|
161,117
|
增值服務
|
82,695
|
75,748
|
82,695
|
78,822
|
營銷服務
|
29,993
|
25,721
|
29,993
|
29,871
|
金融科技及企業服務
|
53,089
|
52,048
|
53,089
|
50,440
|
其他
|
1,416
|
1,108
|
1,416
|
1,984
|
收入成本
|
(78,365)
|
(78,102)
|
(78,365)
|
(75,222)
|
毛利
|
88,828
|
76,523
|
88,828
|
85,895
|
毛利率
|
53 %
|
49 %
|
53 %
|
53 %
|
銷售及市場推廣開支
|
(9,411)
|
(7,912)
|
(9,411)
|
(9,156)
|
一般及行政開支
|
(29,058)
|
(26,289)
|
(29,058)
|
(27,491)
|
其他收益╱（虧損）淨額
|
2,974
|
2,026*
|
2,974
|
1,484
|
經營盈利
|
53,333
|
44,348*
|
53,333
|
50,732
|
經營利潤率
|
32 %
|
29%*
|
32 %
|
31 %
|
投資收益╱（虧損）淨額及其他
|
3,066
|
618*
|
3,066
|
(654)
|
利息收入
|
3,996
|
3,509*
|
3,996
|
3,850
|
財務成本
|
(3,531)
|
(2,784)
|
(3,531)
|
(3,112)
|
分佔聯營公司及合營公司盈利╱ （虧損）淨額
|
6,019
|
2,098
|
6,019
|
7,718
|
除稅前盈利
|
62,883
|
47,789
|
62,883
|
58,534
|
所得稅開支
|
(8,900)
|
(11,008)
|
(8,900)
|
(10,168)
|
期內盈利
|
53,983
|
36,781
|
53,983
|
48,366
|
下列人士應佔：
|
本公司權益持有人
|
53,230
|
36,182
|
53,230
|
47,630
|
非控制性權益
|
753
|
599
|
753
|
736
|
非國際財務報告準則經營盈利
|
61,274
|
51,668*
|
61,274
|
58,443
|
非國際財務報告準則
本公司權益持有人應佔盈利
|
59,813
|
44,921
|
59,813
|
57,313
|
本公司權益持有人應佔
每股盈利（每股人民幣元）
|
- 基本
|
5.762
|
3.828
|
5.762
|
5.112
|
- 攤薄
|
5.644
|
3.752
|
5.644
|
4.994
|
* 自二零二三年第四季起，若干項目已自經營盈利以上重新分類至經營盈利以下。歷史比較數字已相應重列。詳情請參考業績公告
|
簡明綜合全面收益表
|
人民幣百萬元（特別說明除外）
|
未經審核
|
3Q2024
|
3Q2023
|
期內盈利
|
53,983
|
36,781
|
其他全面收益（除稅淨額）：
|
其後可能會重新分類至損益的項目
|
分佔聯營公司及合營公司其他全面收益
|
155
|
278
|
處置以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產後轉至損益
|
-
|
1
|
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的
金融資產的公允價值變動收益/（虧損）淨額
|
20
|
(3)
|
外幣折算差額
|
(2,909)
|
(7,303)
|
對沖儲備變動淨額
|
(880)
|
(897)
|
其後不會重新分類至損益的項目
|
分佔聯營公司及合營公司其他全面收益
|
52
|
564
|
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的
金融資產的公允價值變動收益/（虧損）淨額
|
33,578
|
(25,417)
|
外幣折算差額
|
(153)
|
(720)
|
對沖儲備變動淨額
|
19
|
-
|
29,882
|
(33,497)
|
期內全面收益總額
|
83,865
|
3,284
|
下列人士應佔：
|
本公司權益持有人
|
82,179
|
3,526
|
非控制性權益
|
1,686
|
(242)
|
其他財務資料
|
人民幣百萬元（特別說明除外）
|
未經審核
|
3Q2024
|
2Q2024
|
3Q2023
|
