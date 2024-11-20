沙特阿美聯手中國石化與福建煉化在華共同啟動煉化一體化項目

新建項目預計將於 2030 年底全面投入運營

煉油石化 一 體化項目將能夠最大限度地提高化學品產量

聯合裝置預計每年為古雷石化基地提供約 500 萬噸原料

沙特阿拉伯達蘭2024年11月20日 /美通社/ -- 世界領先的能源化工公司沙特阿美、中國石油化工集團有限公司（中國石化）與福建煉油化工有限公司（福建煉化）共同啟動煉油石化一體化項目，奠基儀式今天在中國福建舉行。

項目包括1600萬噸/年（32萬桶/日）煉油裝置、150萬噸/年乙烯裝置、200萬噸/年對二甲苯裝置和下游衍生物生產裝置，以及一個30萬噸的原油碼頭。 福建煉化是由中國石化和福建省石油化學工業有限公司按50%：50%的比例合資建設的煉化一體化企業。 福建煉化持有新合資企業50%的股份，沙特阿美與中國石化各分別持有25%的股份。項目預計將於2030年底全面投產。

沙特阿美下游業務總裁穆罕默德•卡塔尼表示：「基於我們與中國石化和福建煉化的堅實的合作基礎，今天的奠基儀式標誌著沙特阿美在中國投資邁出了新的一步，下游業務版圖日益擴大。我們計劃每日向中國供應100多萬桶原油，並有能力大幅提高化學品轉換率，從而加強沙特阿美作為中國長期可靠合作夥伴的地位，助力中國高質量發展。此外，這也推進了我們石油化工戰略的實施，通過這一戰略，我們計劃將更多的原油用於滿足全球範圍內不斷增長的的石化產品需求。」

中國石化董事長馬永生表示：「中國石化和沙特阿美都是推動石油石化產業高質量發展的堅定篤行者。沙特阿美加入該項目，有利於為項目提供長期穩定有競爭力的原料，有利於推動古雷石化基地的進一步健康發展。該項目成功合作將成為踐行中沙全天候戰略合作夥伴關系，構建中國的雙循環戰略的新里程碑。」

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關於沙特阿美

沙特阿美是全球一體化能源和化工品企業。我們堅信，機遇蘊於能源。從生產世界上約八分之一的原油到開發新型能源技術，公司團隊遍布全球，竭誠致力於為世界創造積極影響。我們專註資源的可靠、可持續發展和有效利用，促進世界經濟的穩定與長期增長。請訪問我們的網站 www.aramco.com獲取更多信息。

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SOURCE Aramco