養固健入選新華網「國民品牌創新案例」，增健口服液獲歐睿聲明「銷售額全國領先」

30年市場認可 歐睿聲明養固健增健口服液銷售額全國領先

12月3日，2024健康責任論壇隆重舉行。期間，國際市場研究機構歐睿國際正式發佈了關於「增健口服液全國銷售額領先的中草藥類免疫調節保健食品」的市場地位聲明。

歐睿國際是全球權威的市場調研機構，執行市場地位聲明的業務時長已有20年，截至2024年7月出具的市場地位聲明數量超過3000份，其中有800餘張為全球市場聲明函。此次聲明基於2023年對中國中草藥類免疫調節保健食品市場的全面、深入、系統性調研，由歐睿主導負責，調查統計結合了Passport數據庫、案頭調研、零售渠道走訪，以及行業專家訪談等多維度研究方法，通過對多重數據來源的信息進行交叉比對與驗證，確保結果的準確性和權威性。

驗證結果顯示，養固健增健口服液為全國銷售額領先的中草藥類免疫調節保健食品。（按各產品2023年中國（大陸）零售額（含直銷）計算。中草藥類免疫調節保健食品，指得到國家市場監督管理總局批准，聲稱具有「增強免疫力」/「免疫調節」功能，且以中草藥為主要功效成分的保健食品，於2024年11月完成調研）

現場，歐睿中國區總經理、高級咨詢總裁穆愔女士還為無限極（中國）有限公司頒發了市場地位聲明函。

增健口服液作為養固健的明星產品，自誕生以來，已歷經30年的市場考驗，累計銷量超過75億支（統計週期從上世紀90年代至2024年7月，合計了不同包裝規格的增健口服液支數）。增健口服液之所以能夠長期暢銷，離不開優質的原材料和品質保障。

增健口服液採用的原材料來自全國13個優質產區，從源頭保障了增健原料的高品質。除此之外，增健口服液的智能生產線，實現了從原料篩選、提取、灌裝到包裝的全程自動化控制。增健口服液在國內率先實現了10毫升玻璃瓶裝口服液的自動化、信息化和連續化生產，確保灌裝量誤差值只在0.2毫升之間。生產線還配備了全自動燈檢機，通過4組攝像設備13個攝像頭對口服液進行拍攝，每瓶增健口服液都要經過約100張拍攝圖像的智能比對，以排除容量不達標、蓋子沒蓋好、沉澱物不及格等質量問題。

源頭控制和智能科技的賦能，正是增健口服液獲得萬千消費者信任和支持的法寶。

踐行時代使命 為國民養生而生

在12月3日下午新華網舉辦的2024新消費發展大會上，養固健榮獲「國民品牌創新案例」獎項。該獎項由新華網評選，旨在表彰那些在國民品牌建設中勇於探索、不斷創新的企業和品牌。

養固健積極響應國家健康中國的戰略號召，致力於通過高品質的中草藥健康產品，為國民健康保駕護航。2024年9月，養固健聯合中國國家地理•探索品牌的「中草藥溯源之旅」在安徽岳西成功舉辦。活動正式掛牌成立的養固健岳西茯苓種植基地是從全國六大茯苓產地中，根據嚴苛的道地性標準篩選出的種植基地，擁有至少10個種植週期的歷史，遠超國家2個週期規範，以確保原材料的道地性，以及基地種植技術精湛、經驗豐富。不僅對產區篩選嚴格，養固健通過科學種植和現代化管理，確保道地原材料的有效成分和活性。養固健岳西茯苓種植基地採用的「母苓定點結核技術」，讓一段松木只結一個茯苓，使茯苓在松木上充分吸收營養物質，不打農藥、不用化肥，而是通過改良菌種、土壤分析、優化加工流程等，大幅提升茯苓的產量和質量。養固健通過不斷創新和提升品質引領行業，踐行「為國民養生而生」理念，因此獲得了新華網和行業的認可。

除了對原材料的嚴格把控，養固健還從用戶需求出發，從博大精深的中華養生文化中汲取智慧，深入挖掘經典方劑，並根據現代人的生活特點，進行加減化裁，借助現代科技實現新傳承、新轉化，使之與現代人的日常養生需求相契合。

在科技創新方面，養固健也擁有其核心技術——中草藥復合多糖技術。中草藥復合多糖的應用非常廣泛，能幫助人們有效免疫調節、抗病毒、抗氧化、降血糖、降血脂、抗炎等等，其中以免疫調節作用尤為突出。2024年「富含多糖的營養健康食品創製關鍵技術與產業化」項目榮獲國家科學技術進步獎二等獎。

此次榮獲兩項權威認可，不僅是對養固健產品品質和市場地位的有力證明，更是對其堅守「為國民養生而生」時代使命、踐行企業社會責任的肯定。未來，養固健將繼續秉持「養生固本，健康人生」的健康養生理念，通過科技創新和品牌建設，弘揚中華優秀養生文化，為國民提供更加高品質的中草藥調養健康食品，為推動健康中國建設不斷貢獻力量。

SOURCE 無限極（中國）有限公司