峴港凱悅度假村及水療中心打造難忘團建體驗

為提升團隊住宿體驗，我們特此推出限時優惠。以下六項免費禮遇，任選其三：

獨特團隊福祉體驗，成員不超過25人

團隊接待會加贈特色無酒精雞尾酒，歡慶加倍

預訂滿40間夜，贈送一間免費客房

預訂每20間客房，享一次客房免費升級

VIP客人免費升級至嘉賓軒套房(Regency Suite)

客戶或第三方策劃者獲雙倍凱悅天地(World of Hyatt)會議策劃積分

本次優惠活動適用於2025年1月30日前的預訂，且旺季至少預訂10間客房。預訂時請備註代碼「Wellbeing」，以享受這些禮遇。

重塑企業聚會，盡享福祉體驗

峴港凱悅度假村及水療中心，超越傳統活動承辦，打造顛覆性聚會體驗。度假村坐擁壯闊的海景和蔥鬱的熱帶花園，是企業休閒度假的首選勝地。請查閱《集體活動手冊》(Collective Experiences Brochure)，其中介紹了各種各樣的團建活動和文化沉浸式體驗，旨在加深團隊情誼，銘記難忘瞬間。

餐飲方面，度假村提供了非凡的美食盛宴。無論是海灘燒烤還是精緻圍餐，均可以按需定制，為企業活動添彩。請瀏覽《活動餐飲體驗指南》(Event Dining Experience Guide)，獲取靈感和菜單詳情。

共赴盛舉，開啟新篇章

這裡為團隊反思、蓄能、共創珍貴記憶提供了絕佳機會。峴港凱悅度假村及水療中心，全年恭候，為您的團隊打造意義非凡的深刻體驗。

本次特別優惠需遵守相關條款與條件。如需瞭解更多信息、咨詢或預訂，請訪問我們的網站：www.hyattregencydanang.com，或發送電子郵件聯繫我們：[email protected]。

SOURCE 峴港凱悅度假村及水療中心