富途首屆「創富大會2026」盛大啟動 線下投資峰會吸引千名投資者

重磅權威專家與 KOL 齊聚 剖析宏觀市場策略與香港市場新動能

大會匯聚香港交易所、華夏基金（香港）、南方東英、廣發國際等交易所及業內領先資產管理機構的業界領袖，以及知名經濟學者李兆波教授、財經評論員溫傑及百萬訂閱頻道「我要做富翁」創辦人施宏毅等嘉賓，議題涵蓋全球宏觀政策解讀、AI產業浪潮剖析、市場趨勢研判以至配置策略部署，精準回應投資者在震盪市況下對資產配置的迫切關注。

香港交易所（HKEX）客戶業務發展部高級副總裁黃集恩為活動進行揭幕，並以就「香港市場新動能：趨勢、創新與投資機遇」為題展開主題演講。他闡述港交所正從傳統的股票上市融資中心加速轉型為多元資產金融平台；2026 年上半年港股市場交投活躍，今年首 7 個月共迎來逾一百家企業上市，上市企業主要集中於新興科技、機器人、科技供應鏈、AI 以及國際化礦業板塊。他表示，為滿足投資者多元配置需求，港交所積極擴充產品種類，除了ETF 產品外，8 月起將連續加推個股期權至約 150 隻，並推出離岸人民幣國債期貨及重啟黃金期貨；同時，港交所亦積極發展指數業務，市場已推出掛鈎「港交所科技 100 指數」的 ETF，為全球投資者構建完整的投資生態圈。

策略配置：震盪市以理智應對波動 聚焦於高質量資產

知名經濟學者李兆波教授就全球宏觀經濟格局進行深度剖析，「在動盪的形勢中，市場波動的時候反而存在機會，關鍵在以理智應對波動，將資金分散投資於全球頂尖企業及固定收益資產，並利用複利效應進行長線佈局，才是亂世中的最佳應對之道。」他建議投資者，切忌盲目跟風，應聚焦於高質量資產。從歷史數據來看，股票（特別是全球龍頭企業或指數 ETF）長遠能提供穩健的回報，只要等估值回調時分批吸納。此外，高收益的政府債券，例如美債或香港銀色債券是極佳的避風港，而實體黃金亦是重要的戰略避險工具。至於樓市，在高息環境及結構性轉型的背景下，投資住房必須極為謹慎。總結而言，理智應對波動，將資金分散投資於全球頂尖企業及固定收益資產，並利用複利效應進行長線佈局，才是亂世中的最佳應對之道。」

華夏基金（香港）副總裁李星宇以「震盪市如何攻守兼備」為主題，系統拆解從核心底倉配置到熱門行業全球布局的策略框架，指出在美聯儲利率政策與油價走向不確定的宏觀環境下，傳統「六成股票、四成債券」的配置已被「八成股票、兩成債券」演代，投資者更需要依據自身的風險偏好實施攻守兼備的多元配置策略。談及近期備受關注的黃金資產，他指出近期美元指數回調、美國就業數據轉弱，加上全球央行持續增持黃金，均為金價帶來支撐，黃金的中長期配置價值仍值得關注；投資者亦可選擇透過黃金ETF等工具參與黃金行情。

廣發國際權益基金經理李耀柱與零售銀行組主管張成杰分析了當前全球處於「多極化」及高波動的「亂世」格局，並提出以「解耦（Decoupling）」與「顛覆（Disruption）」兩大趨勢為核心的投資框架；進攻方面，看好 AI 產業的長期回報，而在防守方面，則聚焦高股息股票及外資銀行股等以應對市場不確定性。



產業聚焦：掘金AI革命浪潮

面對席捲全球的AI革命浪潮，百萬訂閱頻道「我要做富翁」創辦人施宏毅深入解構AI 技術演進與上下游供應鏈的投資機會。他提到，科技巨頭（如 Google、Microsoft、Meta、Amazon）已從過去的「輕資產」模式，轉變為需要投入鉅額資本興建數據中心與採購算力的「重資產」運營，甚至需透過發債籌資。在供應鏈方面，龐大的算力需求讓三星、SK 海力士與美光等記憶體龍頭廠商直接受惠並握有長期訂單。

