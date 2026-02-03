海濱共慶越南春節：富國島翡翠灣高級公寓的農歷新年逸旅

文化與親情交融的Tet春節之旅

這個農歷新年，度假村精心策劃了Tet新年活動，帶領賓客開啟一場文化與歡樂交融的無縫之旅。孩子們可以制作五彩繽紛的燈籠和財神掛飾，而舞獅表演則為度假村注入勃勃生機。賓客可以接受書法賜福，參與傳統民俗遊戲，還可以加入泡沫泳池派對，在熱帶陽光下盡情嬉戲。每一刻都旨在讓人感到自然、從容而溫馨，將越南傳統與現代島嶼慶典相融合。

從歡慶到餐桌：海濱新年風味

餐飲是團聚與溫情的紐帶。傳統Tet新年套餐在溫馨的海濱環境中呈現熟悉的越南風味，而新春團圓自助餐則提供豐富的本地特色美食和國際佳餚，是家庭聚會的理想之選。情侶們可以在燭光下享受浪漫的海濱晚餐，伴著輕柔的海浪和絢麗的日落。

Herring Bar：Tet新年邂逅海風

度假村的Herring Bar以富國島漁村文化為靈感，融入現代海濱風情。賓客可以品嘗越南風味美食、熱帶雞尾酒，欣賞海景，是觀賞日落或舉辦私密農歷新年晚宴的理想場所。

在Tropica Fest延續節日狂歡

在度假村之外，Sunset Town（日落小鎮）的Tropica Fest為文化、藝術和娛樂愛好者提供沉浸式體驗。通過互動裝置、表演和充滿活力的展示，Tropica Fest增添了節日的色彩與活力，讓富國島的Tet新年慶典更加難忘。

餘韻悠長的農歷新年

富國島翡翠灣高級公寓的Tet新年慶典並不僅僅是一場活動，而是整個假期中不斷湧現的回憶與情感。從家庭團聚、歡樂嬉戲，到浪漫晚餐和文化探索，每一次體驗都令人難忘。

這個農歷新年，在海浪中感受Tet的魅力吧。在這裡，自然之美、越南傳統與現代島嶼生活，共同打造一場在節日結束後仍縈繞心頭的慶典。

