「遊協」攜手港專舉行「公眾對電子科技應用於推廣社區運動的看法」研究發佈會

香港專業進修學校教育學系助理教授陸豔媚博士指出：「按照獨立樣本的檢定結果，女性受訪者對電子科技及電子運動比較有更深刻的體驗；而教育程度越高的群組，對電子科技的應用於運動上的接受程度也較高，較同意電子科技有助提升運動能力。世界各地也有越來越多運動產業整合個案是借助電子科技為提升大眾體育運動的參與度，因此，SPORTS EXPO正正在擔當一個重要的角色，彰顯如何利用電子科技結合社區發展並幫助推動運動普及化。」

SPORTS EXPO於2016年成立，在8年間舉行過不同類型的活動，包括巴黎奧運展覽及香港精英運動員裝備展、拳擊同樂日、室內賽艇夏日祭等。香港遊樂場協會副總幹事（文化及體藝部）饒奕明先生表示：「SPORTS EXPO現時設有四大運動遊戲區，同時結合多媒體及虛擬實境等科技元素，吸引公眾免費嘗試不一樣的運動體驗。未來『遊協』 和SPORTS EXPO將聯系更多運動項目，促進官、民、商三方共同協作，推動社區不同運動的營運模式，並加入精神健康及社交健康等元素，有效利用SPORTS EXPO新奇有趣的互動電子設備，幫助公眾更積極地參與運動，吸引市民投入社交生活，促使身心健康。」

是次研究顯示公眾對電子科技的接受程度不斷提升，為社區推廣運動提供了良好的基礎。未來，「遊協」將繼續探索更多創新的方法，讓運動成為大家日常生活的一部分，藉普及運動凝聚社群，加強社區健康發展。SPORTS EXPO於巴黎奧運期間曾化身成奧運資訊站，相信亦會在明年全力支持全運會的推廣，點燃全城的運動熱情。

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SOURCE 香港遊樂場協會