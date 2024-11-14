「全球南方」媒體智庫高端論壇在巴西舉行

聖保羅2024年11月14日 /美通社/ -- 當地時間11月11日至12日，以「唱響『全球南方』主旋律 開啟發展振興新徵程」為主題的首屆「全球南方」媒體智庫高端論壇在巴西聖保羅舉行，會上宣讀了巴西總統盧拉的賀信。

論壇主辦方表示，盧拉總統專門向論壇發來賀信，為「全球南方」發展作出新的重要指引。「全球南方」聲勢卓然壯大，日益成為國際社會中一支不可或缺的建設性力量。二十國集團領導人第十九次峰會將於本月在巴西舉行，在此背景下舉辦本屆論壇，期待媒體智庫在維護和平、開放發展、全球治理、文明互鑒等方面共同唱響「南方聲音」，展現「南方擔當」，為全球南方國家現代化建設凝心聚力，攜手推動構建人類命運共同體。