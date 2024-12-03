「絲路夢享號」即將啟航，打造全新神州巡遊嘉年華

「星享鐵旅」表示，2天1晚的微度假系列行程，充滿創意與無限可能，未來可能成為潮流人士的週末Staycation 、情侶約會、派對聚會甚至年夜飯的新選擇。目前，列車上的聖誕與年夜飯菜單已經準備就緒，等待旅客們來「解鎖」全新的節慶體驗。

在微度假系列的基礎上，4天3晚短途遊系列則增設了豐富的地面行程。目前推出的行程包括「華東雙遺」（上海 - 武夷山 - 黃山 - 上海）及「黔桂秘境」（深圳 / 廣州 - 崇左 - 興義 - 昆明）。所有行程的設計與服務，均延續了「星享鐵旅」一貫的高標準、高品質，度假大使全程陪伴，為旅客提供無微不至的服務。

「絲路夢享號」自今年7月6日開行以來，已經獲得廣泛好評。列車全長15節車廂，設有38間獨立衛浴客房，首發路線為「青甘線」（5天4晚西寧 - 敦煌往返），並於10月10日開通了「南疆線」（6天5晚 / 9天8晚可選）。此次推出的「神州巡遊嘉年華」系列，正是「星享鐵旅」在現有產品基礎上的又一次創新，旨在讓更多熱愛或嚮往火車旅行的旅客，在「家門口」就能踏上旅程，體驗國內旅遊列車的獨特魅力。

未來，「星享鐵旅」將持續創新，不斷推出更多高品質、富有特色的旅遊列車產品，以滿足市場需求，帶給旅客更多別具一格的旅行體驗。

SOURCE 星享鐵旅