香港航空首班仙台服務啟航

而為了慶祝航線投入服務，仙台機場於客機抵達後，舉辦了祝賀儀式，邀請了香港航空管理層、香港旅遊發展局日本局長、仙台國際空港株式會社社長、宮城縣副知事、仙台市文化觀光局次長及名取市長等眾嘉賓出席。

香港航空總裁孫劍鋒先生出席儀式時表示：「仙台航線的開通，不僅豐富了我們於日本的航線網絡覆蓋，更為香港及仙台兩地旅客提供了便捷的出行選擇。只需四個多小時，旅客即可抵達仙台，探索日本東北的歷史文化和自然景觀。同時，我們亦期待吸引更多仙台及鄰近地區的旅客乘搭香港航空來港體驗不一樣的聖誕節慶，以及品嚐香港地道美食。香港航空致力提供全方位服務，包括彈性的行李政策、免費機上餐食及舒適的座位，務求讓每位旅客都能享受愉快的飛行旅程。」

香港旅遊發展局日本局長蓑口寿生先生表示：「據統計，每三名香港居民就有一人每年都會到日本旅遊，可見兩地的關係緊密。而新趨勢顯示，越來越多香港人選擇到東京和大阪等大都市以外的地區旅遊。隨著這條新航線的開通，前往仙台市、宮城縣及鄰近地區的入境旅客數量將大幅增加。香港航空以其可靠和優質的服務而聞名。我們衷心祝賀香港航空成為連接仙台與香港之間的橋樑，為旅客提供安全舒適的飛行體驗。」

仙台市文化觀光局次長高島秀一先生代表仙台市長郡和子女士發言強調了這條航線開通的重要性。他說：「仙台與香港之間時隔13年恢復定期航班，對正在積極發展入境旅遊的仙台及東北地區而言，無疑是令人振奮的好消息。截至今年9月，香港旅客在宮城縣的住宿人數已達23,870人次，超越去年全年的23,620人次。我們相信，隨著此次定期航班的開通，未來來自香港的旅客數量將會持續增長。」

日本是香港航空主要市場之一，聖誕節及農曆新年期間日本航線的預訂量已達九成。為滿足旅客需求，公司於十二月增加航班，包括札幌增至每日一班、東京每日五班及大阪每日四班。除持續深耕區域航線外，公司亦將於下月恢復澳洲黃金海岸及加拿大溫哥華航線，正式重返長途國際市場，進一步完善全球航線網絡。

香港航空來往香港和仙台的航班詳情*如下（所有時間均為當地時間）：

航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次 香港 – 仙台 HX584 0935 1435 週一、三、六 仙台 – 香港 HX585 1535 2000

備注：航班號及時間如有更改，恕不另行通知。

下載高清圖：https://bitly.cx/PXCc

關於香港航空

成立於2006年，香港航空乃以香港為基地的全服務航空公司，其航線網絡廣泛覆蓋亞太地區30個主要城市，分別與多間航空和渡輪服務公司簽訂聯程協議及代碼共享。香港航空以全空中巴士機隊營運，服務備受國際肯定，自2011年起榮獲國際認可的Skytrax四星級評級。更多資訊，請瀏覽www.hongkongairlines.com 或LinkedIn、Twitter、 Instagram、Facebook、新浪微博、 微信等社交媒體 。

SOURCE 香港航空