沙特阿美與 Pasqal 推出沙特阿拉伯首部量子電腦，以及中東首個商業化「量子運算即服務」平台

「量子運算即服務」象徵區內科技進步的一大主要里程碑，讓全球各地的潛在客戶均可透過雲端遙距存取。 這部量子電腦座落於沙特阿美的達蘭數據中心，客戶可經由安全的雲端平台，低延遲地即時存取量子硬件，從而解決複雜的工業挑戰。

沙特阿美技術與創新執行副總裁 Ahmad O. Al Khowaiter 表示：「此番量子里程碑，歸功於我們沙特的研究人員、工程師及科學家。 憑著對聯合培訓與研究的投資，我們正於沙特王國境內建構世界級量子專業技術。這股專長將為下一代能源方案注入動力，加快開發低碳燃料，並改善油藏及供應鏈的優化能力。 願此成就化作創新驅動型經濟的推動力，為我國青年開創影響非凡、面向未來的事業，並推動『沙特願景2030』 (Saudi Vision 2030) 向前邁進。」

Pasqal 行政總裁 Wasiq Bokhari 表示：「沙特阿美並非只是靜待量子運算的來臨，而是以全球領導王者的姿態協助塑造此技術的未來。 是次啟用儀式表明，全球要求最高的工業挑戰，如今正借助 Pasqal 的量子處理器、軟件及專屬解決方案來應對。 對 Pasqal 來說，把我方系統部署至沙特阿美的關鍵業務營運，同時亦向區內企業及研究界提供服務，乃我們核心使命之所繫：於今天大規模獻上實用安全的量子運算。」

Pasqal 自 2019 年以來，一直致力設計和建造高性能硬件及雲端就緒軟件，專門應對優化、模擬及人工智能方面的複雜難題。 繼 2025 年 11 月完成初步部署後，這部 Pasqal 量子處理器 (QPU) 由中性原子技術驅動，能夠操控 200 個可編程量子位元。 今天的啟用儀式標誌著這部量子電腦投入實際運作，涵蓋越來越多工業用例，並讓企業能夠探索和開發量子增強的解決方案，以應對真實世界的工業挑戰。

按照合作協議，沙特阿美會以基礎客戶身份，在可投入生產的量子處理器 (QPU) 上推進一系列用例的發展藍圖，從而加快為其能源、材料及工業營運項目開發量子混合解決方案。 其他外部組織，例如研究機構、大學及企業，也能透過 Pasqal 的雲端平台，使用全球少數量子電腦中的其中一部。

沙特阿美的本地風險投資分支 Wa'ed Ventures，早於 2023 年 1 月已對 Pasqal 進行首輪投資，以推動先進量子技術的本土化，並加快本地區量子生態系統的增長。 自此之後，沙特阿美與 Pasqal 建構出系統化的量子計劃，專門應對多個工作範疇內高價值的營運難題，通過量子混合方法，發揮超越傳統運算的能力。 沙特阿美的這些工作範疇包括：港口物流優化、二氧化碳 (CO₂) 封存優化、井位選定、鑽機調度、為沙特王國打造量子人才庫，以及讓量子運算惠及全區。 @aramco

關於沙特阿美

作為全球引領在前的能源化工一體化企業，我們的環球團隊貫徹始終，從保障原油穩定供應到開發新能源技術，務求在每項工作中締造深遠影響。 我們致力讓資源變得更可靠、更可持續、更具價值，從而推動全球增長及生產力提升。 https://www.aramco.com

關於 Pasqal

Pasqal 是全球量子運算領域的領導先鋒，運用中性原子技術及專用軟件，為工業、科研及政府機構提供可大規模應用的實用量子運算方案。 自 2019 年創立起，Pasqal 便借助諾貝爾獎級別的研究成果，開發出高性能量子系統及雲端就緒軟件，專門應對優化、模擬及人工智能方面的複雜難題。

Pasqal 總部設在法國，有超過 275 名員工，服務對象涵蓋逾 25 個客戶及合作夥伴，包括沙特阿美、達飛海運集團 (CMA CGM、OVHcloud)、泰雷茲 (Thales)、IBM（Pasqal 為 IBM Quantum Network 旗下成員）以及住友 (Sumitomo)。

Pasqal 獲國際頂尖投資者合共超過 5 億美元的資金支持，現正夥拍 Bleichroeder Acquisition Corp. II (Nasdaq: BBCQ) 尋求於納斯達克 (Nasdaq) 上市，同時在全球加快推動可擴展、高性能量子運算的普及。

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SOURCE Aramco