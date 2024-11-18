馬航與靛藍航空達成代碼共用合作，增強兩大旅遊市場之間的連通性

同時，靛藍航空的航班號「6E」將被添加到馬航從吉隆玻國際機場1號航站樓飛往檳城、蘭卡威、柔佛巴魯、亞庇和古晉等目的地的國內航班，為旅客提供更多出行選擇，以探索馬來西亞的美麗風光。

馬來西亞航空集團董事總經理Datuk Captain Izham Ismail表示：「我們很高興與靛藍航空開展此次代碼共用合作，印度休閒與商務旅行市場擁有巨大的潛力。這項合作使我們能夠為馬航的旅客提供更多探索印度豐富的文化和經濟風貌的機會，同時也熱烈歡迎靛藍航空的旅客體驗馬來西亞的好客之道和獨特魅力。此次戰略合作體現了我們致力於促進兩國間旅遊業增長的共同承諾，尤其是考慮到兩國間的遊客免簽入境政策。我們的目標是為旅客提供更多出行選擇、更好的連通性和無縫的出行體驗。」

靛藍航空行政總裁Pieter Elbers表示：「對於靛藍航空而言，與馬航正式確立代碼共用合作關係著實令人欣喜。這項戰略聯盟證明了我們致力於搭建印度與馬來西亞之間的空中橋樑，為兩國旅客帶來前所未有的連通性和便利性。此次合作將為旅客提供更多機會來探索獨特而豐富的出行體驗。該合作不僅為我們的旅客提供了更多的出行選擇，還加強了兩國之間的文化和經濟聯繫。在靛藍航空，我們始終堅守提供無憂出行體驗的使命，此次合作彰顯了我們對履行這一承諾的堅定決心。」

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關於馬航

馬航是馬來西亞國家航空公司，憑藉其優質和全方位的服務，提供往返馬來西亞及周邊地區的最佳飛行體驗。馬航每日旅客運輸量達40000人次，專注于為旅客打造融合馬來西亞多元特色的難忘旅程。作為馬來西亞的國家航空公司，展現了馬來西亞令人驚歎的多樣面貌：在每架航班上體驗馬來西亞的熱情好客，感受其豐富的傳統、文化和美食。

自2015年9月起，該航空公司由馬來西亞國際航空 (Malaysia Airlines Berhad) 擁有和營運。該公司隸屬於馬來西亞國際航空集團(MAG) ，MAG是一個全球性的航空組織，旗下業務涵蓋多種航空商務和生活方式旅行解決方案，旨在滿足全球航空旅行需求。根據其MHFlySafe計劃，在所有端到端客戶接觸點上均將安全衛生擺在首位，致力於促進安全順暢的出行體驗。作為寰宇一家 (oneworld®) 聯盟成員，馬航提供優質的旅行服務，全球航線網絡覆蓋170個地區的900多個目的地。如需瞭解更多資訊，請瀏覽www.malaysiaairlines.com，並下載馬航APP，輕鬆獲取最新促銷資訊。

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關於靛藍航空

靛藍航空是全球增長最快的低成本航空公司之一。該航空公司秉持著簡單的經營理念：提供經濟實惠的票價、準時的航班，並通過無與倫比的航線網絡提供便捷無憂的旅行體驗。靛藍航空擁有超過370架飛機的龐大機隊，每天營運約2100個航班，連接超過85個國內目的地和30多個國際目的地。搭乘靛藍航空的飛機前往印度！如需瞭解更多資訊，請瀏覽http://www.goindigo.in/，或下載移動端APP。您也可以在Facebook、Twitter和Instagram上與我們聯繫。

由馬來西亞國際航空集團傳播部門發佈。

SOURCE Malaysia Airlines