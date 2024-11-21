嘉里物流聯網委任黃兆龍為集團首席商務主管及東南亞總裁

香港2024年11月21日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「KLN」；股份代號0636.HK）欣然宣佈委任黃兆龍為集團首席商務主管及東南亞總裁，為加快落實KLN的增長策略及推進其環球發展計劃邁出重要一步。

黃兆龍於環球運輸及物流領域擁有超過 25 年的經驗，履新前擔任德迅亞太區總裁，擁有豐富的國際經驗和優秀往績。黃兆龍駐職新加坡，將負責領導KLN環球的商務增長策略和營運效率提升，以發掘新機遇及促進增長。

KLN執行董事及行政總裁張炳銓表示：「歡迎黃兆龍加盟我們的領導團隊。他對商務卓越的願景，以及對市場動態和客戶需求的透徹了解，將發揮重要作用，引領KLN持續創新，為不同區域及市場的客戶締造更大價值。」

黃兆龍表示：「我很高興能加入KLN，我會致力在新職務上運用我的商務經驗和見解，為KLN的策略發展和長遠增長作出貢獻。我期待與公司的優秀團隊相互合作，共創佳績。」

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司