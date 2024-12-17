周大福人壽成為啟德體育園獨家創始保險合作夥伴

啟德體育園項目總監莊澤基表示：「我們衷心感謝周大福人壽成為啟德體育園的獨家創始保險合作夥伴；透過引入更多國際盛事，共同推動體育、文化及旅遊發展；雙方同時透過舉辦『小劍神』培訓計劃，我們相信可促進體育普及化及精英化的發展。」

周大福人壽行政總裁葉文傑表示：「周大福人壽非常榮幸能夠成為啟德體育園創始保險合作夥伴，開創體藝新價值。今年正值周大福人壽邁向40周年，體現了公司的雄厚實力。啟德體育園致力打造世界級的場地設施，未來將可舉辦不同的國際盛事，周大福人壽將藉此將品牌推廣至海內外更廣泛的客戶群，提升顧客體驗，協助推動本港盛事經濟及體育發展。」

體育園與周大福人壽透過開展策略性合作，積極配合香港特區政府推動香港的體育發展，包括冠名贊助飛越啟德「小劍神」培訓計劃，透過有系統的選拔及培訓，發掘和培育新一代劍撃精英運動員，成就「未來小劍神」。周大福人壽更將進駐啟德零售館，設立「未來小劍神」孕育基地，藉連繫更廣泛的客戶群，進一步提升品牌知名度，為客戶及其摯愛家人於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，持續開創保險新價值。

關於啟德體育園

啟德體育園是香港的大型綜合體育及休閑娛樂新地標，佔地28公頃，是昔日啟德機場舊址重新發展計劃的一部份。園區主要設施包括一個設有50,000萬個座位，並配備開合式上蓋的全天候主場館（名為啟德主場館）；一個可靈活配置座位的室內體育館（名為啟德體藝館），其主場（名為競技場）可容納10,000名觀眾，而副場（名為習藝坊）可容納500名觀眾；以及一個設有5,000個座位的公眾運動場（名為啟德青年運動場）。除此之外，園區內亦設有大量戶外空間、餐飲零售設施和美食海灣，讓各個場地的體育及娛樂盛事更添精彩。

關於周大福人壽保險有限公司

周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港近40年，為新創建集團有限公司（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）多元業務體系的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛家人於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。

周大福人壽保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）

SOURCE 周大福人壽