「全球南方」媒體智庫高端論壇在巴西舉行

新聞提供者Xinhua News Agency
14 11月, 2024, 14:07 CST
聖保羅2024年11月14日 /美通社/ -- 當地時間11月11日至12日，以「唱響『全球南方』主旋律 開啟發展振興新徵程」為主題的首屆「全球南方」媒體智庫高端論壇在巴西聖保羅舉行，會上宣讀了巴西總統盧拉的賀信。
論壇主辦方表示，盧拉總統專門向論壇發來賀信，為「全球南方」發展作出新的重要指引。「全球南方」聲勢卓然壯大，日益成為國際社會中一支不可或缺的建設性力量。二十國集團領導人第十九次峰會將於本月在巴西舉行，在此背景下舉辦本屆論壇，期待媒體智庫在維護和平、開放發展、全球治理、文明互鑒等方面共同唱響「南方聲音」，展現「南方擔當」，為全球南方國家現代化建設凝心聚力，攜手推動構建人類命運共同體。
聯合國南南合作辦公室主任哈提卜、墨西哥參議院亞太委員會主席波列文斯基、尼日利亞通訊社社長阿里等嘉賓表示，當前「全球南方」蓬勃發展，深刻影響世界歷史進程。期待「全球南方」媒體智庫堅持將發展合作作為優先議程，以公平正義、開放包容為理念助力全球治理體系改革，共促「全球南方」新發展，共譜文明互鑒新篇章，共迎全媒時代新挑戰。
開幕式上，「全球南方」媒體新聞網正式上線，並發佈了《「全球南方」媒體智庫高端論壇聖保羅宣言》和《人類文明新形態的世界意義》智庫報告、《南方覺醒》多語種報告。
論壇由中國國務院新聞辦公室指導，新華社聯合巴西通訊公司共同主辦，來自70多個國家和地區的170家媒體、智庫、政府部門及企業的約350名代表出席。
SOURCE Xinhua News Agency
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