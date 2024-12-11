南豐紗廠聖誕呈獻「紗廠薑餅人派對」

是次「紗廠薑餅人派對」邀請了3米高的巨型聖誕薑餅人，以及八個身高1.5米，以薑餅貓貓、薑餅狗狗、薑餅旅客和薑餅忍者等不同造型於紗廠坊亮相！我們還特意融入紗廠的特色元素，以紗線將大大小小的薑餅人巧妙地串聯在一起，象徵紗廠凝聚社區不同人士，同時讓訪客從不同的角度跟大小薑餅人打咭影相，從高處俯瞰整個基地，全情投入於「紗廠薑餅人派對」的歡樂時光。滿載聖誕氣息的花環欄杆、可愛薑餅人裝飾更佈滿紗廠每個角落，讓你浸沉於濃厚的節日氣氛之中！

升級再造紗線製成環保聖誕樹 延續紗廠綠色聖誕

一如既往，紗廠延續其可持續理念，特別與龍達紡織有限公司（Novetex）合作，以升級再造紗線製成三棵別具意義的環保聖誕樹，為「紗廠薑餅人派對」帶來環保亮點！傳統紡織廢料循環再造的過程需要大量化學品和水，但Novetex所開發的紡織品升級再造系統既不耗水，也不會產生有害廢料，減少對環境造成負擔。除了升級再造的聖誕樹，八個小薑餅人亦由可回收的紙板製成，陪同大家過個環保聖誕！

換領紗廠造型薑餅人及寵物造型薑餅曲奇

派對怎少得Party Food呢？紗廠已為大家準備了美味鬆脆的派對食物！NF Touch 會員由12月17日起至12月31日，單筆消費滿港幣$600，即可於地下禮賓部換領兩塊薑餅曲奇，當中包括一塊 8cm薑餅曲奇（隨機款式，南豐紗廠造型薑餅人或寵物造型薑餅）及一塊 3cm迷你薑餅曲奇。曲奇數量有限，送完即止。

聖誕節主題工作坊 親手製作心意禮物及聖誕花環

南豐紗廠將會舉辦多場聖誕工作坊，當中包括傳授紙膠帶拼貼技巧的聖誕紙膠帶拼貼工作坊，和善用不同環保物料的手作花環工作坊，讓大人小朋友一起享受冬日時光，留下暖心回憶！

聖誕紙膠帶拼貼工作坊

聖誕節是一個不能沒有禮物的日子， 但不一定是要買新的才是最好的禮物。利用聖誕紙膠帶製作一幅畫或一張聖誕咭， 將心意送給你親愛的朋友或家人吧！

日期：2024年12月14日 （星期六）

時間：14:00 - 15:30

地點：南豐紗廠2樓201

對象：適合3歲或以上親子 或 成人參加

費用：HK$200/一對親子 或 一位成人

報名： https://forms.gle/x9vQYjfq8jrBEYga7

聖誕草本花環製作 x 繪本故事工作坊

適逢聖誕節，工作坊將利用繪本故事作引入，帶領大小朋友使用天然草本植物製作手作花圈，同時了解使草本植物用方法、效用及健康益處，親身體驗一物多用。

日期：2024年12月22日 （星期日）

時間：14:00 - 15:30

地點：南豐紗廠2樓201

對象：適合3歲或以上親子 或 成人參加

費用：HK$200/一對親子 或 一位成人

報名：https://forms.gle/6jZTsEE9jJN5xQ6r8

聖誕升級再造花環工作坊

參加者可以展現創造力，將廢棄布料轉化為象徵永恆愛意的聖誕花環，為家居增添獨特魅力。

日期：2024年12月21日至22日 （星期六、日)

時間：14:00 - 16:00 或 16:30 - 18:30

地點：南豐紗廠1樓108號舖

費用：HK$400一位成人；二人同行HK$320 一位成人（包含「牛仔未來」導賞 ）

報名: https://www.themillsfabrica.com/tc/events/upcycled-fabric-wreath-workshop/

聖誕寵物圍巾縫紉工作坊

為你的愛寵打造獨一無二的圍巾吧！在縫紉工作坊內不但可以學會基礎縫紉技巧、寵物圍巾設計與製作，還可在圍巾上訂制並縫上寵物的名字，打造出個性化的佳節禮物。

日期：2024年12月21日至22日 （星期六、日)

時間：14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

地點：南豐紗廠地下

費用：HK$250一條圍巾，訂制名字需另付HK$50

報名：https://forms.gle/W9E7BK4PMkqzZ8pp8

此外，不少紗廠商戶推出多個聖誕限定商品及優惠，歡迎一家大小帶上毛孩一起來「紗廠薑餅人派對」，於紗廠歡度佳節！

關於南豐紗廠

於2018 年底開幕，南豐紗廠是南豐集團策劃的地標式保育項目，見證香港紡織工業的承傳，並帶領應用創意及創新工業邁進新里程。建基於集團的承傳與歷史，南豐紗廠以紡織和工業為根基，交織出創新、文化及學習體驗，讓訪客從中探索不斷延續而真實的香港故事。

南豐紗廠由三大支柱組成，分別提供獨特視野與經驗：

南豐作坊：參加者可以展現創造力，將廢棄布料轉化為象徵永恆愛意的聖誕花環，為家居增添獨特魅力。

南豐店堂：展現香港衍變個性的體驗式購物地標

六廠紡織文化藝術館（CHAT 六廠） ：一個糅合紡織藝術、歷史與科學的非牟利藝術中心

關於SEWIT

南豐集團一直倡導跨行業的可持續發展，致力建設具凝聚力、可持續和韌性的城市。於2022年，南豐集團創立「SEWIT」，一個以集團整體為面向，圍繞著社區共融（Social Cohesion）、環境保護（Environment）、全人健康（Wellness）、創新（Innovation）及科技（Technology）五大戰略性支柱的可持續發展框架，希望藉此連結所有持份者及增加社區互動。透過制定切實可行的方針，集團將「SEWIT」理念融入各業務中，包括財務融資和投資分配、供應鏈管理、採購以至組織結構和人才發展等。理念亦將會體現在集團日後的項目，藉此培養可持續的思維作為其集團文化的一部分。「SEWIT」標誌中針線勾劃成拳頭形狀，將彩色布塊縫合，除了呼應集團以紡織為根基，更既代表集團對可持續發展的熱誠，亦鼓勵社會各方為共構將來出一分力。

南豐集團致力與社區保持緊密聯繫，創造跨代共融空間，打造集團旗下物業成為領先的SEWIT時尚生活目的地。南豐紗廠三大支柱—南豐作坊，南豐店堂及六廠紡織文化藝術館，透過加入加入綠色，寵物友善，社區正念元素，交織出不同的創新文化體驗。

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SOURCE 南豐紗廠