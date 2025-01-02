探索悉尼海洋生物水族館的新冒險

新聞提供者

SEA LIFE Sydney Aquarium

02 1月, 2025, 08:26 CST

悉尼2025年1月2日 /美通社/ -- 這個夏天，悉尼海洋生物水族館(SEA LIFE Sydney Aquarium)迎來激動人心的時刻，標志性的170萬升「日夜大堡礁」海洋展廳重新開放，同時推出全新的「潮池探險」體驗！

大堡礁的回歸：日夜大堡礁

Day and Night on the Reef at SEA LIFE Sydney Aquarium
Day and Night on the Reef at SEA LIFE Sydney Aquarium
New Rockpool at SEA LIFE Sydney Aquarium
New Rockpool at SEA LIFE Sydney Aquarium
Day and Night on the Reef at SEA LIFE Sydney Aquarium New Rockpool at SEA LIFE Sydney Aquarium

從12月20日星期五起，「日夜大堡礁」海洋展廳將重新向公眾開放！這個廣受歡迎的展廳包含一個令人陶醉的170萬升熱帶海洋世界，通過迷人的日夜變幻將游客帶入大堡礁充滿活力的生態系統。

作為自然世界的七大奇觀之一，大堡礁吸引著澳大利亞本地人及國際游客的目光。展覽巧妙地設計了幾個獨特的「時間區」，展示了大堡礁從白天到夜晚的不同動態變化。

參觀水族館這個最大展廳的游客將能欣賞到數百種海洋生物，包括多種熱帶魚類以及五條豹紋鯊（學名：Stegostoma tigrinum）。其中，雌性豹紋鯊是世界首創的繁殖科學項目「大澳大利亞豹紋鯊精液探險」(GASSE)的一部分，旨在通過先進的人工授精技術促進野生鯊魚種群的增長。

成為「潮池探險家」

全新推出的「潮池探險」體驗將海洋教育轉化為令人興奮的冒險。通過寬大的觀景窗，小探險家們可以發現一個充滿海星、海葵和各種甲殼類動物的奇妙世界。孩子們不僅僅是觀察者，他們還將成為正式的「潮池探險家」，通過互動式的學習環境了解海洋生物和沿海生態系統。

悉尼海洋生物水族館總經理Richard Dilly表示：「這個夏天標志著『日夜大堡礁』展廳和標志性『潮池探險』的重磅回歸，我們為迎接游客感到無比興奮。無論您是渴望成為海洋生物學家的青少年，充滿好奇心的孩子，還是希望全家人一起尋找難忘冒險的家庭，悉尼海洋生物水族館都將提供一系列沉浸式體驗，保證娛樂和啟發每位訪客。」

有關門票、開放時間以及全新「潮池探險」展覽的更多細節，請訪問：www.sealifesydney.com.au

點擊這裡下載更多圖片

SOURCE SEA LIFE Sydney Aquarium