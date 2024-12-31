「歐洲葡萄酒傳承者計畫」活動圓滿落幕，其在亞洲各國的巡迴展示留下了深遠的影響力

項目主辦機構表達了他們對這計畫活動的熱情以及它對葡萄酒教育的積極影響。

拉曼恰法定產區監管理事會總經理 Ángel Ortega 表示：「在亞洲推廣拉曼恰法定產區葡萄酒多年後，我們意識到歐洲沒有葡萄酒教育課程。這就是歐洲葡萄酒傳承者計畫活動誕生的原因。我們很高興能夠與 義大利威尼托葡萄酒協會和希臘國家葡萄與葡萄酒行業組織一起參與這項培訓計畫，讓專業人士瞭解歐洲葡萄酒及其品質。」

希臘國家葡萄與葡萄酒行業間組織總經理 Maria Triantafyllou 興奮的說：「這是一次非常棒的合作，激發了人們對希臘葡萄酒的極大興趣。這項計畫活動不僅突出了我們葡萄酒的獨特品質，還加深了人們對其背後豐富文化遺產的瞭解。」

義大利威尼托葡萄酒協會主席補充道：「來自不同國家的三家主辦機構之間的協同效應非常顯著。活動引發的興趣表明人們對瞭解和欣賞歐洲葡萄酒有著強烈的渴望。」

大師班

在活動期間，我們舉辦了 75 場大師班，展示了 450 種葡萄酒，品嘗了 1,800 多瓶葡萄酒。我們與 4500 名專業聽眾進行了面對面的交流，其中包括來自餐飲行業（Ho.Re.Ca.）的當地專業人士、進口商、經銷商和媒體。這些教育活動共使用了 27,000 多個酒杯，凸顯了我們項目的廣泛覆蓋面和影響力。

這些大師班彙聚了行業專家的指導，提供了沉浸式的品酒盛宴，課程內容豐富，涵蓋了葡萄酒的精湛釀造工藝、獨特的風土特性以及與美食的巧妙搭配藝術。專業聽眾熱情投入討論，對所品鑒的每一款佳釀都有了更為深刻的認識。在這種互動協作的學習氛圍中，聽眾們不僅提升了對於歐洲葡萄酒的鑒賞水準，更是習得了能夠直接應用於各自職業生涯中的實用技巧。

這些數字反映了我們為期三年的活動所產生的廣泛影響： 在新加坡，我們舉辦了 9 場大師班，展示了 48 種葡萄酒，吸引了 590 名專業聽眾。在韓國首爾舉辦了 18 場大師班，在釜山舉辦了 3 場，共展示了 80 種葡萄酒，吸引了 1,000 多名渴望提高葡萄酒知識的專業聽眾。中國臺灣也做出了巨大貢獻，為 540 名參加者介紹了 48 種葡萄酒。在中國，我們在北京、廣州、深圳、上海、西安和香港等主要城市舉辦了 36 場大師班，共展示了 136 種葡萄酒，現場和線上參與者超過 4000 人。總體而言，此次活動在亞洲地區吸引了 6000 多名參與者，包括現場和線上參與者，令人印象深刻，彰顯了該地區對歐洲葡萄酒的濃厚興趣。

許鐵松是香港的著名葡萄酒講師，他通過分享對國際葡萄酒的見解，使葡萄酒教育更加普及。與此同時，趙凡、吳敏傑、馬思遠、詹宏韜、馬釗和陳成懿等講師在中國內地舉辦大師班，深入探討歐洲葡萄酒產區的複雜性。在臺灣，莊才勳分享了他的專業知識，通過引人入勝的品酒活動提高參與者對葡萄酒的欣賞能力。來自各地的歐洲葡萄酒傳承者計畫講師的資深和精彩講座突出了這些大師班的精髓和對與會者的影響。

每期大師班均由資深侍酒師與葡萄酒教育專家領銜，旨在深入淺出地指導參與者探索歐洲葡萄酒的精緻差異。在新加坡，Annette Scarffe葡萄酒大師（MW）以她的專業素養主持了一系列精彩絕倫的大師班，慷慨分享了其對歐洲葡萄酒領域的深厚見解。

在韓國，我們榮幸地與Insoon Lee攜手，她在首爾得到了Minjiu Kim、Gwanghyeon Hong和Sangmi Kim的精誠合作，在釜山則有Yongsoo Choi的鼎力相助，他們均以將複雜葡萄酒概念化繁為簡、激發富有洞見的討論而聞名。

在中國香港與中國大陸，葡萄酒界的翹楚許鐵松（中國香港）、趙凡（北京） 、馬釗（北京）和陳成懿（廣州和深圳）分別針對本地及國際葡萄酒主題發表了深刻見解，進一步推廣了葡萄酒文化的教育。吳敏傑（上海、杭州和廈門）、馬思遠（上海、杭州和廈門）和詹宏韜（西安）精心講解並主持了一系列大師班，深入探討了歐洲葡萄酒產區的豐富內涵。而在中國臺灣地區，Aaron Chuang以其專業知識和熱情，通過一系列精心設計的品酒活動，提升了參與者對葡萄酒鑒賞的深度與廣度。

