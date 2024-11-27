全球及國家層面的兒童網絡安全追蹤工具正式發布
新聞提供者DQ Institute
27 11月, 2024, 08:00 CST
全球網絡安全論壇與DQ研究院達成協議，將於2025年推出《兒童網絡空間保護指數》。
新加坡2024年11月27日 /美通社/ -- 《兒童網絡空間保護指數》（CPC Index）於全球網絡安全論壇（GCF）正式發佈，標誌著全球保護兒童網絡安全行動的一項劃時代里程碑。該指數由全球網絡安全論壇研究院（Global Cybersecurity Forum Institute）與DQ研究院（DQ Institute）共同宣佈推出。此項宣佈於2024年10月2日至3日舉行的全球網絡安全論壇（GCF）年會期間的《兒童網絡空間保護峰會》（CPC Summit）上作出。該峰會由全球網絡安全論壇研究院、國際電訊聯盟（ITU）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、WeProtect全球聯盟及DQ研究院共同主辦。《兒童網絡空間保護》倡議由沙特阿拉伯王儲兼首相Mohammed bin Salman推動，彰顯全球致力於促進兒童數碼福祉的堅定承諾。
DQ研究院創辦人Yuhyun Park博士強調，《兒童網絡空間保護指數》的推出，是繼上週2024年聯合國大會通過《未來之約》（Pact for the Future）後的首個具體行動。《未來之約》（Pact for the Future）由《全球數碼公約》（Global Digital Compact）支持，特別強調了保護兒童網絡安全的重要性。
「《兒童網絡空間保護指數》將成為一項重要的追蹤及監測工具，用以衡量全球在履行CPC承諾、為兒童創建更安全數碼空間方面的進展，並與2024年聯合國大會全球協議保持一致，」Yuhyun Park博士在論壇接受訪問時表示。「這項工具旨在為各國提供全面的兒童網絡安全現狀洞察，助其制定具針對性的國家策略與行動，以提升其《兒童網絡空間保護指數》的表現。」
作為《兒童網絡空間保護》倡議的旗艦計劃，《兒童網絡空間保護指數》提供了一個全面的360度框架，用於評估和提升保障兒童網絡安全的努力，並動員所有相關利益方，包括政府、資訊通信技術（ICT）行業、學校、家庭及兒童，共同參與國家層面的推動工作。
《兒童網絡空間保護指數》基於七年的研究成果及來自100個國家的數據，提供了一項全球性工具，用於評估生態系統、促進合作，並協助各國減少網絡風險，從而保護全球兒童的網絡安全。
《兒童網絡空間保護指數》的主要特色包括：
- 全球基準與數據洞察：結合國際基準，提供清晰的路線圖，以追蹤網絡風險並評估兒童的數碼公民素養。
- 全面分析：涵蓋政府政策與法規、學校教育、家庭參與及科技業界的責任。
- 卓越數碼公民計劃：展示全球頂尖的數碼公民計劃，並為政策及教育領袖提供可行的建議。
朴博士（Dr. Park）強調了這項倡議的全球性，並稱其為公私營部門合作的見證。《兒童網絡空間保護指數》匯聚國際標準與指標，為各國提供一條從當前挑戰邁向更安全數碼未來的發展路徑。
「全球超過70%的兒童曾遭遇至少一種網絡風險，」朴博士在提及DQ研究院的《兒童網絡安全指數》時表示。「隨著人工智能的崛起，這一數字可能會大幅變動，因為像人工智能（AI）生成的深度偽造和假新聞等新風險不斷出現。」
雖然認同人工智能在應對某些風險方面的潛力，朴博士亦警告其可能加劇現有挑戰，並強調採取積極措施的迫切性：「目標明確：在2030年前將這一70%的比例至少降低15%。」
朴博士強調，《兒童網絡空間保護指數》是保護兒童在日益以人工智能驅動的世界中邁出的關鍵步伐。「真正的改變來自於落實，而《兒童網絡空間保護指數》將指引各國確保下一代的數碼安全。」
她補充道：「其中一個重要步驟是將數碼公民教育納入小學必修課程，這是保障兒童長期網絡安全的關鍵轉折點。」她呼籲各國政府優先推動早期數碼素養教育。
DQ研究院（DQ Institute）簡介：
DQ研究院（DQI）是一個國際智庫，致力於制定全球數碼智力標準，並確保在數碼時代中，個人、組織和國家的安全、賦能與福祉。DQ框架被認可為全球數碼素養、技能與準備的標準（IEEE 3527.1-2020）。DQ研究院在美國以501(c)(3)非營利機構運作，在新加坡則作為一家非牟利機構運作。欲了解詳情，請瀏覽DQ研究院網站：https://www.dqinstitute.org
傳媒聯絡：
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SOURCE DQ Institute
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