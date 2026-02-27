全球治理研討會在日內瓦舉行《新時代治國理政紀實》第一卷英文版正式發佈

聯合國日內瓦辦事處總幹事瓦羅瓦婭在致辭中說，習近平主席於2025年9月提出的全球治理倡議強調了對話、發展和互利合作的重要性。

中國為加強多邊主義做出了重要貢獻。各國應共同努力，建立更公平、更包容、更有效的國際合作體系。

她還指出，自1945年以來，全球局勢發生了重大變化，但「聯合國仍然是世界各國能夠聚集在一起解決共同問題和找到共同解決辦法的唯一場所 」。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表賈桂德在致辭中表示，當前單邊主義、保護主義、霸權主義衝擊多邊秩序，全球治理走到新的十字路口。

他指出，中方提出全球治理倡議，旨在維護國際秩序、完善全球治理，已得到150多個國家和國際組織支持響應。中方願同各方加強溝通協調，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

新華社社長傅華在致辭中向來賓介紹了《新時代治國理政紀實》第一卷。他表示，本書以豐富情節全景呈現了新時代治國理政的非凡實踐和傑出成就，從中可以深刻領略習近平主席的深厚情懷和人格魅力。

他說，新華社始終致力於宣介全球治理倡議等重要理念，將繼續用好媒體智庫多邊對話合作機制，加強與國際組織交流協作，在國際舞台更好講述中國推動全球治理體系建設和改革的生動故事。

在全球治理研討會上，新華社還發佈了智庫報告《堅守國際道義攜手應對世界亂局——聚焦全球治理的中國方案》。

本次活動由新華通訊社、中國常駐聯合國日內瓦辦事處共同舉辦，來自聯合國機構和國際組織的代表、多國駐聯合國使節及智庫、工商界人士等約200人參會。

SOURCE Xinhua News Agency