EBITDA (a)
|
64,397
|
62,902
|
55,824
|
經調整的EBITDA (a)
|
69,656
|
68,518
|
61,301
|
經調整的EBITDA比率 (b)
|
42 %
|
43 %
|
40 %
|
利息及相關開支
|
3,145
|
2,918
|
3,061
|
現金/(債務)淨額 (c)
|
95,462
|
71,757
|
36,431
|
資本開支 (d)
|
17,094
|
8,729
|
8,005
|
附註:
|
(a) EBITDA乃按經營盈利扣除其他收益/（虧損）淨額，加回物業、設備及器材、投資物業及使用權資產的折舊、以及無形資產及土地使用權的攤銷計算。經調整的EBITDA乃按EBITDA加按權益結算的股份酬金開支計算。
|
(b) 經調整的EBITDA比率乃按經調整的EBITDA除以收入計算。
|
(c) 現金/（債務）淨額為期末餘額，乃根據現金及現金等價物加定期存款及其他，減借款及應付票據計算。
|
(d) 資本開支包括添置（不包括業務合併）物業、設備及器材、在建工程、投資物業、土地使用權以及無形資產（不包括長視頻及音樂內容、遊戲特許權及其他內容）。
|
簡明綜合財務狀況表
|
人民幣百萬元（特別說明除外）
|
未經審核
|
經審核
|
於二零二四年
九月三十日
|
於二零二三年
十二月三十一日
|
資產
|
非流動資產
|
物業、設備及器材
|
69,583
|
53,232
|
土地使用權
|
23,310
|
17,179
|
使用權資產
|
17,793
|
20,464
|
在建工程
|
12,801
|
13,583
|
投資物業
|
738
|
570
|
無形資產
|
178,773
|
177,727
|
於聯營公司的投資
|
266,057
|
253,696
|
於合營公司的投資
|
7,113
|
7,969
|
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產
|
209,200
|
211,145
|
以公允價值計量且其變動計入
其他全面收益的金融資產
|
283,632
|
213,951
|
預付款項、按金及其他資產
|
27,995
|
28,439
|
其他金融資產
|
848
|
2,527
|
遞延所得稅資產
|
31,214
|
29,017
|
定期存款
|
70,134
|
29,301
|
1,199,191
|
1,058,800
|
流動資產
|
存貨
|
9,823
|
456
|
應收賬款
|
47,336
|
46,606
|
預付款項、按金及其他資產
|
103,135
|
88,411
|
其他金融資產
|
4,950
|
5,949
|
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產
|
9,773
|
14,903
|
以公允價值計量且其變動計入
其他全面收益的金融資產
|
2,132
|
-
|
定期存款
|
197,995
|
185,983
|
受限制現金
|
3,554
|
3,818
|
現金及現金等價物
|
145,468
|
172,320
|
524,166
|
518,446
|
資產總額
|
1,723,357
|
1,577,246
|
簡明綜合財務狀況表（續上）
|
人民幣百萬元（特別說明除外）
|
未經審核
|
經審核
|
於二零二四年
|
於二零二三年
|
九月三十日
|
十二月三十一日
|
權益
|
本公司權益持有人應佔權益
|
股本
|
-
|
-
|
股本溢價
|
37,201
|
37,989
|
庫存股
|
(2,571)
|
(4,740)
|
股份獎勵計劃所持股份
|
(4,976)
|
(5,350)
|
其他儲備
|
21,113
|
(33,219)
|
保留盈利
|
861,819
|
813,911
|
912,586
|
808,591
|
非控制性權益
|
67,921
|
65,090
|
權益總額
|
980,507
|
873,681
|
負債
|
非流動負債
|
借款
|
151,600
|
155,819
|
應付票據
|
127,285
|
137,101
|
長期應付款項
|
12,227
|
12,169
|
其他金融負債
|
7,904
|
8,781
|
遞延所得稅負債
|
15,561
|
17,635
|
租賃負債
|
14,023
|
16,468
|
遞延收入
|
6,473
|
3,435
|
335,073
|
351,408
