探索悉尼海洋生物水族館的新冒險

從12月20日星期五起，「日夜大堡礁」海洋展廳將重新向公眾開放！這個廣受歡迎的展廳包含一個令人陶醉的170萬升熱帶海洋世界，通過迷人的日夜變幻將游客帶入大堡礁充滿活力的生態系統。

作為自然世界的七大奇觀之一，大堡礁吸引著澳大利亞本地人及國際游客的目光。展覽巧妙地設計了幾個獨特的「時間區」，展示了大堡礁從白天到夜晚的不同動態變化。

參觀水族館這個最大展廳的游客將能欣賞到數百種海洋生物，包括多種熱帶魚類以及五條豹紋鯊（學名：Stegostoma tigrinum）。其中，雌性豹紋鯊是世界首創的繁殖科學項目「大澳大利亞豹紋鯊精液探險」(GASSE)的一部分，旨在通過先進的人工授精技術促進野生鯊魚種群的增長。

成為「潮池探險家」

全新推出的「潮池探險」體驗將海洋教育轉化為令人興奮的冒險。通過寬大的觀景窗，小探險家們可以發現一個充滿海星、海葵和各種甲殼類動物的奇妙世界。孩子們不僅僅是觀察者，他們還將成為正式的「潮池探險家」，通過互動式的學習環境了解海洋生物和沿海生態系統。

悉尼海洋生物水族館總經理Richard Dilly表示：「這個夏天標志著『日夜大堡礁』展廳和標志性『潮池探險』的重磅回歸，我們為迎接游客感到無比興奮。無論您是渴望成為海洋生物學家的青少年，充滿好奇心的孩子，還是希望全家人一起尋找難忘冒險的家庭，悉尼海洋生物水族館都將提供一系列沉浸式體驗，保證娛樂和啟發每位訪客。」

有關門票、開放時間以及全新「潮池探險」展覽的更多細節，請訪問：www.sealifesydney.com.au

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SOURCE SEA LIFE Sydney Aquarium