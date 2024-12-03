「絲路夢享號」即將啟航，打造全新神州巡遊嘉年華

新聞提供者星享鐵旅
03 12月, 2024, 08:00 CST
火車即是目的地，開啟摩登生活新選擇
上海2024年12月3日 /美通社/ -- 自12月18日起，由領先的旅遊列車專家「星享鐵旅」精心打造的「絲路夢享號」將正式啟程，開啟為期四個月的「神州巡遊嘉年華」。本次活動將從西寧出發，途經西安、北京、上海、廣州、深圳、黃山、武夷山、昆明、崇左、興義、成都等地，為廣大喜愛火車旅遊的旅客們提供更加多元、便利的出行選擇。
此次「神州巡遊嘉年華」涵蓋兩大系列行程：2天1晚的微度假系列與4天3晚的短途遊系列。微度假系列以「火車即是目的地」為主題，行程中無地面活動。旅客將在起點站登車，當天享用精緻晚餐後，入住車上客房，並在次日早晨下車。整個行程中，列車將舉辦下午茶、歌舞表演、雞尾酒會、珠寶鑑賞、藝術講座、美食品鑑、SPA體驗等多項特色活動，此外，旅客亦可自由使用車上的KTV歌房、麻將室等休閒設施，專業列車管家團隊全天候提供貼心服務。
「星享鐵旅」表示，2天1晚的微度假系列行程，充滿創意與無限可能，未來可能成為潮流人士的週末Staycation 、情侶約會、派對聚會甚至年夜飯的新選擇。目前，列車上的聖誕與年夜飯菜單已經準備就緒，等待旅客們來「解鎖」全新的節慶體驗。
在微度假系列的基礎上，4天3晚短途遊系列則增設了豐富的地面行程。目前推出的行程包括「華東雙遺」（上海 - 武夷山 - 黃山 - 上海）及「黔桂秘境」（深圳 / 廣州 - 崇左 - 興義 - 昆明）。所有行程的設計與服務，均延續了「星享鐵旅」一貫的高標準、高品質，度假大使全程陪伴，為旅客提供無微不至的服務。
「絲路夢享號」自今年7月6日開行以來，已經獲得廣泛好評。列車全長15節車廂，設有38間獨立衛浴客房，首發路線為「青甘線」（5天4晚西寧 - 敦煌往返），並於10月10日開通了「南疆線」（6天5晚 / 9天8晚可選）。此次推出的「神州巡遊嘉年華」系列，正是「星享鐵旅」在現有產品基礎上的又一次創新，旨在讓更多熱愛或嚮往火車旅行的旅客，在「家門口」就能踏上旅程，體驗國內旅遊列車的獨特魅力。
未來，「星享鐵旅」將持續創新，不斷推出更多高品質、富有特色的旅遊列車產品，以滿足市場需求，帶給旅客更多別具一格的旅行體驗。
SOURCE 星享鐵旅
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