我們綜合了歐洲葡萄酒傳承者計畫大師班的內容精粹，以及其對專業聽眾產生的深遠影響，以饗讀者。

許鐵松表示：「我希望專業聽眾們能夠更好地瞭解歐洲葡萄酒，並通過瞭解最新的發展動態來擴大他們的興趣。大家在品酒過程中的參與度非常高，很多人都能準確辨認出葡萄園的土壤，體現了他們的專注和對品酒過程的享受。」他補充說，歐洲葡萄酒傳承者計畫活動是一個極好的教育平臺，並強調「歐洲葡萄酒在亞洲得到了廣泛認可，但其多樣性往往不為人知。每場大師班都擠滿了躍躍欲試的聽眾，他們都渴望更多瞭解這些獨特的葡萄酒產區」。

Aaron Chuang先生闡述了大師班對於聽眾認知的轉變，他表示：「眾多參與者向我反映，他們如今開始關注那些曾被忽略的葡萄酒產區。」他進一步強調了教育在葡萄酒市場發展中的關鍵作用，指出：「儘管臺灣葡萄酒市場的增長步伐相對緩慢，但得益於積極的推廣與教育活動，歐洲葡萄酒依舊保持著其市場主導地位。歐洲葡萄酒傳承者計畫在此過程中發揮了不可或缺的作用。」

吳敏傑先生向大家傳遞了他對這些歐洲葡萄酒產區的深厚情感，他表示：「我深感榮幸能夠擔任歐洲高品質葡萄酒的推廣使者，鑒於許多中國消費者對這些產區尚不熟悉。通過參與大師班，我旨在分享這些產區的背後故事與知識，以期讓聽眾領略到葡萄酒的卓越品質。」

他還特別強調了拉曼恰法定產區的特色，闡述道：「該產區在葡萄種植與釀造過程中所遵循的嚴格規範，以及葡萄酒風格的豐富多樣性，都為確保葡萄酒的高品質生產提供了堅實保障。」

馬思遠女士回顧了自己的專業歷程，她表示：「我對希臘葡萄酒的熱愛塑造了我的教學風格，使其既具吸引力又充滿親切感。我期望專業聽眾們在課程結束後，能夠獲得啟發，繼續深入探索希臘葡萄酒的奧秘。」她還分析了亞洲市場的動態需求，並指出：「新興的年輕消費者群體正在尋找具有深厚文化背景的葡萄酒，而諸如歐盟葡萄酒資訊網等教育項目，為他們提供了理解和欣賞風土特色及葡萄酒遺產的必要知識。」

香港國際美酒展（HKIWS）

本項目亦參與了2024年香港國際葡萄酒及烈酒展覽會（HKIWS），並在展館中專設展位，展示了威尼斯葡萄酒聯盟（U.V.I.VE）精選的義大利葡萄酒。展會期間，吸引了超過500名業內專業人士與消費者前來參觀。

在11月7日至9日，我們精心組織了一系列由許鐵松主持的專題研討會。這些研討會重點推介了來自義大利威尼托地區的優質普羅塞克和瓦爾波利切拉葡萄酒。共有150名參與者分別參加了三場各45分鐘的大師班，品鑒了四款精選葡萄酒：其中兩場大師班聚焦于D.O.C.普羅塞克，另一場則專注於D.O.C.瓦爾波利切拉。

拉曼恰法定產區和希臘的考察之旅

本專案涵蓋了一系列意義深遠的考察之旅，目的在於深化亞洲媒體界影響力人士及進口商對歐洲葡萄酒的認識。在2023年，參與者們於葡萄採收季節踏上了對西班牙拉曼恰法定產區和希臘的探索之旅。

在西班牙，代表團參觀了一系列著名的酒莊，並與拉曼恰法定產區的行業代表進行了會面，深入探討了該地區豐富的文化遺產。而在希臘，他們遊覽了薩摩斯地區，並對當地令人印象深刻的葡萄酒莊園進行了考察。

在2024年，考察團熱情接待了來自中國大陸、中國臺灣以及中國香港的葡萄酒進口商與媒體代表。參與西班牙之行的貴賓們在拉曼恰法定產區管理委員會的精心安排下，品鑒了該產區的佳釀，並在葡萄收穫季節親臨主要酒莊參觀，深入體驗了拉曼恰豐富多彩的產品系列。

