富途首屆全球模擬交易挑戰賽圓滿結束

全球排行榜第一名的選手是來自馬來西亞賽區的Alarash Furqan Bin Al-Qabir Peter，他的比賽總收益率高達557%。Alarash Furqan Bin Al-Qabir Peter自認為是投資新手，他告訴主辦方：「全球模擬交易大賽對我這樣的新手投資者特別有幫助。」而第二名和第三名的港區選手比賽收益率緊隨其後，分別為519%和479%。縱觀前三甲選手的策略，可以見到他們的投資組合因受惠於區塊鏈、軟件科技與特朗普概念股，配合近期大漲的個別小型股而突圍取勝。

全球排行榜前三名選手將榮獲富途頒發的一萬美元、三千美元及一千美元股票現金券獎勵，嘉獎他們的卓越表現。此外，每個賽區名列前茅的挑戰者亦將額外獲得當地運營團隊的獎勵。

逾六萬全球挑戰者比賽全程瓜分共計十萬美元股票現金券

本次全球模擬交易挑戰賽匯集不同水平的投資者，有經驗豐富的也有初出茅廬的。依託旗下交易平台豐富的投資者教育資源和活躍的投資者社區，富途旨在營造一個可靠的平台和學習氛圍，讓挑戰者們相互交流、提升投資技能。

本次挑戰賽持續五週時間，每週結束時，實現週度正收益的參賽者可參與瓜分富途提供的兩萬美元股票現金券獎勵。比賽結束時，富途發放了五輪共計十萬美元等值的股票現金券獎勵，共計61,155名全球參賽者獲得了至少一次瓜分機會。

高達八成參與問卷調查的參賽選手認為比賽有助提高投資技巧

一項針對本次模擬交易挑戰賽參賽者的調查顯示，80%參與調查的選手認為比賽提高了他們的交易技能，其中更有10%指出挑戰賽對交易技能的提升是顯著的。此外，20%參與調查的選手指完賽之後他們的投資信心得到了提振。許多被調查者表示他們希望富途未來能舉辦更多模擬交易大賽。

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