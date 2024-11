UN TRACKER MONDIAL ET NATIONAL POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS EN LIGNE EST ANNONCÉ

Le Global Cybersecurity Forum et le DQ Institute ont convenu de lancer l'indice Child Protection in Cyberspace (CPC) en 2025

SINGAPOUR, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Annoncé et dévoilé par le Global Cybersecurity Forum Institute et le DQ Institute lors du Global Cybersecurity Forum (GCF), l'indice Child Protection in Cyberspace (CPC) marque une étape décisive dans l'effort mondial de protection des enfants en ligne. Cette annonce a été faite lors du Sommet Child Protection in Cyberspace (CPC) qui s'est tenu à l'occasion de la Réunion annuelle du GCF les 2 et 3 octobre 2024, et qui était coorganisée par le Global Cybersecurity Forum Institute, l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'UNICEF, la WeProtect Global Alliance et le DQ Institute. L'initiative CPC, instaurée par le prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, souligne un engagement en faveur de la promotion du bien-être numérique des enfants dans le monde entier.

Collaboration Agreement Signing Ceremony Between Global Cybersecurity Forum and DQ Institute Dr. Yuhyun Park at the CPC Summit Roundtable Discussion

Le Dr Yuhyun Park, fondatrice du DQ Institute, qui sait à quel point la protection de l'enfance dans le cyberespace est importante, a souligné que le lancement de l'indice CPC représentait la première action tangible suite à l'Assemblée générale des Nations unies 2024 sur le Pacte pour l'avenir, qui a eu lieu la semaine dernière.

« L'indice CPC servira d'outil de suivi et de contrôle important pour mesurer les progrès mondiaux de l'engagement du CPC à créer des espaces numériques plus sûrs pour les enfants, conformément à l'accord mondial de l'AGNU passé en 2024 », a déclaré le Dr Park lors d'une interview au forum. « Cet outil est conçu pour donner aux pays les moyens d'agir en leur permettant de disposer d'un aperçu complet de leur situation actuelle en matière de sécurité des enfants en ligne, et en les aidant à concevoir des stratégies et des actions nationales ciblées afin d'améliorer leur performance nationale vis-à-vis de l'indice CPC. »

En tant que programme phare de l'initiative CPC, l'indice CPC offre un cadre complet à 360 degrés permettant d'évaluer et de renforcer les efforts visant à garantir la sécurité des enfants en ligne, en impliquant toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements, le secteur des TIC, les écoles, les familles et les enfants au niveau national.

S'appuyant sur sept ans de recherche et sur des données provenant de 100 pays, l'indice CPC constitue un outil mondial permettant d'évaluer les écosystèmes, de favoriser la coopération et d'aider les nations à atténuer les cyberrisques afin de protéger les enfants en ligne dans le monde entier.

Principales caractéristiques de l'indice CPC :

Référentiels mondiaux et perspectives des données : combine des référentiels internationaux afin de fournir une feuille de route claire pour le suivi des cyberrisques et l'évaluation des niveaux de citoyenneté numérique des enfants.

combine des référentiels internationaux afin de fournir une feuille de route claire pour le suivi des cyberrisques et l'évaluation des niveaux de citoyenneté numérique des enfants. Analyse holistique : couvre les politiques et réglementations gouvernementales, l'éducation scolaire, l'implication des familles et la responsabilité du secteur des technologies.

couvre les politiques et réglementations gouvernementales, l'éducation scolaire, l'implication des familles et la responsabilité du secteur des technologies. Meilleurs programmes de citoyenneté numérique : met en lumière les meilleurs programmes de citoyenneté numérique au monde et permet de proposer des recommandations concrètes aux responsables politiques et éducatifs.

Le Dr Park a souligné la portée mondiale de l'initiative, affirmant qu'elle témoigne de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé. L'indice CPC regroupe des normes et des mesures internationales, offrant aux nations une feuille de route leur permettant de laisser derrière elles les défis actuels et de passer à un avenir numérique plus sûr.

« À l'échelle planétaire, plus de 70 % des enfants ont été confrontés au moins une fois à un cyberrisque », a déclaré le Dr Park, en faisant référence à l'indice Child Online Safety du DQ Institute. « Avec l'essor de l'intelligence artificielle, ce chiffre pourrait changer radicalement avec l'apparition de nouveaux risques, comme les ‹deepfakes› générés par l'IA et les ‹fake news›. »

Tout en reconnaissant le potentiel de l'IA pour faire face à certains risques, le Dr Park a mis en garde contre la capacité de cette dernière à exacerber les défis, soulignant l'urgence de mesures proactives : « L'objectif est clair : réduire d'au moins 15 % ce chiffre de 70 % d'ici à 2030. »

L'indice CPC, a souligné le Dr Park, est une étape essentielle pour la protection des enfants dans un monde de plus en plus dominé par l'IA. « Le véritable changement fait suite à la mise en œuvre, et l'indice CPC est prêt à guider les nations pour assurer la sécurité numérique de la prochaine génération.

Une étape importante consiste à rendre obligatoire l'enseignement de la citoyenneté numérique dans les écoles primaires, car cela serait un point de basculement pour la sécurité en ligne à long terme des enfants », a-t-elle ajouté, exhortant les gouvernements à donner la priorité à l'enseignement de la culture numérique dès le plus jeune âge.

