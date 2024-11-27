全球及國家層面的兒童網絡安全追蹤工具正式發布

「《兒童網絡空間保護指數》將成為一項重要的追蹤及監測工具，用以衡量全球在履行CPC承諾、為兒童創建更安全數碼空間方面的進展，並與2024年聯合國大會全球協議保持一致，」Yuhyun Park博士在論壇接受訪問時表示。「這項工具旨在為各國提供全面的兒童網絡安全現狀洞察，助其制定具針對性的國家策略與行動，以提升其《兒童網絡空間保護指數》的表現。」

作為《兒童網絡空間保護》倡議的旗艦計劃，《兒童網絡空間保護指數》提供了一個全面的360度框架，用於評估和提升保障兒童網絡安全的努力，並動員所有相關利益方，包括政府、資訊通信技術（ICT）行業、學校、家庭及兒童，共同參與國家層面的推動工作。

《兒童網絡空間保護指數》基於七年的研究成果及來自100個國家的數據，提供了一項全球性工具，用於評估生態系統、促進合作，並協助各國減少網絡風險，從而保護全球兒童的網絡安全。

《兒童網絡空間保護指數》的主要特色包括：

全球基準與數據洞察： 結合國際基準，提供清晰的路線圖，以追蹤網絡風險並評估兒童的數碼公民素養。

結合國際基準，提供清晰的路線圖，以追蹤網絡風險並評估兒童的數碼公民素養。 全面分析： 涵蓋政府政策與法規、學校教育、家庭參與及科技業界的責任。

涵蓋政府政策與法規、學校教育、家庭參與及科技業界的責任。 卓越數碼公民計劃：展示全球頂尖的數碼公民計劃，並為政策及教育領袖提供可行的建議。

朴博士（Dr. Park）強調了這項倡議的全球性，並稱其為公私營部門合作的見證。《兒童網絡空間保護指數》匯聚國際標準與指標，為各國提供一條從當前挑戰邁向更安全數碼未來的發展路徑。

「全球超過70%的兒童曾遭遇至少一種網絡風險，」朴博士在提及DQ研究院的《兒童網絡安全指數》時表示。「隨著人工智能的崛起，這一數字可能會大幅變動，因為像人工智能（AI）生成的深度偽造和假新聞等新風險不斷出現。」

雖然認同人工智能在應對某些風險方面的潛力，朴博士亦警告其可能加劇現有挑戰，並強調採取積極措施的迫切性：「目標明確：在2030年前將這一70%的比例至少降低15%。」

朴博士強調，《兒童網絡空間保護指數》是保護兒童在日益以人工智能驅動的世界中邁出的關鍵步伐。「真正的改變來自於落實，而《兒童網絡空間保護指數》將指引各國確保下一代的數碼安全。」

她補充道：「其中一個重要步驟是將數碼公民教育納入小學必修課程，這是保障兒童長期網絡安全的關鍵轉折點。」她呼籲各國政府優先推動早期數碼素養教育。

DQ研究院（DQ Institute）簡介：

DQ研究院（DQI）是一個國際智庫，致力於制定全球數碼智力標準，並確保在數碼時代中，個人、組織和國家的安全、賦能與福祉。DQ框架被認可為全球數碼素養、技能與準備的標準（IEEE 3527.1-2020）。DQ研究院在美國以501(c)(3)非營利機構運作，在新加坡則作為一家非牟利機構運作。欲了解詳情，請瀏覽DQ研究院網站：https://www.dqinstitute.org

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