希臘考察之旅同樣充滿了精彩與亮點，學員們深入探索了薩莫斯島令人歎為觀止的葡萄園，並在薩摩斯合作社親自品鑒了當地葡萄酒。他們還參觀了位於阿提卡的Costa Lazaridi莊園，該莊園以其壯麗的景觀和體現當地風土特色的優質葡萄酒而著稱。在阿凡提斯莊園，考察團對創新的釀酒工藝和細膩的葡萄酒品質留下了深刻的印象。而在坦皮山谷的道格酒莊，考察團在優美的自然環境中享受了非凡的品酒體驗，進一步領略了希臘葡萄酒釀造的豐富韻味。

宣傳活動

「歐洲葡萄酒傳承者計畫」的宣傳活動取得了顯著的成功，我們通過精心運營的Facebook和Instagram帳號，以及中國的公眾號和微博，構建了強大的網路影響力，吸引了數千名忠實粉絲。我們的內容策略聚焦於每位元受益方——西班牙拉曼恰地區葡萄酒行業協會（Interprofessional Wine Council D.O.La Mancha）、義大利威尼托葡萄酒協會（Unione Consorzi Vini Veneti）和希臘國家葡萄與葡萄酒行業間組織（EDOAO）——同時，我們也突出展示了我們的研討會、大師班、考察旅行和博覽會等活動。

我們製作了一系列引人入勝且內容豐富的教育性材料，在為期三年的活動期間，我們在各個社交媒體平臺上發佈了超過250條資訊，引發了廣泛的關注和積極的互動。此外，我們的官方網站提供了關於活動及其受益方的詳盡資訊，訪問量成績斐然。

為了進一步擴大宣傳範圍，我們向由180多名記者和KOL組成的專屬媒體資料庫發送了新聞稿，並通過PR News Wire進行了廣泛報導，有效地提升了我們的覆蓋率和影響力。

隨著本次活動的圓滿落幕，我們衷心感謝所有合作夥伴、參與者和支持者對活動成功的卓越貢獻。本次盛會的成功舉辦，為未來的活動奠定了堅實的基礎，確保了歐洲葡萄酒的輝煌傳統在這片充滿活力的市場中得以傳承與弘揚。

如需瞭解更多資訊，請訪問活動網站：

http://euwineambassadors.com/

聯繫方式：

關於受益者：

拉曼恰法定產區（D.O. La Mancha）代表著西班牙葡萄酒原產地保護（DOP）的典範，其葡萄種植面積超過190,000公頃，構成了世界上最為廣闊的連續葡萄種植區域。該產區位於西班牙中部的卡斯蒂利亞-拉曼恰自治區，擁有深厚的葡萄種植歷史傳統。得益於其獨特的地質構造、地理特徵和氣候條件，拉曼恰地區成為生產上乘葡萄的理想環境，從而釀造出風格獨特、品質卓越的葡萄酒。

如今，拉曼恰葡萄酒已經榮登世界最精緻、最享譽盛名的葡萄酒行列，其產品不僅在西班牙國內廣受歡迎，更遠渡重洋，銷往全球五大洲，使得卡斯蒂利亞-拉曼恰成為西班牙葡萄酒出口量最高的自治區，彰顯了其在國際葡萄酒市場的顯著地位。

義大利威尼托葡萄酒協會（U.VI.VE.）自創立至今已滿三十年，該聯盟凝聚了威尼托地區幾乎所有葡萄酒保護團體的力量。這一前瞻性的舉措歷經歲月沉澱，成果斐然。U.VI.VE. 擔負著代表威尼托優質DOC葡萄酒產業的重任，致力於通過聯盟的力量，對威尼托DOC及DOCG葡萄酒的生產與銷售實施關鍵的監督與管控措施。同時，聯盟堅定不移地打擊任何侵害地理標誌和聯盟品牌的不法行為，從確保產品的可追溯性到堅守傳統釀酒工藝，全方位守護葡萄酒的純正品質。U.VI.VE. 的保護工作覆蓋了從葡萄種植、釀造到商品上架的每一個生產環節，確保了威尼托葡萄酒產業鏈的嚴格品質控制，為消費者提供了值得信賴的高品質葡萄酒體驗。

希臘國家葡萄與葡萄酒行業間組織自豪地代表著一個擁有悠久葡萄酒歷史的國家。希臘，作為世界上葡萄酒歷史最深厚的國度之一，其文化傳統與葡萄酒的釀造密不可分。雖然希臘未必是首個生產葡萄酒的國家，但古希臘在葡萄酒文化的發展上無疑扮演了全面的角色，涵蓋了葡萄栽培、釀造、立法、貿易，以及葡萄酒品鑒的藝術。

希臘葡萄酒的輝煌歷史為其奠定了堅實的基礎，然而，其持續發展的關鍵在於現今的品質特色，而非僅僅依賴昔日的榮光。在過去的三十載歲月中，希臘葡萄酒產業經歷了一場深刻的變革，將一個以傳統為主的農業部門轉變為了當今葡萄酒界的先鋒力量。希臘的葡萄酒生產商們大力投資于人才培育、教育、專業知識累積和技術創新，踏上了一條充滿挑戰的學習之路。

SOURCE The European Wines Ambassadors