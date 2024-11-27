全球及國家層面的兒童網絡安全追蹤工具正式發布

新聞提供者

DQ Institute

27 11月, 2024, 08:00 CST

全球網絡安全論壇與DQ研究院達成協議，將於2025年推出《兒童網絡空間保護指數》。

新加坡2024年11月27日 /美通社/ -- 《兒童網絡空間保護指數》（CPC Index）於全球網絡安全論壇（GCF）正式發佈，標誌著全球保護兒童網絡安全行動的一項劃時代里程碑。該指數由全球網絡安全論壇研究院（Global Cybersecurity Forum Institute）與DQ研究院（DQ Institute）共同宣佈推出。此項宣佈於2024年10月2日至3日舉行的全球網絡安全論壇（GCF）年會期間的《兒童網絡空間保護峰會》（CPC Summit）上作出。該峰會由全球網絡安全論壇研究院、國際電訊聯盟（ITU）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、WeProtect全球聯盟及DQ研究院共同主辦。《兒童網絡空間保護》倡議由沙特阿拉伯王儲兼首相Mohammed bin Salman推動，彰顯全球致力於促進兒童數碼福祉的堅定承諾。

DQ研究院創辦人Yuhyun Park博士強調，《兒童網絡空間保護指數》的推出，是繼上週2024年聯合國大會通過《未來之約》（Pact for the Future）後的首個具體行動。《未來之約》（Pact for the Future）由《全球數碼公約》（Global Digital Compact）支持，特別強調了保護兒童網絡安全的重要性。

Collaboration Agreement Signing Ceremony Between Global Cybersecurity Forum and DQ Institute
Collaboration Agreement Signing Ceremony Between Global Cybersecurity Forum and DQ Institute
Dr. Yuhyun Park at the CPC Summit Roundtable Discussion
Dr. Yuhyun Park at the CPC Summit Roundtable Discussion
Collaboration Agreement Signing Ceremony Between Global Cybersecurity Forum and DQ Institute Dr. Yuhyun Park at the CPC Summit Roundtable Discussion

「《兒童網絡空間保護指數》將成為一項重要的追蹤及監測工具，用以衡量全球在履行CPC承諾、為兒童創建更安全數碼空間方面的進展，並與2024年聯合國大會全球協議保持一致，」Yuhyun Park博士在論壇接受訪問時表示。「這項工具旨在為各國提供全面的兒童網絡安全現狀洞察，助其制定具針對性的國家策略與行動，以提升其《兒童網絡空間保護指數》的表現。」

作為《兒童網絡空間保護》倡議的旗艦計劃，《兒童網絡空間保護指數》提供了一個全面的360度框架，用於評估和提升保障兒童網絡安全的努力，並動員所有相關利益方，包括政府、資訊通信技術（ICT）行業、學校、家庭及兒童，共同參與國家層面的推動工作。

《兒童網絡空間保護指數》基於七年的研究成果及來自100個國家的數據，提供了一項全球性工具，用於評估生態系統、促進合作，並協助各國減少網絡風險，從而保護全球兒童的網絡安全。

《兒童網絡空間保護指數》的主要特色包括：

  • 全球基準與數據洞察：結合國際基準，提供清晰的路線圖，以追蹤網絡風險並評估兒童的數碼公民素養。
  • 全面分析：涵蓋政府政策與法規、學校教育、家庭參與及科技業界的責任。
  • 卓越數碼公民計劃：展示全球頂尖的數碼公民計劃，並為政策及教育領袖提供可行的建議。

朴博士（Dr. Park）強調了這項倡議的全球性，並稱其為公私營部門合作的見證。《兒童網絡空間保護指數》匯聚國際標準與指標，為各國提供一條從當前挑戰邁向更安全數碼未來的發展路徑。

「全球超過70%的兒童曾遭遇至少一種網絡風險，」朴博士在提及DQ研究院的《兒童網絡安全指數》時表示。「隨著人工智能的崛起，這一數字可能會大幅變動，因為像人工智能（AI）生成的深度偽造和假新聞等新風險不斷出現。」

雖然認同人工智能在應對某些風險方面的潛力，朴博士亦警告其可能加劇現有挑戰，並強調採取積極措施的迫切性：「目標明確：在2030年前將這一70%的比例至少降低15%。」

朴博士強調，《兒童網絡空間保護指數》是保護兒童在日益以人工智能驅動的世界中邁出的關鍵步伐。「真正的改變來自於落實，而《兒童網絡空間保護指數》將指引各國確保下一代的數碼安全。」

她補充道：「其中一個重要步驟是將數碼公民教育納入小學必修課程，這是保障兒童長期網絡安全的關鍵轉折點。」她呼籲各國政府優先推動早期數碼素養教育。

DQ研究院（DQ Institute）簡介：

DQ研究院（DQI）是一個國際智庫，致力於制定全球數碼智力標準，並確保在數碼時代中，個人、組織和國家的安全、賦能與福祉。DQ框架被認可為全球數碼素養、技能與準備的標準（IEEE 3527.1-2020）。DQ研究院在美國以501(c)(3)非營利機構運作，在新加坡則作為一家非牟利機構運作。欲了解詳情，請瀏覽DQ研究院網站：https://www.dqinstitute.org

傳媒聯絡：
Eris Seah
DQ研究所（DQ Institute）
[email protected]
+65 9396 9200

SOURCE DQ Institute

來自同一來源

Living Well Digitally：由 DQ 提供支援、NUS 可信互聯網與社區中心發起的全球倡議

Living Well Digitally：由 DQ 提供支援、NUS 可信互聯網與社區中心發起的全球倡議

新加坡國立大學 (NUS) 可信互聯網與社區中心 (CTIC) 於 2024 年 4 月 17 日發起一項突破性新倡議「Living Well Digitally」(https ://ctic.nus.edu.sg/living-well-digitally/)。該倡議是與 DQ...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

高科技安全

高科技安全

人工智能

人工智能

相關題材的新聞稿