在富國島翡翠灣高級公寓度過多彩的節日季

坐落在島嶼南部熱鬧的區域，度假村方便客人探索多種文化和休閒活動。僅需10分鍾車程即可到達Sunset Town（日落小鎮），這是一個充滿藝術、文化和娛樂的蓬勃發展景點。這片「愛、文化與藝術之地」以飛板和水上摩托表演吸引游客，同時還有越南傳統文化表演，如Dear Vietnam（親愛的越南）和Vietnamese Costume Night（越南服飾之夜）。多感官藝術盛宴Kiss of The Sea（海洋之吻）以及絢麗的煙花表演為游客留下難忘的記憶。

富國島翡翠灣高級公寓提供一系列獨特的用餐體驗。賓客可以在活力十足的 Mercato 餐廳享用豐盛的自助早餐，開啟愉快的假期；中午則可在Mercato的「午間相聚」自助餐中，與家人共度溫馨時光並結交新朋友。節日期間的亮點則是 Clubhouse於2024年12月31日和2025年1月1日舉行的獨家晚餐自助盛宴，包含50多道精美的亞洲與歐洲風味菜品，尤其是獨具匠心的海鮮料理，既能滿足味蕾又賞心悅目。

作為南富國島的文化與娛樂中心，度假村設計了充滿活力的活動讓賓客保持愉悅與靈感。家庭可以參與手工制作工作坊，用可回收材料制作別具一格的紀念品，同時學習環保知識。

Foam Pool Party（泡泡泳池派對）是所有年齡層賓客的熱門之選。賓客可以在占地5000平方米的無邊泳池中盡情戲水，享受充滿泡泡的歡樂時光。孩子們還能在彩色浮具和泡泡背景中拍攝趣味照片，留住永恆的美好回憶。

此外，「海灘小食」家庭市集也是度假村「風尚生活」之旅的一大亮點。賓客可一邊品嘗熱帶雞尾酒和美味小食，一邊欣賞DJ演出與迷人日落美景。在孩子們嬉戲於浪花或草地上的同時，家長可以放松身心，沉浸於充滿活力的節日氛圍中。

富國島翡翠灣高級公寓每一刻都致力於讓客人的年終假期充滿歡愉、放松與風尚，成為難以忘懷的回憶。

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SOURCE 富國島翡翠灣高級公寓