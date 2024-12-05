品牌大使郭富城出席簡和堂活性益生菌新聞發布會

簡和堂負責人林偉基先生表示：「我們很榮幸邀請到郭富城擔任品牌大使。他的專業態度及不斷追求創新的精神，與我們的品牌理念不謀而合。我們相信，每個人都應享有健康的權利，並致力於為更多人提供健康的生活選擇。」

活動中，司儀人氣小花陳懿德邀請嘉賓和媒體朋友率先觀看郭富城為簡和堂拍攝的廣告幕後花絮。平面廣告由大師kaon親自操刀拍攝，成品水準卓越。郭富城在分享時表示：「今次很高興成為簡和堂品牌大使，我一向拍廣告都有很高要求，就是產品必須優質，特別是健康食品，更加需要嚴格選擇！」簡和堂向Ａaron展示了多個科研報告及專業認證後，他才開始試食，出來的效果令人滿意，有效改善腸胃不適、睡眠質素、敏感肌膚等都市人疾病。「如此優質的產品，當然值得推廣出去，所以就答應了擔任代言人，希望與大家一同擁有愉快安康美好生活！」

繁忙的巡演之餘，郭富城分享了他如何在工作與健康之間取得平衡的心得，強調持續運動、均衡飲食及使用優質保健品的重要性。他每日服用簡和堂的活性益生菌，並認為這款全效產品能有效改善腸胃問題，提升精神狀態，非常適合繁忙的都市人。

郭富城還分享了活性益生菌配方的食用心得，指出其適合全家使用，當中包括男士配方能增強肌肉爆發力與提升能量，女士配方提升睡眠質素、舒緩濕敏症狀和減少女性私密部位感染，長者配方促進腸道蠕動、穩固認知及提升記憶力，兒童配方更有乳酸和雜果兩款口味、針對小朋友消化問題和提高學習專注力等等。Aaron表示每日都給兩個女兒食用簡和堂活性益生菌，每日1條，早餐前空腹服食用，打開包裝將粉末倒入口中；或混入溫冷開水或牛奶，輕輕攪拌後便可服用，簡單方便！

最後，司儀德德邀請郭富城及簡和堂團隊林有基先生、莊小如女士及歐陽詠詩女士共同舉行標誌性的健康標示啟動儀式，傳達「全效All in 1」的健康訊息，鼓勵大家選擇簡和堂活性益生菌，全面照顧健康需求，提升生活質量。

下載圖片及影片

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SOURCE 簡和堂