シーライフシドニー水族館（SEA LIFE Sydney Aquarium）に飛び込もう

シドニー、2024年12月20日 /PRNewswire/ -- この夏、シーライフシドニー水族館は、人気の170万リットルの「リーフの昼と夜(Day and Night on the Reef)」海洋水族館を再オープンすることを楽しみにしています。同時に、まったく新しいロックプール体験も開始します。

リーフ・リターンズ:リーフの昼と夜

Day and Night on the Reef at SEA LIFE Sydney Aquarium New Rockpool at SEA LIFE Sydney Aquarium

12月20日(金)に、象徴的な「リーフの昼と夜」海洋水族館が再オープンする予定です!魅惑的な170万リットルの熱帯海洋水族館を誇りを持ってご紹介します。没入感のある体験は、お客様をグレートバリアリーフ(Great Barrier Reef)の活気に満ちた世界へと誘います。ダイナミックな生態系を、魅惑的な昼と夜の変化を通してご紹介します。

自然界の七不思議のひとつであるグレートバリアリーフは、オーストラリア人だけでなく、海外からのお客様も魅了しています。「リーフの昼と夜」の展示は、昼と夜を通してリーフで経験するダイナミックな瞬間を反映した、いくつかの明確な「時間帯」を伝えるように細心の注意を払って設計されています。

来館者は、水族館最大の海洋水槽を探検しながら、多様な熱帯魚や5匹のヒョウザメ(ステゴストマ・ティグリナム)を含む何百もの海洋生物を鑑賞することができます。メスのヒョウザメは、世界初の生殖科学イニシアティブであるグレートオーストラリアステゴストマ精液探検隊(Great Australian Stegostoma Semen Expedition、GASSE)の一部です。このプロジェクトは、高度な人工授精技術によって野生のサメ個体数を増やすことを目的としています。

ロックプールレンジャーになる

真新しいロックプール体験は、海洋教育をエキサイティングな冒険に変えます。広々とした覗き窓から、若い探検家たちは、イソギンチャクや魅力的な甲殻類、ウミウシでいっぱいの世界を発見できます。子どもたちはただ観察するだけでなく、ロックプールレンジャーとなり、体験型の魅力的な環境で海洋生物や沿岸生態系について学びます。

「この夏、「リーフの昼と夜」と象徴的なロックプールが待望の復活を遂げます。お客様にとって、これ以上の喜びはありません。海洋生物学者を目指す方でも、好奇心旺盛なお子様でも、忘れられない冒険をお探しのご家族でも、シーライフシドニー水族館は、あらゆる年齢層の来館者を楽しませ、感動させること請け合いの没入型体験の数々を提供しています」と、シーライフシドニー水族館のゼネラルマネージャー、リチャード・ディリー氏は述べました。

新しいロックプール展示の詳細を含む、チケットや開館時間の詳細については、www.sealifesydney.com.auをご覧ください。

