第七屆中華設計獎頒獎儀式在杭州舉行

杭州2024年12月5日 /美通社/ -- 中華設計獎自2017年創立以來，已成功舉辦七屆，累計吸引了全球上千所高校、機構及設計團隊參與。第七屆大賽以「質創新生活」為核心主題，正式啟動以來，共收到有效參賽作品20012件，參賽作品數量再創新高。

11月29日，第七屆中華設計獎頒獎儀式在杭州國際博覽中心隆重舉辦。第十一屆、十二屆全國人大常委會副委員長陳昌智，海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪，浙江省委常委王文序，浙江省政協副主席、浙江省中華職業教育社主任陳小平，以及來自海峽兩岸及港澳地區的設計精英、專家學者、企業代表等350餘人共襄盛會。

中華設計獎自2017年創立以來，已成功舉辦七屆，累計吸引了全球上千所高校、機構及設計團隊參與。第七屆大賽以「質創新生活」為核心主題，正式啟動以來，共收到有效參賽作品20012件，參賽作品數量再創新高，其中臺灣地區作品2108件，同比增長31.2%。大賽聚焦「遺產活化、文化創新、工業設計、宜居宜業和美鄉村」等設計熱點，全面展示設計在推動產業發展和社會進步中的積極作用。

本屆中華設計獎除常設賽道外，還設置職教賽道、高教賽道，以及地方賽道。通過組委會評審，角逐出產品組金獎1席、銀獎2席、銅獎3席、新銳獎10席，概念組金獎1席、銀獎2席、銅獎3席、新銳獎10席，並為優秀設計師及組織單位頒發「傑出貢獻獎」。獲獎作品涵蓋智慧醫療、綠色低碳出行等多領域創新設計，在科技創新與文化傳承方面表現突出，彰顯了設計賦能美好生活的無限可能性。

在頒獎儀式上，第十一屆、十二屆全國人大常委會副委員長陳昌智在致辭中表示，文化是設計的靈魂，設計是文化的表達，好的設計、成功的設計，從來不會是無源之水，一定是基於民族優秀傳統文化的滋養，並在融通創新中發展而來。中華設計獎大賽秉持「傳承中華文化，推動設計創新」的宗旨，致力於發掘和培養具有國際視野和創新精神的設計人才。經過7年多的積累和打磨，我們欣喜地看到，大賽規模越來越大，參賽作品數量越來越多，作品品質越來越高，大賽吸引力和國際影響力不斷加強，不僅激發了海峽兩岸、港澳和海外華人華僑的設計熱情和創新設計活力，也推動了中華設計文化的碰撞與融合。

海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪表示，海峽兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。通過中華設計獎的設計力量，推動海峽兩岸區域發展、產業升級，也將進一步助力中華文化在國際舞臺上的傳播。

浙江省委常委王文序表示，希望各位設計界代表、青年朋友，以中華設計獎大賽和設計師中華行活動為契機，積極對接浙江改革發展，深入瞭解浙江、青睞信任浙江、投資深耕浙江。實現設計成果「浙」裏落地轉化，讓設計更好賦能高質量發展、賦能共同富裕、賦能美好生活。

中華設計獎專家評審委員會主任委員、清華大學文科資深教授魯曉波在致辭表示，在評審中見證了無數出色的作品，它們融合藝術與科技，體現了傳承與創新，傳遞了對美好生活的追求和對未來暢想。豐富的作品展現了設計的多樣性與包容性，更凸顯了中華文化的獨特魅力與時代精神。

作為大賽的重要組成部分，中華設計獎優秀作品回顧展在頒獎儀式現場同期舉辦。

隨著第八屆中華設計獎啟動儀式的舉行，我們期待中華設計獎能夠繼續激發更多創新設計，促進文化與產業的深度融合。

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SOURCE 中華設計獎