南方東英資管分銷銷售聯席董事李溢琳與知名財經評論員溫傑展開精彩對談，圍繞「掘金 AI 時代：從半導體趨勢洞察到實戰策略」進行交流，全面剖析港股、美股及A股科技板塊的投資前景與實戰部署，並且提醒投資者槓桿及反向產品僅適用於嚴守止盈止損的短線操作，不宜長期持有。溫傑預期，恒指由6月26日低位21,518反彈至8月初突破26,100，一個月以內升3,700點，短期偏向震盪整固；美股及港股進入業績期，個股表現分化，建議從行業板塊著手而非押注個股。他表示，第四季恒指或再上攻，業界普遍恒指目標年底達到28,000–30,000點，若能達到可望有豐厚回報。

科技賦能投資學習 從「交易執行」邁向「投資思維」

富途始終致力於成為投資者長期可靠的夥伴，將機構級別的專業投資分析工具帶給普通散戶投資者，切實降低投資門檻。活動上，富途證券高級分析師馮文慧分享實戰錦囊，示範如何活用富途牛牛App上的多元工具——包括最近推出的牛牛AI「專家模式」——將市場訊息與專業洞察轉化為可執行的操作策略，幫助投資者從單純的「交易執行」提升至「投資思維」的層次，真正實現科技賦能投資學習。

此外，大會現場同步首發「ETF投資天書」及一系列專業投資學習資料，內容涵蓋ETF基礎知識、篩選方法、定投策略與進階配置，為不同層次的投資者提供實用指引，備受現場用戶好評。

「富途ETF投資月」 12場位星級名師線下實體店講座接力 助力投資者全方位部署未來

峰會落幕後，精彩遠未結束。貫穿整個「富途 ETF 投資月」，富途後續將在線下實體門店舉辦 12 場深度系列講座，以「每日一主題」的工作形式持續為投資者全方位部署未來，贏在長線。講座嘉賓陣容鼎盛，由星級名師實戰分享，主題匯聚宏觀策略、量化模型、加密貨幣、人工智慧、及太空經濟等多元領域，內容全面覆蓋投資者最關注的港美股、基金、期貨及 IPO 等。

其中，納斯達克首席經濟學家Phil Mackintosh將於8月20日親臨富途銅鑼灣旗艦店，為受邀客戶舉辦專場研討會。屆時他將與富途證券董事總經理謝志堅進行對談，兩位將從全球交易數據與宏觀視角出發，深度解讀利率路徑、通脹結構與科技顛覆如何共同重塑全球資產格局，揭示分化市場中的潛在機遇。講座報名鏈接：https://invest.futuhk.com/wealth_summit

「富途ETF投資月」三重獎賞活動回饋投資者 完成指定任務可享高達港幣2,550元

為慶祝是次盛會，除了線下系列活動外，富途8月特別推出以「ETF路路通 投資夠輕鬆」為主題的三重獎賞限時任務活動，全方位降低投資者參與ETF投資的門檻，完成指定任務可享高達港幣2,550元。新人賞方面，完成開戶並滿足指定入金條件，可獲高達港幣1,600新客獎賞，更設港幣100元華夏納指ETF限時加碼獎賞；交易賞方面，完成相關交易任務，可獲得交易卡券高達港幣200元；邀請賞方面，成功邀請好友完成首次入金，即可獲享高達港幣600元現金券，另設港幣50元華夏納指ETF（03086）限時加碼獎賞。獎賞活動規則及詳情請瀏覽：https://www.futuhk.com/hans/support/topic2_2398

獎賞數量有限，實際資格及發放安排以活動頁條款為準。

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SOURCE 富途證券國際（香港）有限公司