|
流動負債
|
應付賬款
|
142,665
|
100,948
|
其他應付款項及預提費用
|
73,036
|
76,595
|
借款
|
42,767
|
41,537
|
應付票據
|
8,403
|
14,161
|
流動所得稅負債
|
19,044
|
17,664
|
其他稅項負債
|
4,873
|
4,372
|
其他金融負債
|
4,823
|
4,558
|
租賃負債
|
5,583
|
6,154
|
遞延收入
|
106,583
|
86,168
|
407,777
|
352,157
|
負債總額
|
742,850
|
703,565
|
權益及負債總額
|
1,723,357
|
1,577,246
|
非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編制的最近計量之間的調節
|
已報告
|
調整
|
非國際財務
|
人民幣百萬元
百分比除外
|
股份酬金 (a)
|
來自投資公司的
(收益)/虧損淨額 (b)
|
無形資產攤銷 (c)
|
減值撥備/(撥回) (d)
|
SSV及CPP (e)
|
其他 (f)
|
所得稅影
|
未經審核截至 2024 年 9 月 30 日止三個月
|
經營盈利
|
53,333
|
6,377
|
–
|
1,324
|
–
|
240
|
–
|
–
|
61,274
|
分佔聯營公司及合營公司盈利/
|
6,019
|
985
|
60
|
1,433
|
12
|
–
|
–
|
–
|
8,509
|
期內盈利
|
53,983
|
7,362
|
(6,610)
|
2,757
|
3,788
|
304
|
–
|
(653)
|
60,931
|
本公司權益持有人應佔盈利
|
53,230
|
7,180
|
(6,664)
|
2,591
|
3,766
|
304
|
–
|
(594)
|
59,813
|
經營利潤率
|
32 %
|
37 %
|
未經審核截至 2024 年 6 月 30 日止三個月
|
經營盈利
|
50,732
|
6,213
|
–
|
1,305
|
–
|
190
|
3
|
–
|
58,443
|
分佔聯營公司及合營公司盈利/
|
7,718
|
926
|
(91)
|
1,313
|
20
|
–
|
–
|
–
|
9,886
|
期內盈利
|
48,366
|
7,139
|
(3,672)
|
2,618
|
3,526
|
1,025
|
3
|
(561)
|
58,444
|
本公司權益持有人應佔盈利
|
47,630
|
6,981
|
(3,726)
|
2,418
|
3,492
|
1,025
|
3
|
(510)
|
57,313
|
經營利潤率
|
31 %
|
36 %
|
未經審核截至 2023 年 9 月 30 日止三個月
|
經營盈利（經重列）*
|
44,348
|
5,655
|
–
|
1,434
|
–
|
231
|
–
|
–
|
51,668
|
分佔聯營公司及合營公司盈利/
|
2,098
|
1,293
|
138
|
1,232
|
25
|
–
|
–
|
–
|
4,786
|
期內盈利
|
36,781
|
6,948
|
(565)
|
2,666
|
346
|
301
|
–
|
(640)
|
45,837
|
本公司權益持有人應佔盈利
|
36,182
|
6,833
|
(583)
|
2,458
|
309
|
301
|
–
|
(579)
|
44,921
|
經營利潤率（經重列）*
|
29 %
|
33 %
|
附註:
|
(a) 包括授予投資公司僱員的認沽期權（可由本集團收購的投資公司的股份及根據其股份獎勵計劃而發行的股份）及其他獎勵
|
(b) 包括視同處置/處置投資公司、投資公司的公允價值變動的（收益）/虧損淨額以及與投資公司股權交易相關的其他開支
|
(c) 因收購產生的無形資產攤銷
|
(d) 主要包括於聯營公司、合營公司、商譽及收購產生的其他無形資產的減值撥備/（撥回）
|
(e) 主要包括本集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支
|
(f) 主要為本集團及/或投資公司的非經常性合規相關成本及若干訴訟和解產生的費用
|
(g) 非國際財務報告準則調整的所得稅影響
|
* 自二零二三年第四季起，若干項目已自經營盈利以上重新分類至經營盈利以下。歷史比較數字已相應重列。詳情請參考業績公告
SOURCE 騰訊
分享這篇文章