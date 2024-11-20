推進教醫養康旅一體化高質量發展，東軟教育擬更名為「東軟睿新科技集團」

香港2024年11月18日 /美通社/ -- 11月14日，東軟教育（09616.HK）發布公告，董事會建議將公司英文名稱由「Neusoft Education Technology Co. Limited」更改為「Neutech Group Limited」，將公司中文名稱「東軟教育科技有限公司」改為「東軟睿新科技集團有限公司」。

根據公告，公司擬更名為東軟睿新科技集團，旨在更好地體現公司發展戰略轉型和升級，更精准地展現其「教醫養康旅」五位一體的產業布局，樹立全新的企業品牌形象，突出公司的科技創新、融合發展的綜合實力，進一步提升品牌聲譽與行業影響力，更好地助力公司可持續發展。

作為中國領先的數字化人才教育服務提供者，20余年來，公司以學習者價值創造為核心，以創新的全日制學歷高等教育為基礎，線上線下融合，大力拓展教育資源輸出、繼續教育服務兩翼業務，建立三大業務板塊彼此支撐、耦合互動的數字化人才教育服務生態體系，走出一條獨特而創新的高質量發展之路。於2020年9月29日成功登陸香港聯合交易所主板上市，成為「IT高教第一股」。

2024年，面對社會經濟形勢和人口結構變化，公司緊握人口老齡化趨勢的發展機遇，積極整合醫療和康養產業資源，擴展老年教育與醫養業務領域，具體包括老年教育服務、健康養老科技、醫療康養服務、旅遊服務，並緊密結合老年人在學習、社交、健康等領域的個性化需求，構建特色的東軟「教-醫-養-康-旅」全生命周期老年健康服務體系，打造融合發展的五位一體新生態，成為教醫養康旅生態先行者。

此次擬變更公司名稱，一方面，標誌著公司發展戰略的全方位轉型與升級，邁入全新的發展階段，加快面向銀髮經濟市場的拓展與深耕，形成一個穩定、互用、互助、高效、持續的新業態。另一方面，隨著業務版圖持續擴大，公司將構築鏈接更為緊密的多元增長曲線，推動盈利能力不斷增強，綜合實力穩步提升，再次迎來量與質的飛躍式發展，鑄就行業標桿。

以更名為契機，東軟睿新科技集團將致力於以科技創新為核心驅動力，以智慧平台為支撐，以多元化服務為抓手，憑借在「教育+科技+醫養」領域的創新研發能力，通過整合教育資源、醫療服務和康養業務深度融合，利用大數據、人工智能、物聯網等先進技術，研發及優化覆蓋教醫養多領域的平台服務與科技產品，進一步夯實「教醫養康旅」五位一體的戰略布局和核心優勢，推動與客戶、合作伙伴以及社會各界共同構建一個開放、協作、共贏的教育健康科技服務生態。

作為港股上市企業，公司的教醫養康旅一體化融合發展的新生態，打開了無比廣闊的想象空間，令公司更具稀缺性與投資吸引力。

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SOURCE 東軟教育科技有限公司