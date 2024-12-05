東軟與霍英東集團攜手合作：立足廣州南沙佈局「產學研教醫養」生態項目，助力粵港澳大灣區建設發展

香港2024年12月4日 /美通社/ -- 11月25日，由廣東省人民政府與香港特別行政區政府共同主辦的「粵港深化經貿投資合作會議」在廣州舉行。廣東省委書記黃坤明、香港特別行政區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄出席會議並致辭，廣東省委副書記、省長王偉中主持會議。會上，廣東、香港政府有關負責人分別作主題推介，粵港工商界代表作交流發言。現場還舉行了代表性項目簽約儀式。其中，東軟教育科技集團執行董事、CEO兼總裁溫濤與霍英東集團業務發展總監陳梓權分別代表雙方簽署了「產學研教養醫」生態項目戰略合作協議，雙方將在廣州南沙共同佈局「教育、醫療、康養」新項目，旨在促進粵港澳大灣區的建設與發展。

建設粵港澳大灣區是習近平主席親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。如今的大灣區，已經成為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，為全球投資者帶來了無限機遇。廣州南沙位於粵港澳大灣區的地理中心，是廣東省唯一的國家級新區，同時也是廣東自貿區中面積最大的片區及粵港澳全面合作示範區。為了落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》和《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》的戰略部署，充分利用南沙的區位、政策和開放優勢，更好地服務於粵港澳大灣區的建設，東軟與霍英東集團攜手合作，發揮各自資源優勢，在南沙共同投資建設「產學研教養醫」生態項目。此舉旨在助力南沙在教育、醫療和康養領域的人才培養和產業升級，促進區域經濟社會的協同發展。

根據協議內容，雙方合作一方面擬申請建設廣東東軟學院新校區，聚焦於數字技術與醫療健康科技領域人才培養，向區域輸送更多的IT技術、數字經濟及醫養科技方面的高素質人才。另一方面，建設東軟數字產業科技園，致力於數字與健康醫療科技的研發、青年創新創業及企業孵化，推動南沙成為發展數字與健康醫療科技的高地。此外，雙方合作還將建設智能醫養中心，打造老年康旅、醫療康復、養老照護綜合體，建設成為服務港澳灣區的智慧康養示範區。

東軟教育科技集團（09616.HK），成立於2000年，總部位於大連，是中國領先的數字化人才教育服務提供者和教醫養康旅生態先行者，二十餘年來東軟教育依托「教育+科技+醫養」的創新研發能力，打造了教育、醫療、康養一體化融合發展的新生態，已形成一個產、學、研、教、醫、養高度互動，共享、融合的創新產業發展模式，為區域經濟發展和數字人才培養貢獻力量。

霍英東集團是一家總部位於香港的多元化跨國企業，由已故著名愛國人士霍英東先生創立。該集團業務範圍廣泛，涵蓋了地產、金融、酒店、體育文化等多個領域。改革開放以來，霍英東集團和廣大港澳商人率先響應國家發展戰略部署，從投資建設廣東出發，服務國家經濟建設大局，為國家富強、港澳繁榮發展貢獻力量。

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SOURCE 東軟教育科技有限公司