人才幸福力升級！亞尼活力榮獲「最佳留任力獎」，用心關懷成就幸福企業！

亞尼活力創辦人蕭靜如總經理自2003年創業以來，始終堅持以真誠的態度對待員工。她認為，一個成功的企業不僅僅依賴業務上的成就，更應在內部管理中實現對每位員工的重視與照顧。這種關懷在亞尼活力的日常管理中體現得淋漓盡致。亞尼活力提供優於當地平均水平的薪資待遇，讓員工在收入上感到更為安心踏實。同時，公司設立了多樣化且細緻的福利制度，涵蓋了員工生活的方方面面。從學習補助、健康檢查到育兒津貼、凍卵補助、運動健康補助、專屬生日假、年度旅遊等，這些福利不僅在物質上提升了員工的生活質量，也顯示出公司對每一位員工個人需求的關心。

亞尼活力特別關注職場媽媽的需求，為她們提供彈性的工作安排。公司根據不同階段母親的需求，設計了彈性工時及居家辦公選項，幫助她們在家庭與工作之間找到平衡。這樣的制度，不僅減輕了職場媽媽的壓力，也提升了她們在職場上的長期留任意願。

循序漸進的專業發展：培育內部創業家

亞尼活力在員工職涯發展上亦展現出極大的靈活性與創新性。公司設有完善的培訓計劃，從入職的「保母」制度，到針對管理職員工的高階培訓課程，涵蓋了員工在不同階段的需求。許多員工在公司的支持下完成了進修課程，以工讀生身分加入亞尼活力的客服主管Alice甚至取得EMBA學位，進一步提升了專業能力與管理技能。亞尼活力還鼓勵員工進行內部創業，提供資源與平台，讓員工有機會在公司內發展個人事業，探索更多的成長與挑戰機會。

現任林口分店店長的Grace，正是在這樣的內部創業機制下實現了職涯的重大轉變。她從公司內部的產品行銷轉任門市管理，並在公司支持下成立了北部分店。這樣的發展模式，不僅延長了她在亞尼活力的職業生涯，也讓她在工作中找到了新的動力與挑戰。

亞尼活力的企業文化強調「真誠」二字，這不僅僅是對員工的態度，還擴展到對社會責任的履行。公司內部推動多項ESG計劃，員工自發參與環保、減廢等社會公益活動，體現了企業在經營之餘對社會的責任感。

亞尼活力的高留任率並非偶然。根據統計，該公司年資五年以上的員工佔比超過三成，年資十年以上的員工比例高達20%。這些數據的背後，是企業多年來對員工不懈關懷與投入的回報。蕭總經理表示：「企業的成功離不開員工的努力與奉獻，因此我們花在員工身上的每一分心力，都是值得的。」

亞尼活力的成功，證明了幸福企業不僅僅是大企業的專利。通過細緻的福利制度、多元的成長機會，以及以真誠相待的企業文化，亞尼活力打造了一個員工願意長期投入的工作環境，成為中小企業中的典範，也為其他企業提供了寶貴的借鑒。

SOURCE 亞尼活力