全球及國家層面的兒童網絡安全追蹤工具正式發布

全球網絡安全論壇與DQ研究院達成協議,將於2025年推出《兒童網絡空間保護指數》。

新加坡2024年11月27日 /美通社/ -- 《兒童網絡空間保護指數》(CPC Index)於全球網絡安全論壇(GCF)正式發佈,標誌著全球保護兒童網絡安全行動的一項劃時代里程碑。該指數由全球網絡安全論壇研究院(Global Cybersecurity Forum Institute)與DQ研究院(DQ Institute)共同宣佈推出。此項宣佈於2024年10月2日至3日舉行的全球網絡安全論壇(GCF)年會期間的《兒童網絡空間保護峰會》(CPC Summit)上作出。該峰會由全球網絡安全論壇研究院、國際電訊聯盟(ITU)、聯合國兒童基金會(UNICEF)、WeProtect全球聯盟及DQ研究院共同主辦。《兒童網絡空間保護》倡議由沙特阿拉伯王儲兼首相Mohammed bin Salman推動,彰顯全球致力於促進兒童數碼福祉的堅定承諾。

DQ研究院創辦人Yuhyun Park博士強調,《兒童網絡空間保護指數》的推出,是繼上週2024年聯合國大會通過《未來之約》(Pact for the Future)後的首個具體行動。《未來之約》(Pact for the Future)由《全球數碼公約》(Global Digital Compact)支持,特別強調了保護兒童網絡安全的重要性。